Vini d’Italia 2025 Gambero Rosso, la Lombardia raccoglie 34 “Tre Bicchieri”

Milano, 25 settembre 2024 – Il mito racconta che Dioniso (Bacco per tutti) abbia creato il vino strizzando nelle mani un grappolo di uva matura e raccogliendone il succo in una coppa dorata. Il primo bicchiere di vino. Un nettare degli dei che sembra avere nella Lombardia il sue eden. Almeno a vedere 34 i vini della Lombardia che hanno ottenuto i "Tre Bicchieri", il massimo riconoscimento assegnato dalla guida "Vini d'Italia 2025" del Gambero Rosso. Dal metodo classico al rosè al rosso la Lombardia raccoglie premi ed è evidente che "poche regioni possono offrire interpretazioni stilistiche e territori così diversi tra loro".

In termini di "Tre Bicchieri", i degustatori del volume hanno confermato il primato nazionale della Lombardia nel Metodo Classico, grazie a Franciacorta e Oltrepò Pavese. Il primo per "dosaggi sempre più calibrati e la nascita di nuovi parcellari che raccontano un'aderenza territoriale sempre più marcata", e il secondo per la "determinazione di alcune aziende alla causa del Pinot Nero".

Per i rosé "la Valtènesi offre un modello di riferimento forte", mentre tra i bianchi troviamo versioni virtuose di Lugana, San Martino della Battaglia (da uve friulano), con incursioni nella denominazione di Capriano del Colle.

La Valtellina conferma la sua finezza per i rossi, "che trova piene affermazioni nelle sue sottozone: Sassella, Inferno, Grumello, senza dimenticare la ricchezza della tipologia Sforzato.

Ecco le etichette che hanno ottenuto i "Tre Bicchieri"