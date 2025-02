Arrivano i droni: "Monitoriamo la situazione"

Il nuovo sottopasso crea file e problemi. Il semaforo non aiuta a fluidificare il traffico, i disabili restano tagliati fuori dalla città, se arrivano dal viale Santa Maria e ciclisti e pedoni hanno percorsi a ostacoli. "Da domani e per quindici giorni – comunica l’assessore Giorgio Pagliari (nella foto) – ci saranno i droni che controlleranno quello che succede. Poi i dati raccolti verranno consegnati all’ingegner Massimo Percudani, che trarrà le sue conclusioni e ci presenterà un piano d’azione. Stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi". È stata per ora tolta la fermata davanti al liceo di sette autobus su quattordici. "Per il semaforo c’era un malfunzionamento per chi usciva dal parcheggio della Buca che fermava tutti gli altri, cosa che abbiamo sistemato - rimarca l’assessore -. Per il sottopasso ciclopedonale, garantisco che verrà fatto".

Tanti chiedono di spostare l’entrata e l’uscita dal parcheggio della Buca, mettendole a ridosso del passaggio a livello. "Non si può fare perché lì parte il sottopasso e quindi non è possibile", replica però Pagliari. Ci sono anche timori in città sui tempi e su un possibile colpo di spugna all’intero progetto del sottopasso. "Garantisco che troveremo i soldi. Il progetto c’è già", assicura l’assessore. Tuttavia, non si potrà neanche chiedere a rete ferroviaria di aprire il passaggio a livello per i soli pedoni e ciclisti. "Impossibile. Rete ferroviaria vuole chiudere tutti i passaggi a livello in Italia. Senza eccezioni". Quindi, non resta altro che fare il giro. Almeno chi può.

P.G.R.