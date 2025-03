Cassa comune in beneficenza. Ex dipendenti Bertarini: un aiuto alla Croce Verde

Alla fine ce l’hanno fatta e il frutto della loro fatica, anziché dividerselo, hanno pensato bene di devolverlo in beneficenza alla Croce Verde. È quanto hanno fatto gli ex dipendenti della ditta Grandi pastai italiani, che sorgeva a Sesto, in località Baracchino e che aveva preso le sorti dell’ex raviolificio Bertarini. La vicenda parte da lontano. I dipendenti avevano creato una cassa comune dove confluivano i soldi delle ferie non goduto che sarebbero stati utilizzati per sostenere colleghi che, causa malattia, sarebbero stati assenti per lunghi periodi. Purtroppo l’azienda chiude i battenti a fine 2023, lasciando a casa tutti i dipendenti. Nell’arco di un anno però, quasi tutti hanno ritrovato una collocazione in zona e altri hanno raggiunto l’età della pensione. A questo punto però qualcuno si ricorda del fondo accantonato e con il sindacato va alla carica per ottenerlo. In cassa ci sono circa 3000 euro che non sono stati restituiti.

Comincia una braccio di ferro con chi ha in mano la cassa e, dopo alcuni mesi, grazie alla caparbietà di chi ha deciso di non lasciar perdere, ecco che si arriva alla restituzione. I 3000 euro vengono messi a disposizione degli ex dipendenti. Ma sorge il problema di come dividerli, fin tanto che si fa largo l’idea di non dividerli proprio ma di donarli in beneficenza. Così viene individuata l’associazione a cui devolvere i 3000 euro e cioè la Croce Verde di Cremona che è chiamata dagli ex dipendenti del raviolificio e messa a parte dell’intenzione di donare loro la somma. L’assegno con il totale che c’era in cassa viene portato alla Croce Verde che, per bocca del responsabile Simone Di Dio, ha ringraziato e comunicato che i soldi saranno impiegati per la manutenzione dei mezzi.

Pier Giorgio Ruggeri