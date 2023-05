Week-end del 5, 6 e 7 maggio: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 4 maggio 2023 – Sapete già come trascorrere il prossimo fine settimana? Ecco qualche idea per venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio tra aventi, sagre, mostre e musei.

EVENTI

Tra i treni storici della Fondazione Fs Italiane in Lombardia attivi nel 2023 c'è il Laveno Express che consente di effettuare un viaggio d'altri tempi da Milano al Lago Maggiore. Appuntameno: domenica 7 e 14 maggio, domenica 25 giugno. La partenza del convoglio storico è fissata dalla stazione di Milano Centrale per dirigersi verso le città di Laveno e Mombello sulle rive del Lago Maggiore. La partenza del convoglio storico è alle ore 09.40 dalla stazione di Milano Centrale. Sono previste fermate intermedie nelle stazioni di Rho (10.08), Busto Arsizio (10.39) e Gallarate (11.03) con arrivo a Laveno-Mombello alle 12. Il treno di ritorno parte dalla stazione di Laveno-Mombello alle 17.28 con arrivo Milano Centrale alle 19.35; fermate intermedie a Gallarate (18.18), Busto Arsizio (18.35) e Rho (19.04). Il biglietto con partenza da Milano costa 9,60 euro a tratta e può essere acquistato sia in biglietteria, sia on line sul sito di Trenitalia; i bambini fino a 14 anni viaggiano gratis ed è inoltre possibile portare gratuitamente a bordo la propria bicicletta. Oltre al solo viaggio in treno c'è la possibilità di acquistare un biglietto comprensivo di viaggio in piroscafo sul lago.

Ventunesima edizione per Ville Aperte in Brianza, la rassegna che che consente di scoprire il sorprendente patrimonio culturale delle Brianze grazie all'apertura di 33 ville storiche in 28 comuni sparsi nelle 5 province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese.

Fa tappa al Ligera di via Padova 133 Shanty Town, una delle serate più longeve in città sul fronte della musica afroamericana. Soul, rhythm’n’blues da una parte; ska, rocksteady e reggae dall’altra: il divertimento è assicurato sull’onda di una “sfida” all’ultimo 45 giri in vinile. Ai giradischi, a partire dalle 19, i resident dj Henry e Filippo Siracusa insieme agli ospiti speciali Daniel Jamaica (da Teramo) ed Enrico Camanzi (da Milano). Ingresso a 8 euro.

Sabato 6 maggio si svolge la quarta edizione della camminata Milano-Pavia, che parte da piazza XXIV Maggio a Milano per concludersi dopo 34 chilometri in piazza Duomo a Pavia. La Milano-Pavia non è una gara, ma un'occasione per fare una bella passeggiata lungo il Naviglio Pavese: 34 chilometri da percorrere a piedi all'insegna della condivisione e dell'amicizia (senza l'obbligo di arrivare alla fine oppure aggregandosi durante il percorso) alla velocità che si desidera, magari fermandosi a fare uno spuntino a bordo strada. I partecipanti devono indossare qualcosa di giallo. La partenza è fissata all'alba a Milano, in piazza XXIV Maggio e il percorso tocca alcuni dei comuni dell'area a sud di Milano, come Assago, Rozzano, Binasco, Casarile, Certosa di Pavia; l'arrivo è in piazza Duomo a Pavia ed è previsto indicativamente intorno alle ore 14.00. Per quanto riguarda il costo di partecipazione, è possibile fare una donazione minima di 2 euro per aiutare a coprire le spese.

Sabato 6 e domenica 7 maggio, gli spazi di Base Milano ospitano l'ottava edizione di Paw Chew Go, il più colorato festival di illustrazione di Milano che quest'anno ospita 200 illustratori, artisti, creativi ed editori professionisti di fama internazionale. Accanto a una grande mostra mercato con oltre 120 illustratori che espongono i propri lavori, gli eventi collaterali includono una serie di incontri, dibattiti, presentazioni di libri illustrati e momenti di portfolio review con autorevoli voci del mondo della comunicazione: da Olimpia Zagnoli a Lrnz, da Adriano Attus a Stefano Cipolla, e poi Stefano D’Isa, Paolo Bacilieri a Emi Ligabue. In programma anche workshop di legatoria, incisione e stampa, attività per i bambini e un bookshop con pubblicazioni da tutto il mondo. Per tutto il weekend è anche possibile visitare la mostra dedicata a Eleonora Marton, illustratrice e autrice. La programmazione musicale di sabato 6 maggio è firmata da Mi Ami e prevede dalle 20.30 concerti e dj-set accompagnati da performance di live painting. Sabato 6 maggio dalle 10.00 alle 00.30; domenica 7 maggio dalle 10.00 alle 21.00. Il biglietto di ingresso costa 7 euro per un giorno e 11 euro per entrambe le giornate.

Da sabato 8 aprile a domenica 7 maggio 2023 in piazza Castello ad Abbiategrasso è aperta al pubblico la Grand Roue 34, la più grande ruota panoramica mai montata nella provincia di Milano: alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, il che la rende un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23.00; venerdì dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato dalle 10.00 alle 24.00; domenica dalle 10.00 alle 23.00.

MERCATINI

Domenica 7 maggio, a intervallare il programma 2023 del Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli, torna l'appuntamento con Arte sul Naviglio Grande, due chilometri d'arte lungo le sponde del Naviglio Grande di Milano. er tutta la giornata più di 200 espositori tra pittori, scultori e fotografi espongono le loro opere. Ogni artista può inoltre candidare una delle sue opere al Premio Arte Naviglio, concorso alla sua quarta edizione che vede in giuria personalità della cultura e del giornalismo milanese. L'evento è a cura dell'Associazione Naviglio Grande.

Fiera di maggio, il 12, 13 e 14 maggio dalle 10 alle 19, al Monastero Benedettino di via Bellotti, 10 a Milano. L'ormai tradizionale Mercatino, che si tiene due volte all'anno, offre in vendita cose belle, curiosità, vere e proprie occasioni, in vari settori: oggettistica, casalinghi, libri, telerie d'epoca, bigiotteria, dipinti, giocattoli, accessori, abbigliamento vintage e nuovo fatto a mano, piccolo antiquariato. Tutte le cose sui banchi provengono da libere donazioni. Il Mercatino della Fiera di Maggio, infatti, è a sostegno delle missioni della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo, che opera in Italia, nelle periferie di città come Milano e Roma, e all'estero: Europa, America Latina, Africa e Asia; e a queste missioni viene devoluto l'intero ricavato. All'organizzazione, alla raccolta e alla messa in vendita di tutti gli oggetti provvedono le "Amiche del Mercatino", volontarie dell'Associazione san Carlo per il mondo odv.

SAGRE E FOOD

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio il Castello Visconteo di Binasco, con ingresso da via Matteotti, ospita la prima edizione della manifestazione Binasco Beer Castle, che ospita 6 birrifici artigianali e offre la possibilità di gustare 30 birre artigianali alla spina in contemporanea, da abbinare a street food di alto livello. L'ingresso è libero e gratuito e ogni serata è animata da musica dal vivo e dj-set. Questi gli orari di apertura della manifestazione: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 01.00; domenica dalle 12.00 alle 23.00.

BAMBINI

Dal 29 aprile al 7 maggio il Muba - Museo dei Bambini di Milano (via Besana 12) torna a ospitare i DidòLab, i laboratori che portano in museo il Didò in un formato extra large. Non i tipici salsicciotti, ma vere e proprie masse colorate della mitica pasta raccolte in maxi vasche esclusivamente per questi appuntamenti e trasportate direttamente dalla Fabbrica di Rufina (Firenze) per un’esperienza unica e fuori misura. Oltre una settimana di eventi per una full immersion di sperimentazione sensoriale e divertimento per tutti i bambini dai 2 ai 7 anni: ad accompagnare l’esperienza, giocando con impronte, tracce e segni, tutti gli strumenti di un piccolo scultore: mirette, forbici, mattarelli e trafile. I DidòLab si svolgono nei giorni feriali alle ore 17.00, mentre nei weekend e nei giorni festivi sono previsti appuntamenti alle ore 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00. La partecipazione costa 9 euro a persona (adulti e bambini), previa prenotazione obbligatoria.

TEATRO

A Milano arriva il musical Happy Days, con tre date, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio. A portarlo in scena sarà la compagnia "I Saltafoss" che quest'anno festeggia i vent'anni di successi. Appuntamento tripli al Teatro Nazionale Che Banca!

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio va in scena al Teatro Strehler di Milano il tradizionale Saggio dell'Accademia Teatro alla Scala: le coreografie dei grandi maestri di ieri e di oggi sono affidate al talento e alla passione degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, diretta da Frédéric Olivieri.

Dal 27 aprile al 7 maggio il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ospita ‘Pretty Woman: il Musical’, spettacolo targato Stage Entertainment e scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton. La regia è di Carline Brouwer (regia associata di Chiara Noschese) e le coreografie di Denise Holland Bethke, mentre supervisione e direzione musicale sono rispettivamente affidate a Simone Manfredini e Andrea Calandrini. Traduzione, adattamento e versi italiani sono a cura di Franco Travaglio.

Dal 21 aprile al 14 maggio, presso la Sala Treno Blu del Teatro Franco Parenti di Milano va in scena ‘Il marito di Lolò: racconto ispirato alla vita della pornostar Lolo Ferrari’: lo spettacolo di Antoine Jaccoud (traduzione Colette Shammah) è a cura di Benedetta Frigerio e interpretato da Pietro Micci (produzione Teatro Franco Parenti).

Dal 2 al 14 maggio la stagione 2022/2023 del Teatro Manzoni di Milano prosegue con lo spettacolo ‘L'erba del vicino è sempre più verde!’, scritto e diretto da Carlo Buccirosso e da lui stesso interpretato con Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo.

Il 5 e 6 maggio va in scena al Teatro Carcano di Milano la Compañía Larreal del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma di Madrid, protagonista del Gran Galà Noche de Baile y Danza. I colori e i ritmi della danza bolera spagnola arrivano al Teatro Carcano insieme ai grandi nomi della coreografia internazionale come Nacho Duato, Goyo Montero e Kristian Cellini.

Dal 3 al 14 maggio, nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, il Pacta Salone di Milano ospita lo spettacolo La monaca di Monza alias suor Virginia Maria alias Marianna Leyva di Annig Raimondi (da Manzoni, Diderot, Stendhal e gli atti del processo), interpretato da Alessandro Pazzi, Annig Raimondi ed Eliel Ferreira de Sousa; produzione Pacta.dei Teatri.

Domenica 7 maggio, alle 17, al Teatro Filodrammatici di Milano prosegue la decima edizione del festival Lecite Visioni dedicato al teatro Lgbtqia+: in prima nazionale va in scena lo spettacolo Lovers, dogs and rainbows, scritto e diretto da Rudi van der Merwe (traduzione Belma Dizdarević) e interpretato da József Trefeli e Rudi van der Merwe. Lovers, dogs and rainbows è un film documentario e un progetto di performance sull’eredità culturale e l’identità.

MOSTRE E MUSEI

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Dal 13 aprile al 23 maggio, il Politecnico di Milano celebra i 90 anni di Guido Crepax, artista di fama internazionale e di formazione architetto, con la mostra Guido Crepax architetto del fumetto (libere evasioni e rigorose scenografie di un meticoloso costruttore di sogni).

Fino al 4 giugno presso lo Spazio Ventura XV di Milano (via privata Ventura 15) apre al pubblico in anteprima mondiale la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, ideata ed allestita da Venice Exhibition Srl: si tratta di un nuovo format internazionale dedicato all'esplorazione degli angoli più remoti ed oscuri della mente umana.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Dal 3 al 7 maggio a Milano presso Casa Nervesa (via Sirtori 26) è aperto al pubblico MoRe: Museum of Restrictions, un’esposizione artistica che, a partire dall’esperienza della pandemia e delle restrizioni che hanno caratterizzato quel periodo, celebra l’importanza del tocco nella vita delle persone e dei semplici gesti d’igiene come strumento fondamentale per la collettività. L’esposizione è gratuita e aperta al pubblico, secondo i seguenti orari: mercoledì 3 maggio dalle 14.30 alle 19.00; da giovedì 4 maggio a domenica 7 maggio dalle 10.00 alle 20.00.

Torna anche nel 2023 Floreka, la mostra mercato che celebra l'affascinante mondo dei fiori e delle piante: delicate nelle loro forme, ma inebrianti di profumo; esili, eppure capaci di nutrire l'anima con la loro infinita bellezza. L'appuntamento con la quindicesima edizione di Floreka è per sabato 6 e domenica 7 maggio, al Parco Camozzi di Ranica, meraviglioso spazio verde della provincia bergamasca, disseminato di alberi secolari, percorsi pedonali, zone relax, giochi per i bambini e tavoli da picnic, su un'area di quasi 20mila metri quadri. Orari: sabato dalle ore 10.00 alle 23.00, domenica dalle 9.30 alle 18.30. L'ingresso è libero.

A Treviglio, riparte invece "Vicoli 2023", venerdì 5 maggio torna il Festival dei Teatri della Gera d'Adda, la rassegna di teatro organizzata dalla storica compagnia TAE Teatro, che fin dal 1995 propone a Treviglio e nei comuni limitrofi una selezione di alcune tra le più interessanti realtà teatrali sul panorama nazionale e internazionale, spaziando tra diverse tipologie e generi: musicale, comico, teatro di narrazione, teatro di strada. La 28esima edizione della rassegna aprirà con l’atteso ritorno in città dell’apprezzato attore e regista argentino César Brie, e il suo spettacolo “Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

Si terrà domenica 7 maggio a Palazzolo sull’Oglio la Marcia della Pace, evento all'interno del programma di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. I due cortei – quello di Bergamo e quello di Brescia – concluderanno la propria marcia a Palazzolo sull’Oglio, sul ponte Sara Giusi: due comunità che si fonderanno e uniranno nella richiesta di Pace, proprio dove i confini delle due Province si toccano. Il corteo di Bergamo partirà alle 8.30 dal Palacreberg e percorrerà 26,9 km passando per Gorle, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri, Albano Sant’Alessandro, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Bolgare e Telgate. Invece, il corteo di Brescia partirà alle 9.15 dal Capolinea 3 Villaggio Badia e percorrerà 23 km, passando per la frazione della Mandolossa e i Comuni di Gussago, Roncadelle, Castegnato, Ospitaletto, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio e Cologne. I partecipanti potranno aggregarsi alla marcia in qualsiasi punto, per fluire su Palazzolo. L’arrivo è previsto indicativamente intorno alle 15 all’imbocco del ponte Sara Giusi a Palazzolo sull’Oglio. Da qui, i cortei fluiranno nel Parco Fluviale Metelli. Collegato alla Marcia della Pace si terrà indicativamente dalle 15:30 (circa) alle 20 al Parco Fluviale Metelli un grande momento di condivisione, con ospiti d’eccezione, musica e festa per tutti.

Fino al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio: l'allievo modello, prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa - post 1620), nato probabilmente nel territorio bergamasco, allievo e modello del Merisi in almeno sei dipinti. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati.

Fan di Harry Potter, preparatevi per andare a Brescia. Se amate il maghetto più famoso del mondo, non potete allora mancare domenica 7 maggio 2023 a Potterland, nello splendido scenario del . Lezioni di magia e incantesimi, ma anche di difesa dalle arti oscure vi accompagneranno per tutto il giorno in un'esperienza davvero indimenticabile.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento fino al 18 giugno.

Fino al 31 maggio è aperta al pubblico la nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

Da giovedì 4 a domenica 7 maggio si svolge a Como, negli spazi che abbracciano i Giardini a lago, il Tempio Voltiano e viale Corridoni, si svolge il Como Beer Fest. L’ingresso all’evento è gratuito e senza necessità di prenotazioni. Particolarità del format è la possibilità di assaggiare e degustare e conoscere più birre possibili: il pubblico può infatti acquistare il suo bicchiere griffato e dotato di tre tacche e scegliere se assaggiare una birra in formato 0,1, 0,2 o 0,3 litri. Il bicchiere viene offerto insieme a 5 gettoni degustazione al prezzo di 10 euro; si possono poi acquistare ulteriori gettoni al costo di 1,50 euro per 0,1 litro. La manifestazione è a ingresso gratuito e si svolge nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 01.00; sabato dalle 16.00 alle 01.00; domenica dalle 12.00 alle 22.00.

Dal 4 al 21 maggio, ogni settimana dal giovedì alla domenica, a Cantù si svolge la prima edizione del Cantù Beer Garden, con 12 birre artigianali alla spina a rotazione (con i brand più importanti della scena nazionale), street food e musica dal vivo. L'appuntamentoè al Parco del Bersagliere (via Como), con ampi spazi verdi e oltre 400 posti a sedere. Dal giovedì al sabato 18.00-01.00; domenica 18.00-23.00.

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggi3, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi.

A Como, da venerdì 5 a domenica 7 maggio si svolgerà la Terza Edizione del Festival Ecolario, tre giorni di laboratori, conferenze, presentazioni, escursioni, musica ed eventi dedicati alla cultura della sostenibilità per promuovere uno stile di vita sostenibile e a far riflettere la cittadinanza sulla crisi climatica in corso.

In provincia prosegue invece il Lake Como Walking Festival. Questa settimana, domenica 7 maggio 2023, l'appuntamento è a Bellagio, con “Camminleggendo con Plinio e la principessa Walker”.

A Cremona torna il Mercato Europeo. L'appuntamento con i banchetti di cibi internazionali, tradizionalmente molto affollato, sarà di scena dal 5 al 7 maggio.

Il Bosco Didattico di Castelleone è a disposizione del pubblico in occasione delle aperture pomeridiane gratuite della struttura, che avverranno ogni domenica del mese di maggio; nell’occasione, gli appassionati della natura o i semplici visitatori potranno passeggiare nell'ambiente naturale per godere del verde del Bosco, rinvigorito dalle recenti piogge, e delle fioriture stagionali.

Dal 6 al 21 maggio, Villa Medici del Vascello a Cremona ospiterà la mostra ‘Cecilia Gallerani: signora del rinascimento e icona della pop art’. La mostra è dedicata alla figura di Cecilia Gallerani, meglio conosciuta con il nome di "Dama con l'ermellino", in occasione dei 550 anni dalla sua nascita. L'esposizione vanterà 20 opere inedite dell'artista Stefano Fioresi, modenese in primo piano nel panorama della pop art italiana, nelle sale di Villa Medici del Vascello. Ogni opera infatti, dedicata alla "Dama con l'ermellino", è un unicum realizzato appositamente in occasione della mostra dal pittore. Alle opere dell'artista si uniranno le 15 elaborazioni artistiche create dai ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado dell'Educandato Statale San Benedetto di Montagnana che hanno rivisitato in chiave moderna l'opera dipinta per Cecilia Gallerani da Leonardo da Vinci.

S’intitola “Life” la nuova mostra che dal 6 al 30 maggio si svolge a Palazzo Duemiglia a Cremona. Si tratta della mostra personale dell’artista cremonese Laura Pozzi. La rassegna è promossa dal Centro Pinoni con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale. Durante l’inaugurazione, dopo l’introduzione di Giorgio Denti e Vincenzo Montuori, Silvana Gambino e Laura Righi reciteranno una scelta di loro poesie.

Fino all’11 giugno a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023 il Lido Comunale di di Rogeno, in via al Lago, ospita il Rogeno Beer Park: una location immersa nel verde e affacciataa sul Lago di Pusiano per la prima edizione della festa della birra che offre la possibilità di gustare 12 birre artigianali e street food di alto livello. L'ingresso è libero e gratuito e ogni serata è animata da musica dal vivo. Questi gli orari di apertura della manifestazione: venerdì dalle 18.00 alle 24.00; sabato dalle 18.00 alle 01.00; domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Dal 4 al 7 maggio, a Maleo, dalle 18.30 alle 23.45, si terrà la Festa della Birra, in via Leonardo da Vinci. Quest'anno la festa si svolgerà e sarà ancora più grande e divertente di prima. Non solo birra ma anche musica dal vivo.

Nei capannoni di Prologis di Somaglia, 8 urban artist italiani di fama internazionale hanno trasformato i 5.500 metri quadri di magazzini e serbatoi in un luogo dove l'arte regna sovrana. Le visite guidate sono gratuite e in programma al mattino, ma serve prenotare.

Venerdì 5 maggio alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo Verri di Lodi (stagione Musical del Teatro alle Vigne) si esibiranno invece i Fiati dell’Orchestra, che comprende i migliori strumentisti a fiato di Theresia Orchestra.

Dal 22 aprile al 21 maggio torna la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, quest'anno alla63esima edizione. La storica manifestazione si svolge anche quest'anno a Palazzo Archinti, in piazza Libertà 4, dove è allestito il ristorante della sagra e dove si svolgono i tanti eventi collaterali tra musica dal vivo, performance artistiche e incontri di approfondimento. Il ristorante della Sagra è aperto da giovedì alla domenica nei seguenti orari: giovedì e venerdì turno singolo alle 19.30; sabato doppio turno alle 19.15 e alle 21.15; domenica turno singolo alle 12.30. La prenotazione anticipata è obbligatoria sul sito della Pro Loco di Mezzago oppure telefonando al 351 8108809 in orario 17-20, fino a esaurimento posti.

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio alcuni tra i migliori pizzaioli d'Italia si danno appuntamento a Monza: per tutto il weekend, presso i Boschetti Reali (tra viale Petrarca e viale Regina Margherita), l'appuntamento è con il Pizza Festival, una tre giorni dedicata alla degustazione e valorizzazione della pizza e i suoi derivati. Il Pizza Festival di Monza è aperto al pubblico a ingresso gratuito nei seguenti orari: venerdì 5 maggio dalle 18.00 alle 24.00; sabato 6 e domenica 7 maggio dalle 12.00 alle 24.00.

A Pavia, sabato 6 e domenica 7 maggio va in scena il Festival del Buon vivere. A Palazzo Esposizioni una due giorni dedicata al benessere a 360° che accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte rivolte alla cura naturale della persona e ad una alimentazione sana con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente.

Fiera di maggio a Sondrio, il 7 maggio.

Dal 4 al 7 maggio ritorna in Val di Mello - Val Masino il Melloblocco, il più grande raduno di arrampicata boulder al mondo. Si tratta del ormai leggendario meeting aperto a tutti che dopo l'esordio nel 2004 si era immediatamente trasformato in un evento internazionale assolutamente imperdibile. Per ben 15 anni - 14 in Val Masino e 1 in trasferta a Cresciano - il Melloblocco ha battuto ogni record, in una piccola valle che in termini di bellezza ha pochi uguali.

Street food a Bormio presso Piazzale Scuole Medie 7 maggio dalle 10 alle 17. Evento organizzato da Istituto d'Istruzione Alberti.

Bellero Green Factory organizza Giornata country in fattoria 7 maggio dalle 10.30 a Poggiridenti peresso Bellero Green Factory. Polenta o pane e salsiccia, buon vino o birra, ottima compagnia e tanta musica. Bellero Green Factory Tel 0342-380900 Whatsapp 327 6574154 mail [email protected]

Fino al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.