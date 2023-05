Weekend sabato 6 e domenica 7 maggio: cosa fare a Milano e nell’hinterland

Milano – Arriva domenica 7 maggio all’Idroscalo la "Pet Flower Parade", il primo evento per cani di piccola taglia tra giochi, set fotografici con dog fashion stylist, show cooking, stage di handling e dog dance, casting per Youpet.it, esperienze multisensoriali, gelati e dolci per cuccioli, stand espositivi. L'appuntamento è dalle 12 alle 19, nel verde dell’Idroscalo (ingresso Bosco Sud Idroscalo Milano). La festa ideata da Vanessa Ricci, nota pr milanese e proprietaria di tre mini dog, sarà l'occasione per vivere un'intera giornata nsieme al proprio amico a quattro zampe. Tra gli eventi segnaliamo quello di Patrizia Zampiero, uno spettacolo di Dog Dance, la disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica. Ci sarà anche un set fotografico con Vanessa Locci, esperta pet dog stylist e proprietaria di Mrs. Poodle. E nello stand con cucina di Pets Gourmet, laboratorio di gastronomia per cani e gatti di Legnano, gli show cooking su come preparare biscotti e dolcetti per cani e assaggi gratuiti di loro specialità tra cui i gelati con stecco.

Sagra San Vittore

A Rho domenica 7 maggio dalle 8.30 alle 20 torna la Sagra di San Vittore, patrono della città. Una giornata intera di balli, spettacoli, giochi, esposizioni di macchine agricole e attrezzi della tradizione rhodense. In piazza San Vittore ci saranno gazebi di produttori agricoli del territorio con promozione e vendita prodotti tipici locali. L'evento è organizzato in collaborazione con Coldiretti e Davo (Distretto agricolo valle Olona) che nel pomeriggio alle 14.30 organizza laboratori didattici. Dalle 16 musica folk con il Duo Strabella e danze folk popolari a cura dell’Associazione Culturale Ballabiott Rho. E in chiusura alle 19 il risotto del contadino con assaggio gratuito per tutti.

Gelato Week

Dal 6 al 13 maggio arriva a Milano la prima edizione della Milano Gelato Week, per celebrare il popolare e amato dolce italiano. Si tratta di festival diffuso che coinvolgerà non solo i più grandi esperti del settore, ma anche appassionati e curiosi, per scoprire i segreti e le sfumature di uno dei simboli enogastronomici del nostro Paese. La Milano Gelato Week propone percorsi tematici originali, per esempio il gelato fashion, ispirato al grande stilista Giorgio Armani, porta alla scoperta dei luoghi simbolo della moda milanese, come il museo Silos e la Rinascente. Con Gelato Book, il tour dedicato ai Promessi Sposi di Manzoni, ci si confronterà su citazioni tratte dal celebre romanzo e sull’identificazione dell’autore. E ancora il tour Gelato Videogames, dedicato a Leonardo da Vinci, rappresenta un’esperienza ludica e divertente in cui ci si confronterà con i giochi ideati dal grande artista. Infine, con Gelato Cocktail si omaggerà Davide Campari, creando gusti di gelato basati su ingredienti selezionati e già presenti nelle gelaterie del percorso. Ogni percorso comprende cinque gelaterie e alcuni luoghi strategici indicati su una mappa. In base al tema scelto per il percorso, i partecipanti verranno sfidati a svolgere alcuni giochi o a risolvere enigmi all’interno delle gelaterie, condividendo l’esperienza su Instagram.

Sato Code

Se amate il gioco e le sfide nel week è possibile sperimentare Sato Code, l’Escape Room a cielo aperto. Il percorso vi conduce attraverso il centro delle città. Gli indizi potrebbero essere ovunque, dall’ingresso secondario di un locale, ad una libreria o persino in un mattoncino di Tetris. Cercando gli indizi uno dopo l’altro, raggiungerete diversi punti, tra incantevoli scorci di vicoli e palazzi del centro storico. Potete iniziare a qualsiasi ora, di giorno e di notte. Basta raggiungere il punto di partenza, aprire la App Sato Code e prepararsi per un’ora di avventura, con gli amici o con la famiglia. Per altre informazioni: https://www.sato-code.com.

A Brera

Infine sabato 6 e domenica 7 maggio, nello spazio di via Palermo 21, nel quartiere Brera, appuntamento con l'imprenditorialità al femminile, all'insegna dello slow fashion, artigianalità e materiali naturali per ridurre scarto e spreco. Qui Sara Battaglino, direttrice artistica del brand di borse e accessori artigianali, "Un tè da matti", vi aspetta per scoprire tutte le grandi novità della collezione 2023. Lo spazio di via Palermo ospita anche "Intrecci" di Alice Vitelli, founder de "La scarpetta di Venere", brand di calzature che realizza scarpe a mano in edizione limitata e Sara Tassi, founder di Maisontrentanove, atelier di sartoria su misura artigianale e Made in Italy. Tre donne, tre artigiane legate da una profonda amicizia che vi aspettano nel pop up store dalle 10:30 alle 19:30. Per saperne di più visitate il sito www.untedamatti.com.