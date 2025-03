Cinzia Cauzzi “era benvoluta da tutti". Motta Baluffi piange la 28enne morta dopo lo schianto in auto

Cremona – Cinzia Cauzzi, 28 anni, di Solarolo Monasterolo, frazione di Motta Baluffi, ha perso la vita in un tragico incidente la scorsa notte, poco prima delle 3. La giovane viaggiava sulla Provinciale 87 da Casalmaggiore a Cremona. Arrivata all’altezza della Cascina Santa Maria del Campo, in territorio di Cremona, la sua Clio ha affrontato una leggera curva sulla sinistra. La conducente ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada andando a finire in una roggia sul lato opposto della carreggiata. Ha sbattuto violentemente contro la spalla in cemento di un ponticello che permette ai camion di passare dalla strada al campo e viceversa, poi si è fermata in bilico sul fianco del passeggero. Un passante ha visto l’auto e chiamato i soccorsi. Sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde di Cremona.

La ragazza, incosciente, era rimasta intrappolata nelle lamiere della macchina. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cremona per estrarla dalle lamiere e consegnarla ai soccorritori. La ventottenne non era cosciente e, dopo che le erano state praticate le manovre salva-vita, è stata trasportata in ospedale, dove è arrivata qualche minuto dopo le 3.30. Arrivata in condizioni gravissime, la ventottenne ha cessato di vivere due ore dopo. Intanto sul luogo dello schianto è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile di Cremona, che ha eseguito i rilievi e poi ha messo sotto sequestro l’auto della vittima.

“Cinzia – afferma Antonella Premoli, sindaco di Motta Baluffi – era una ragazza molto conosciuta e pienamente inserita nella comunità. Partecipava alla vita del paese, era benvoluta da tutti. Essendo l’ultima di ben sette fratelli, la nostra comunità è stata molto toccata dal lutto”. Cordoglio anche a Sospiro, dove Cinzia lavorava al bar California.