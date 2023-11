Week-end 24, 25 e 26 novembre 2023: cosa fare in Lombardia

E’ l’ultimo week-end di novembre. C’è chi ha già iniziato a pensare al Natale, chi invece sta cercando di prendere ancora tempo prima entrare nell’atmosfera delle feste. Addobbi e lucine stanno spuntando qua e là. Si inaugurano in questo fine settimana molti villaggi e mercatini di Natale, nelle piazze è un trionfo di piste di pattinaggio. Ma non mancano sagre, concerti, mostre e spettacoli a teatro per ogni età. Ecco qualche idea partendo da Milano per arrivare fino a Sondrio, per rilassarsi senza annoiarsi, venerdì 24, sabato 26 e domenica 26 novembre.

Giornata degli alberi al MuBAJ

Giornata mondiale degli alberi sabato 25 novembre, per l’occasione porte aperte al Museo botanico Aurelia Josz e Comunemente verde a Villa Lonati (via Rodolfo Margaria 1, Milano). Dalle 15 alle 18, attività, laboratori ed esposizioni. “Il bosco dopo la tempesta Vaia: mezzi meccanici al lavoro", il racconto della tempesta che ha colpito i boschi di Trentino e Veneto durante l'estate 2018, del lavoro necessario per ripulire boschi e giardini e l'esposizione dei mezzi meccanici al lavoro nelle foreste. Alberi protagonisti nel "Profumo ovvero l'essenza degli alberi", con Paola Pastacaldi, e negli "Aromi degli alberi", con Silvestro Acampora. Il MuBAJ proporrà anche visite guidate gratuite con prenotazione, a cura dei volontari e delle volontarie del Museo e del Servizio civile universale. Comunemente verde aprirà serre e giardino per le visite ad accesso libero. Mentre sarà dedicata a quattro squadre (su prenotazione) la piccola caccia al tesoro alla scoperta del mondo botanico. Info: museo.botanico@comune.milano.it - 02 8844 4979.

Prosegue fino al 26 novembre Cammina Foreste Urbane, la campagna di Legambiente ed Ersaf (Ente regionale per lo sviluppo) con il sostegno di Lipu, CAI e Federparchi, che punta a far conoscere le aree boschive urbane e periurbane della Lombardia. Tutti gli appuntamenti.

Le Inter Women all’Arena Civica

L’Inter di Rita Guarino sfiderà sabato 25 novembre il Milan nella nona giornata della Serie A Femminile e scenderà in campo per la prima volta in stagione all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, l'impianto comunale che ospiterà tutte le partite casalinghe delle Inter Women. Sugli spalti saranno distribuiti dei gadget nerazzurri, truccabimbi per i più piccoli e un suggestivo flag show a cura degli Inter Club, completano la manifestazione. L’intrattenimento sarà curato dallo speaker ufficiale dell’Inter, Mirko Mengozzi e nell’intervallo spazio per l’half time show con l’esibizione di una coppia di freestyler. L’accesso all'Arena Civica di Milano è libero e gratuito, il calcio d’inizio è fissato alle 13:45 e l’apertura dei cancelli è prevista alle 12:15. Registrandosi i tifosi avranno un accesso privilegiato.

La Torre Lego degli Avengers

Sabato 25 novembre, il Lego Store Milano a partire dalle ore 10.00, sarà possibile assistere al live building del nuovo set Lego Marvel Torre degli Avengers.

Questo incredibile modello, composto da 5.201 pezzi, è il grattacielo in mattoncini Lego più grande mai realizzato e il più grande set della linea Lego Marvel con 31 minifigure Lego il numero più alto mai incluso in un set. Mattoncino dopo mattoncino, il set prenderà vita grazie alle mani esperte degli Afol (Adults Fan of LEGO) di BrianzaLUG, ItLUG, AFDL al Lego Store Milano San Babila in Corso Monforte 2. Sorpresa speciale per i fan che avranno anche fan dle mattoncino che avranno anche l’opportunità di scattare foto epiche nel corner a tema e realizzare un divertente remind della giornata.

Il trio londinese Dream Wife a Milano

Unica data al Biko di Milano, venerdì 24 novembre, per la prima volta in Italia del il trio londinese Dream Wife, composto dalla vocalist Rakel Mjöll (she/her), dalla chitarrista Alice Go (she/her) e dalla bassista Bella Podpadec (they/them). Dopo aver debuttato nel 2018 con il loro self-titled album, le Dream Wife hanno registrato diversi successi. Con l’ultimo disco, So When You Gonna… - primo album indie ad essere stato registrato e prodotto da sole donne - hanno raggiunto l’Official UK Top 20 album charts mentre, con una tournée internazionale, si sono esibite in festival in giro per il mondo. Hanno aperto concerti per i Rolling Stones a Hyde Park, i Garbage e per The Kills, Sleigh Bells e Sunflower Bean in tutto il Nord America.

Biglietti su: vivoconcerti.com

Pane e manga, live painting a Rho

Un pomeriggio dedicato a tutti gli appassionati del mondo manga con Caterina Rocchi conosciuta come “Pane e Manga”, direttrice e fondatrice di Lucca Manga School, che realizzerà in tempo reale un’opera pittorica ispirata al mondo manga. L’iniziativa sarà ospitata sabato 25 novembre al Viridea Garden Center di Rho. Durante il live painting, Caterina sarà a disposizione di tutti i presenti per rispondere a domande e curiosità sul disegno manga e fornire tutti i consigli per la scelta degli strumenti migliori. L’evento è completamente gratuito, non richiede iscrizione e si svolgerà con ingresso libero aperto a tutti sabato 25 novembre, dalle 15 alle 18, al Viridea Garden Center in Corso Europa 125 a Rho (Milano).

Informazioni allo 02/93208201.

Mercatini di Natale

Torna il tradizionale Villaggio di Natale in piazzale degli Alpini a Bergamo, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem con Anva Confesercenti Bergamo, da qui fino al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 22, a ridosso di viale Papa Giovanni XXIII con la pista di pattinaggio ospitata da Nxt Station. L’evento speciale per tutti i bambini sarà la presenza di Santa Lucia domenica 10 dicembre, alle ore 15. Il 25 dicembre ospite d’onore sarà Babbo Natale, con dolci e fotografie per tutti. Immancabile la giostra natalizia per i più piccoli, mentre il fine settimana tornano gli artisti di strada e gli zampognari con le cornamuse. Come da tradizione, la notte della vigilia il villaggio ospiterà la messa di Natale della Caritas nel piazzale autolinee alle 22 con panettone e spumante per tutti. L’altro appuntamento con i mercatini di Natale a Bergamo è in piazza Matteotti, dove fino al 7 gennaio c’è il Christmas Market, casette di legno dove comprare prodotti artigianali, addobbi natalizi ed eccellenze enogastronomiche e la ruota panoramica, aperta tutti i giorni dalle 10.

Paolo Cevoli inaugura la stagione del TNT

Al via la nuova stagione teatrale al TNT di Treviglio, ad inaugurarla venerdì 24 novembre 2023 (ore 21, piazza Garibaldi 7 a Treviglio) sul palco c’è Paolo Cevoli con il suo spettacolo di punta “Andavo ai 100 all’ora”. Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che “una volta era meglio…” anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Info: info@teatronuovotreviglio.it. Biglietto 30 euro, www.vivaticket.com

A cena con i Promessi Sposi

A Tavola con LoRenzo e Lucia . Una cena con i promessi sposi in una delle location più raffinate e eleganti del fiume Adda il 25 novembre alle 19:30 al ristorante Il Vigneto, in occasione del 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni. Una magica esperienza dove il cibo della cucina tradizionale Lombarda e il teatro si fondono per fare rivivere la storia: non solo rievocando i personaggi del passato, ma anche assaporando gli antichi sapori e riscoprendo i profumi del passato. Una cena teatralizzata, a cura della Pro Loco Trezzo con la compagnia “Il Calicanto” dove ogni portata sarà legata all’opera e accompagnata da una scena, tra le più evocative e celebri del romanzo.

Prenotazione: prenotazioni@prolocotrezzo.com. Info al numero: 359.132210.

Claudun beer fest a Chiuduno

Per tutti gli amanti della birra, il Centro Fieristico di Chiuduno organizza il “Claudun Beer Fest”, weekend all'insegna di musica, spettacoli, divertimento, birra e buon cibo. Sabato 25 e domenica 26 novembre, via Martiri della Libertà 2/A, Chiuduno (Bergamo). La prenotazione dei tavoli è consigliata. direzione@centrofierachiuduno.it

Emis Killa

Tappa a Brescia per il rapper Emis Killa con il suo tour invernale 2023: l'appuntamento è per venerdì 24 novembre 2023 (ore 21) al Gran Teatro Morato (via S. Zeno 168, Brescia) trasformato per l'occasione in un vero fan club. Emis Killa arriva al Morato con il suo ultimo album "Effetto Notte" (disco d'oro) che sarà ripubblicato proprio venerdì 24 novembre nell'edizione deluxe sulle piattaforme digitali e streaming. "Effetto Notte" con il sottotitolo "(L'Alba)".

Biglietti: https://shop.ticketmaster.it

Dieci anni e ottantasette giorni

Immagini che danno parola alle emozioni. Dopo il successo della mostra alla Biennale di Fotografia di Berlino (EMOP Berlin 2016), il premio dell’International Photography Awards di New York del 2016 e l’esposizione a Santa Maria della Scala a Siena, arriva al Macof di Brescia sabato 25 novembre (inaugurazione ore 17), Ten Years and Eighty-Seven Days (Dieci anni e ottantasette giorni), il progetto fotografico sulla pena di morte di Luisa Menazzi Moretti. Una mostra composta da diciassette immagini il cui titolo fa riferimento al tempo medio che un condannato attende nel braccio della morte dalla condanna all’esecuzione. Si tratta di opere che trasformano in immagini le frasi, le dichiarazioni e i testi delle lettere scritte dai detenuti del carcere di Livingston, vicino ad Huntsville, in Texas, in attesa dell’esecuzione. Fotografie singole, dittici o trittici di grande formato con accanto i testi delle lettere conservate nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Le fotografie di Luisa Menazzi Moretti non raccontano le parole, ma danno forma e immagine ai pensieri degli uomini e delle donne che le hanno scritte e pronunciate: una sorta di antologia visiva sui travagli interiori dei condannati a morte. Fino a domenica 24 dicembre 2023 al Macof – Centro della fotografia italiana, via Moretto 78, Brescia. Una iniziativa a conclusione del programma “Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”.

Info: www.macof.it

Mercatini di Natale

Domenica 26 novembre inizia il Natale a Como. Protagonista Piazza Cavour con le tradizionali casette di legno e la pista di ghiaccio per i pattinatori, affacciata sul lago, adornata da luci e albero di Natale. Sempre domenica al via anche rassegna musicale Note Auree con due concerti: Como Classica in Pinacoteca alle 16, mentre a Sant'Agostino il gospel alle 20.30. Piazza Verdi, inoltre, ospita la giostra dei cavalli per i bambini. Luminarie in molte strade, illuminati con luci artistiche in piazza Verdi il Teatro Sociale e Porta Torre, ma per l’accensione bisognerà attendere il 2 dicembre.

Info: www.nataleacomo.it

Tour a Villa Carlotta

A Villa Carlotta (via Regina, 2 a Tremezzo) proseguono le aperture con visite guidate, laboratori per adulti e bambini, tour alla scoperta del giardino avvolto dalle calde sfumature autunnali e le aperture straordinarie del 25 novembre e dell'8, 9, 10 dicembre, Grande protagonista è la mostra “Le meraviglie del giardino”, un viaggio nella storia del parco della Villa con lo sguardo proiettato al futuro grazie al progetto Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio, avviato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziato dall’Unione europea con il piano NextGenerationEU, a cui è dedicata l’ultima sezione del percorso espositivo.

Info: villacarlotta.it

Volti di pietra, un mondo di simboli

La mostra “I volti della cattedrale” il battistero offre uno straordinario percorso che porta le protomi della facciata della Cattedrale di Cremona, ovvero i volti di uomini e i musi di animali scolpiti nelle loggette della parte alta dell’edificio sacro, ad essere per la prima volta visibili e apprezzabili da una distanza ravvicinata. Le sculture racchiudono un alto valore simbolico-religioso, testimoniano una profonda riflessione antropologica ed esprimono un rapporto di pieno equilibrio tra uomo e ambiente, tra natura e cultura dell’epoca medievale. Il percorso in battistero e lungo il perimetro della cattedrale sarà occasione per scoprire la storia e la cultura dell’antica società cremonese.

Visita guidata sabato 25 novembre al Battistero di Cremona con ritrovo alle 14.50 davanti all'ingresso del Battistero in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria 11, Cremona. Costo 10 euro, compreso il biglietto d’ingresso.

Prenotazione a: info@crart.it

Festival Dialettale

Dopo 3 anni di pausa MEDeA ripropone il Festival Dialettale: una serata assolutamente da non perdere per ridere e per contribuire al sostegno delle attività di MEDeA per i pazienti oncologici dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po. L’appuntamento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, è al Teatro Monteverdi (via Dante, 149 Cremona). Sabato 25 novembre il gruppo musicale Càrlo Cùdega & Bràders presenta «La pél de l’òoca tur», canzoni italiane e straniere rivisitate in dialetto cremonese, con intermezzi che raccontano di storie e personaggi della nostra città e del territorio cremonese. Lo spettacolo inizia alle 21, l’ingresso è ad offerta libera.

Pista di pattinaggio

Torna in piazza Garibaldi la pista di pattinaggio XXL di Lecco. Venerdì 24 novembre 2023 il taglio del nastro, per la prima volta, la pista sarà coperta. Più ricco il cartellone di eventi. A dare il via alle iniziative venerdì 24 novembre l’inaugurazione alle 16.30, che vede scendere in pista pattinatori e pattinatrici professionisti della compagnia Sk8 Crew con lo show "Il Grinch e la favola del Natale". A seguire il concerto della Free Gospel Band. La pista sarà aperta dal 24 novembre 2023 al 28 gennaio 2024 dalle 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Biglietti: 10 euro adulti, 7 euro bambini fino a 10 anni.

Festival Orfeo Week

Concerti, laboratori, performance e talk a partire dal suono barocco con ospiti italiani e stranieri. È il Festival Orfeo Week ideato da Raffaele Pe con il suo ensemble barocco La Lira di Orfeo che a Lodi propone dal 25 novembre al 3 dicembre incontri con artisti, filosofi, produttori, poeti e acrobati per fare musica, non solo barocca, e ragionare intorno al mito di Orfeo. Fra i protagonisti, il direttore d'orchestra e riferimento del barocco René Jacobs, il filosofo Umberto Galimberti, la poetessa Mariangela Gualtieri, il giornalista televisivo Massimo Bernardini, la pianista Gloria Campaner, il designer e produttore Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti, e Catalina Vicens, curatrice della Collezione di strumenti musicali antichi 'Tagliavini' di Bologna.

Il primo appuntamento è sabato 25 novembre, alle 21, al teatro alle Vigne (via Cavour, 66 Lodi) , con “L’etica del viandante”, lectio del filosofo Umberto Galimberti. Il secondo appuntamento è domenica 26 novembre, alle 18, sempre al teatro alle Vigne, Massimo Bernardini e Gloria Campaner porteranno un ritratto inedito del mito di Orfeo dal barocco di Monteverdi alle favelas brasiliane fino alla bossa dell'Orfeo di Jobim.

Info: www.laliradiorfeo.it

Barbablù al Teatrino

Al Teatrino di Palazzo d'Arco il 24, 25 e 26 novembre, va in scena lo spettacolo "Barbablù" con l'Accademia Teatrale Francesco Campogalliani. Lo spettacolo di Alphonse Daudet, tradotto da Annamaria Martinolli con riduzione di Chiara Prezzavento, è affidato alla regia di Maria Grazia Bettini. La giovane Eveline (Annalisa Golinelli) ha appena sposato l’anziano Barbablù (Michele Romualdi), il quale nasconde nella torretta del suo castello le precedenti vittime dei suoi atti delittuosi. Prendendo a riferimento i sette peccati capitali, Alphonse Daudet riscrive la celebre fiaba dandole un nuovo significato morale e arricchendo il testo con divertenti battute corrosive. Chiara Prezzavento conclude il testo attualizzando la figura maschile violenta e prepotente verso la donna, con un finale imprevedibile che rende giustizia all’ingenuità femminile trasformandola in risolutezza vendicatrice. Spettacoli venerdì 24 e sabato 25 novembre alle ore 20.45, domenica 26 novembre alle ore 16. Ticket acquistabili direttamente alla biglietteria del Teatrino di Palazzo d’Arco (aperta dal giovedì al sabato dalle 17,30 alle 19, piazza Carlo D’Arco), prenotarli al numero 375 7384473 o all'indirizzo mail: biglietteria@teatro-campogalliani.it

"Forza Venite Gente", il musical

Sabato 25 novembre, alle 21, al Teatro Sociale di Mantova (Piazza Felice Cavallotti, 14) alle 21 si alza il sipario sul musical "Forza Venite Gente". Nato come commedia musicale, nel lontano 9 ottobre 1981, al Teatro Unione di Viterbo, nel giro di pochi anni, Forza Venite Gente è diventato un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotto in otto lingue, e rappresentato in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore.

Biglietti su TicketOne.it.

Arriva il villaggio di Natale

Tornano i mercatini di Natale a Monza insieme alle giostre per i più piccoli e l'immancabile pista di pattinaggio e la casa di Babbo Natale. Il villaggio di Natale sarà inaugurato sabato 25 novembre (ore 17). Tra Piazza Carducci, Largo IV Novembre e Piazza San Paolo: bancarelle con i migliori prodotti enogastronomici, regionali e artigianali provenienti da tutta Italia, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e Ungheria, formaggi e salumi tipici di Cremona, Vin brulé e birra artigianale made in Monza, dolci siciliani, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo, dolciumi, miele, cioccolato artigianale, gioielli e pietre dure, essenze, prodotti a base di lana (cappelli, sciarpe, guanti), presepi, decorazioni artigianali natalizie, bigiotteria, benessere e cosmesi, accessori in bambù, oli essenziali, saponi e profumi.

Fino al 6 gennaio.

L'arca Nascosta

C’è tempo fino al 30 novembre per visitare “Uno sguardo inedito e ravvicinato all'Arca che conserva le spoglie del Santo", la mostra in corso ai Musei Civici (viale XI Febbraio 35, Pavia) nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza dei 1300 anni dalla traslazione delle spoglie di S. Agostino da Cagliari a Pavia. Un progetto del Comune di Pavia, Aps Compvter, Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Pavia e dell'agenzia di stampa e comunicazione Pavia Press, per valorizzare il prezioso manufatto del XIV secolo, conservato nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, opera dei Maestri campionesi: l'Arca di S. Agostino e, con esso, il binomio Pavia-Sant'Agostino, patrimonio materiale e immateriale della città. L'esposizione nella sala della Biblioteca Viscontea presenta dettagli dell'Arca riprodotti con le più moderne tecnologie e secondo punti di vista diversi: uno sguardo inedito e ravvicinato per scoprire l'Arca e coglierne aspetti e particolarità difficilmente visibili. Biglietto: 3 euro. Info: www.museicivici.pavia.it

"Straordinarie natività" al battistero di San Giovanni

Le “straordinarie natività” di Varese si svelano al pubblico. Venerdì 24 novembre alle 16 apre eccezionalmente il battistero di San Giovanni: Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, organizza la visita guidata “La Natività e altre storie”. Per l’occasione si aprono le porte del gioiello architettonico custodito nel centro storico di Varese, a fianco della basilica di San Vittore. La struttura, che custodisce al suo interno una vasca ottagonale con episodi del battesimo di Cristo, ospita sulle pareti una serie di oltre 30 affreschi realizzati dal 1320, tra i quali compaiono anche due importanti natività. Nella visita è previsto anche l’accesso alla tribuna superiore, recentemente restaurata e riaperta al pubblico. L’appuntamento è alle 16 in piazza san Vittore a Varese, davanti al battistero.

I biglietti (10 euro) sul sito: Straordinarienatività

Elf on the Shelf: l’elfo natalizio

Varese per i più piccoli. Torna all’Abbazia di Mirasole sabato 25 e domenica 26 novembre “Elf on the Shelf: Vivi la magica esperienza dell’elfo natalizio”. Avete mai sentito parlare di Elf on the Shelf? È una tradizione americana che ha fatto breccia in Italia negli ultimi anni. Questa storia racconta di elfi fedeli a Babbo Natale che visitano i bambini dal 1 al 24 dicembre. Di giorno, rimangono immobili, osservando la famiglia, mentre di notte prendono vita. Tornano poi al Polo Nord attraverso una porta magica, riferendo a Babbo Natale tutto ciò che hanno visto. Ogni mattina, si nascondono in un nuovo posto, pronti a fare scherzi. L’evento prevede una serie attività divertenti per le famiglie, finale con Attivazione della Porticina magica e Danza elfica. Abbazia di Mirasole Strada consortile del Mirasole 7, Opera (MI).

Prenotazioni: https://familydays.it

Pizzocchero d'Oro

A Teglio si conclude il 25 e 26 novembre con il “Weekend dei sapori autunnali” la tradizionale rassegna enogastronomica dedicata ai pizzoccheri, piatto tipico della zona. In occasione dell'evento, le migliori pizzerie del paese si sfidano per aggiudicarsi il titolo di "Pizzocchero d'Oro". Il programma prevede anche degustazioni di vini e altri prodotti tipici, musica e spettacoli.

Info: www.valtellina.it

Delizie di polenta

In Val Tartano quello del 25 e 26 novembre è l’ultimo weekend della rassegna enogastronomica "Delizie di polenta". Per l’occasione, le cucine dei ristoranti del paese propongono menù a base di polenta, accompagnata da salumi, formaggi e altri prodotti tipici.

Info: www.valtellina.it

Sondrio Festival

A Sondrio si conclude il 26 novembre la XXXVII edizione di "Sondrio Festival", mostra internazionale dei documentari sui parchi. I documentari in concorso, realizzati nei parchi e aree protette di tutto il mondo, si potranno ammirare con ingresso libero al Teatro Sociale di Sondrio, insieme a un ricco programma che prevede sul palco, ospiti e spettacoli.

Il festival ha lo scopo di far crescere la coscienza ambientale con incontri e testimonianze, diffondendo la cultura dei parchi e delle aree protette.

Il programma completo su: www.valtellina.it