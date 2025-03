Centralina vandalizzata. Identificati i minorenni. Pagheranno i danni

Sono chiamati a ripagare i danni fatti i quattro minori che mercoled, tra le 16.15 e le 16.30, si sono divertiti a vandalizzare una centralina dell’Enel vicino al cimitero e alla fermata degli autobus, lasciando poi i fili scoperti con grave pericolo per chi passava in zona. I ragazzini hanno compiuto il vandalismo senza accorgersi di essere inquadrati da una telecamera del Comune. Il danno è stato scoperto ieri da un agente della polizia locale che ha chiamato l’Enel per le riparazioni urgenti. In contemporanea sono partite le indagini e in breve sono stati identificati i quattro vandali: saranno convocati in Comune con i genitori e chiamati a pagare i danni, circa 300 euro.