Asilo nido alla frazione Zappello. Il cantiere adesso è decollato. Potrà ospitare venticinque bambini

RIPALTA CREMASCA (Cremona)Nuovo asilo nido alla frazione Zappello: lavori al via dallo scorso 31 gennaio. Partito il cantiere per realizzare il nuovo asilo nido a Zappello, che sarà ospitato nel vecchio edificio comunale, per anni sede di diverse realtà cittadine come ambulatorio medico, sala pubblica, associazione Combattenti e Reduci e seggio elettorale. "Sarà un’opera piuttosto corposa e impegnativa – ha dichiarato il sindaco Aries Bonazza – che assicurerà al paese un servizio molto importante per le famiglie. La nuova struttura, a pieno regime, potrà infatti ospitare 25 bambini, oltre ovviamente al personale, sul quale valuteremo attentamente la gestione attraverso una serie di incontri futuri. L’appalto è stato assegnato all’impresa capralbese De Carli Andrea, che durante la trattativa ha presentato la miglior offerta, inserendo anche il plus della fornitura degli arredi. I lavori, che saranno seguiti dall’architetto mantovano Gabriele Vittorio Ruffi, riguarderanno la riqualificazione completa dei tre piani dell’edificio a partire dall’efficientamento energetico". "La previsione della durata dei lavori è di circa dodici mesi – prosegue il primo cittadino –. L’importo complessivo è di 900mila euro, di cui 480mila saranno coperti dal contributo statale previsto". "Per il trasferimento di ambulatorio e sala pubblica – precisa – abbiamo già stipulato un pre-accordo per acquistare una porzione (circa 100 metri quadrati) di un palazzo a Zappello, in via Ripalta Nuova. Si tratta di uno spazio più che adeguato per ospitare gli ambulatori medici, la sala pubblica e lo spazio per l’associazione Combattenti e Reduci. Il progetto, già in itinere, costerà 70mila euro che sarà coperto dalle casse del Comune".

P.G.R.