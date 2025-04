A tu per tu con il Santo Padre: "Mi ha parlato di campanilismo. Esperienza umana immensa"

SAN BASSANO (Cremona) "È stata un’emozione indescrivibile, anche se ho parlato con lui per pochi minuti. La coda era lunga: eravamo una cinquantina di volontari da tutta Italia. Ho portato il saluto dei miei cittadini, di don Daniele Rossi e dell’Unità pastorale di monsignor Angelo Frosi. Ho donato al Santo Padre un libro originale del 1943 sulla caduta del fascismo". Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano, ha giocato sul proprio cognome per strappare un sorriso al Santo Padre, una volta arrivato al suo cospetto. Nella doppia veste di primo cittadino e Autiere d’Italia, Papa ha incontrato il Santo Padre il 6 novembre 2024 nella sala Clementina del Palazzo Apostolico del Vaticano, in udienza privata. L’incontro era stato organizzato per celebrare il settantesimo anniversario della proclamazione di San Cristoforo Martire a patrono degli Autieri d’Italia. "Il Pontefice ha apprezzato molto il libro – ricorda Papa – Lo ha sfogliato con interesse e ha ricambiato l’abbraccio alla nostra comunità, ricordando il sacrificio del martire e nostro patrono San Bassiano. Ha reagito con fare divertito quando ha colto che ero “Papa“ anch’io".

E ancora. "Mi è stato detto che Francesco aveva abolito il baciamano dal protocollo Vaticano, quindi di non farlo. Poi mi hanno raccontato che sono rimasto al cospetto del Santo Padre per tre minuti, un tempo lunghissimo visto quante persone c’erano. Sono stato fortunato. Francesco, già stanco e provato, mi ha parlato. Una guardia si è avvicinata perché lasciassi il posto ad altri, ma il Papa ha continuato a parlarmi. Mi ha consegnato un messaggio per il parroco don Daniele Rossi, al quale ha indirizzato la sua benedizione per la guida apostolica cui è chiamato. Mi ha anche detto di essere al corrente delle difficoltà che vivono le unioni parrocchiali per via del campanilismo. Sono felice di aver condiviso questo viaggio con il nostro commissario di Polizia locale e autiere Alessandro Salimbeni e il nostro autiere Carla Feraboli. Sono grato per un’esperienza umana immensa".

Pier Giorgio Ruggeri