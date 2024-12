Calci e pugni alla mamma: allontanato da casa

Gli hanno applicato un braccialetto elettronico e gli hanno detto che non deve più far ritorno a casa e neppure avvicinare la mamma. I carabinieri sono entrati in azione venerdì a San Giovanni in Croce in seguito alla denuncia di una mamma. Il figlio litigando con lei la prendeva non solo a male parole ma anche schiaffi, calci e pugni. La vittima aveva subìto per qualche tempo, costretta a tacere anche per il fatto che non aveva possibilità di sostentamento economico. Ma quando la situazione è peggiorata, non ha avuto scelta e ha chiesto aiuto ai carabinieri. Anche in questo caso, le indagini sono state rapide, questione di pochi giorni. Poi i militari hanno fatto rapporto al giudice che ha immediatamente deciso che il figlio se ne deve andare da casa. In più, considerati i tanti episodi di sempre maggior violenza, all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla madre e dalla sua abitazione.

P.G.R.