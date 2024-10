Omaggio fotografico a Dario Zigiotto, anima del festival di Villa Arconati

Bollate, 31 ottobre 2024 – La Fondazione Augusto Rancilio rende omaggio a Dario Zigiotto, co-fondatore del festival di Villa Arconati morto lo scorso gennaio all'età di 69 anni. Domenica 3 Novembre alle ore 11 nella Sala Museo della Villa si terrà la presentazione del volume "Dario sognatore di musica" con le fotografie di Angelo Redaelli.

Un omaggio a una delle più belle anime del Festival di Villa Arconati, raccontata attraverso il racconto per immagini di uno dei fotografi più vicini al festival, ma soprattutto attraverso lo sguardo di un suo amico.

Animo sensibile

Zigiotto per la sua competenza, per il suo garbo, per la costanza della sua presenza, per la sua ospitalità verso gli artisti non importa se già famosi o all’inizio della loro carriera, è stato uno dei maggiori protagonisti del festival musical che si svolge nella Villa dal 1989.

Dario Zigiotto

"Chi ha conosciuto Dario ha potuto toccare con mano la sua professionalità, messa a disposizione di innumerevoli iniziative di promozione della musica in tutta Italia - spiegano gli organizzatori - Probabilmente la gran parte dei frequentatori della platea del Festival non lo ha mai incontrato anche se lui era sempre lì, prima, durante e dopo ogni spettacolo, garante del successo di ogni edizione. Poco tempo fa Dario ci ha lasciato e fra le tante cose belle che restano di lui ci sono anche le foto che lo hanno 'catturato' in momenti informali ma intensi del suo lavoro con gli artisti, con i tecnici, con i collaboratori. Sono le foto scattate da Angelo Redaelli, fotografo ufficiale del Festival, amico di Dario e professionista capace di fermare con i suoi scatti attimi di forte intensità quando i microfoni e i riflettori sono spenti".

Testimonianze affettuose

Una selezione delle foto di Angelo Redaelli è diventata un libro e il loro succedersi nelle pagine è accompagnato da testimonianze affettuose e nostalgiche di alcune delle persone che hanno affiancato l’esperienza di Dario Zigiotto nei decenni del Festival.

Domenica 3 novembre ci sarà la presentazione del volume, ingresso libero fino ad esaurimento posti.