L’ultimo weekend prima di Natale porta con sé l’inconfondibile fermento delle feste, fatto di aspettative, ricerca di regali perfetti e il desiderio di immergersi nelle magiche atmosfere che solo questo periodo dell’anno sa regalare. In Lombardia, ogni angolo si anima con eventi pensati per grandi e piccoli: dalle città alle province, è un susseguirsi di mercatini, concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti enogastronomici che celebrano l’Avvento in tutte le sue forme.

A Milano, la corsa ai regali si mescola alla possibilità di vivere esperienze suggestive tra luminarie, mercatini natalizi e musica dal vivo, mentre nelle altre province, da Bergamo a Brescia, da Como a Mantova, le piazze offrono villaggi e incontri a tu per tu con Babbo Natale, cori, degustazioni. Non mancano le proposte dedicate ai bambini, con laboratori creativi e spettacoli teatrali a tema, mentre chi cerca un momento di raccoglimento può partecipare a concerti di musica sacra o visitare i presepi viventi allestiti nei borghi e nelle chiese.

Non resta che sfogliare, pagina per pagina, il cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 20-21 e 22 dicembre 2024.