Officina famiglia, una domenica alla Triennale

Milano, 24 novembre 2023 – Triennale Milano presenta “Officina famiglia”, una domenica 26 novembre fatta di incontri e laboratori, dedicata alle famiglie, promossa grazie al bando Per la Cultura di Fondazione Cariplo. Triennale, ospitata all'interno del Palazzo dell'Arte (viale Emilio Alemagna 6, Milano), rappresenta certamente una delle più importanti istituzioni culturali della città, l’obiettivo dell’iniziata è quello di rendere questo luogo sempre più accessibile a ogni età.

Officina famiglie, di fatto, è il primo momento di una nuova programmazione dedicata interamente alle famiglie, è una giornata di festa, è un laboratorio, uno spazio dedicato a tutti i componenti di tutti i tipi di nuclei familiari. Lo spazio Education per l’occasione si anima dalle ore 10 alle ore 18 per accogliere bambini e adulti, per creare un momento di relax, divertimento, ispirazione e riflessione. Diversi i momenti della giornata, con iniziative a partecipazione gratuita previa registrazione.

Si parte alle 10.30 con un laboratorio co-progettazione per un’esperienza culturale inclusiva e accessibile in cui adulti e bambini si trasformeranno in veri e propri curatori di una mostra, selezionando e raccontando le opere secondo le proprie chiavi interpretative. Registrazione al link: triennale.org

Mentre alle ore 14.30 sarà la volta della tavola rotonda che coinvolge attori del territorio impegnati nella risposta ai bisogni delle famiglie: dalle buone pratiche del settore alle problematiche legate ai servizi, dagli spazi di crescita alle esperienze sul campo.

Sempre dedicati alle famiglie altri due laboratori gratuiti: il primo “Compo-Scompo”, in programma dalle ore 10.30 a cura della illustratrice e designer Olimpia Zagnoli, è dedicato a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Registrazione al link: triennale.org

Il secondo “La pittura entra in gioco”, alle 15.30, a cura di studio òbelo, è sviluppato nell’ambito della mostra Pittura italiana oggi e prevede una serie di giochi nei quali la pittura diventa un momento di relazione e collaborazione. Registrazione al link: triennale.org