A Crema un weekend dedicato al gusto con la seconda Festa del salame nobile cremasco

Crema (Cremona) – Sarà un weekend dedicato al gusto, quello che attende Crema sabato 20 e domenica 21 aprile. Questa mattina a Palazzo Pirelli è stata presentata la seconda Festa del salame nobile cremasco sostenuta da Regione Lombardia. Un evento che popolerà, grazie al salame nobile cremasco e ad altri prodotti tipici del territorio, piazza del Duomo a Crema.

Venerdì 19 ci sarà un’anteprima per il riconoscimento della Denominazione Comunale (DeCo) di Crema per l'ottenimento della quale proprio la festa di questa primavera rappresenterà un volàno particolare. A sostenere la festa del salame nobile cremasco Regione Lombardia, con l'Assessorato all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, il Comune di Crema, la Strada del gusto cremonese, Pro loco Crema e associazioni di categoria.

Accanto al salame andranno in vetrina dolci come la spongarda, i tortelli cremaschi, le polpette di Crema e vini del territorio. Il tutto insieme a laboratori per bambini, approfondimento sulla cucina cremasca, momenti musicali, merende e degustazioni a tema, senza tralasciare le visite ai monumenti del territorio. "Regione Lombardia - ha detto l'assessore Alessandro Beduschi - sostiene il settore primario e i prodotti tipici del territorio qual è il salame nobile cremasco che è espressione della storia del territorio della Bassa Padana e che è un testimonial di primo piano della qualità del settore primario lombardo".

"Prodotti come il salame nobile cremasco - ha aggiunto - si inseriscono a pieno titolo nelle proposte di enoturismo in grado di far scoprire, insieme, le tipicità culinarie con le bellezze dei territori". Tra le anime della festa, la Strada del gusto cremonese. "Il lavoro per questa festa - ha affermato il presidente Fabiano Gerevini - rientra a pieno titolo negli scopi della Strada del gusto cremonese e vogliamo, con la manifestazione, far conoscere questo prodotto della tradizione della norcineria e la sua lunga tradizione che ha accompagnato la crescita della comunità di Crema e del suo territorio".