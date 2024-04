"Terrazza Il Giorno" apre ai lettori. Si parlerà di design quotidiano partendo dalla storia dei fuorisaloni

MIilano, 9 aprile 2024 – LA “Terrazza Il Giorno” il primo talk aperto a lettori (qui il link per iscriversi e partecipare). Il format, che si terrà appunto nella grande terrazza del nostro quotidiano, inaugura in occasione del Salone del Mobile. Parleremo naturalmente di design, non nella sua accezione più aulica e concettuale, ma in quella più “quotidiana“ e, se vogliamo, anche più “autentica“, perché il design è nella vita di tutti noi più di quanto pensiamo. É nella penna che usiamo per scrivere, nelle stoviglie della cucina, nei piccoli arredi della casa, nei telefoni, nei pc, nelle biciclette, nelle luci, nelle colonnine di ricarica di scooter e auto elettriche e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Il design non è solo estetica, ma nasce con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone.

Ne parleremo con Edgardo Angelini, managing director di "Design Group Italia", studio fondato a Milano nel 1968, due Compassi d’Oro, di cui uno per il "TrattoPen", la penna divenuta un’icona per design e funzionalità. Lo studio, quartier generale in un nascosto giardino di Chinatown, è composto da 75 professionisti di 16 nazioni differenti ha una seconda sede anche a New York. Angelini è anche docente e membro dell’advisory board del Politecnico di Milano, coordinatore didattico del dipartimento di Industrial Design allo Ied e membro giuria premio Adi Compasso d’Oro.

Ci sarà Fulvia Ramogida, Pr & Event Manager, dal 2009 al 2020 è stata capoprogetto di Ventura Projects dove ha sviluppato nell’ambito della Design Week i format Ventura Lambrate, Ventura Future e Ventura Centrale, lavorando sulla rigenerazione delle aree post industriali cittadine.

Successivamente è stata exhibition director di Superstudio Events. Dal 2022 è membro della Commissione Adi Targa Giovani. Ramogida racconterà come è nata l’idea e la realizzazione dei primi Fuorisaloni, quelli di Ventura che contribuirono a rendere il design più “alla portata di tutti“. E a “gentrificare“ il quartiere.

Oltre a questi ospiti ci sarà anche Fabula Stories, il duo creativo Mauro Scamporlino e Vania Viscardi, fondatori dello studio.

Forti di 15 anni di esperienza professionale nel campo del design nelle sue molteplici applicazioni (branding, installazioni effimere, spazi, product design) hanno dato vita a nuove forme narrative degli oggetti di uso comune e dell’abitare. Ci racconteranno la loro esperienza nel mondo del design con le difficoltà che presenta questa passione quando diventa anche un lavoro.