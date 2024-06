Casalmorano, in scooter sulla pista ciclabile: si schianta e muore contro una protezione in cemento

Casalmorano (Cremona) – Un 65enne di Casalmorano è morto in un incidente stradale la notte scorsa in provincia di Cremona: lo schianto si è verificato poco prima delle 23 lungo la ciclabile che collega Casalmorano alla frazione di Mirabello Ciria.

Secondo i primi accertamenti l'uomo, che viaggiava in sella al suo scooter, potrebbe aver imboccato la pista per errore e dopo pochi metri si è schiantato contro una protezione in cemento. Stava tornando a casa e a trovarlo, quando ormai non c'era più nulla da fare, sono stati alcuni famigliari: preoccupati per il ritardo, hanno percorso la strada che il 65enne faceva solitamente e hanno scoperto il corpo a terra. Sul posto i carabinieri e il personale del 118.