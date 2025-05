La storia del pensionato Stefano: privato del suo carretto dal Comune, i compaesani gliene regalano uno

Bagnolo Cremasco (Cremona) – Stefano, a settant’anni un personaggio per Bagnolo Cremasco, andando in pensione si era creato un’occupazione che gli permetteva di recuperare qualche piccola regalia offrendosi in cambio di fare qualcosa di utile. Portava in discarica materiale che le famiglie scartavano, evitando loro l’incombenza. In più svuotava i cestini sparsi per il paese, assicurando che fossero sempre vuoti e puliti. Per farlo, si aiutava con un carrello di proprietà del Comune. Ma a un certo punto l’Amministrazione glene ha impedito l’uso, sostenendo che Stefano non svolgeva questo compito correttamente, visto che a volte i rifiuti venivano mischiati. Per questo motivo sia lui sia il Comune avrebbero potuto subire sanzioni.

La decisione è apparsa a molti più realista del re e, naturalmente, è stata buttata in politica con lo scontro di opinioni tra l’attuale sindaco Doriano Aiolfi e il precedente primo cittadino, Paolo Aiolfi. Intanto Stefano, mentre la politica litigava e metteva in campo distinguo andando a scomodare improbabili controlli, aveva recuperato un carrello di un supermercato e continuava in silenzio a fare quel che sapeva fare. E sempre mentre la politica si misurava sui social, ecco che qualcuno in paese ha pensato bene di risolvere la situazione.

L’idea è stata semplice: una bicicletta usata, magari lasciata in qualche cantina ad attendere una nuova vita, e un carrello da attaccare alla bici. Pochi, semplici gesti e Stefano è tornato… in sella. Più felice di prima, con la bicicletta e un carrettino per portare in discarica quel che gli affidano. In cambio di un aperitivo e di un ringraziamento, che fa bene anche al cuore. La politica può continuare a discutere.