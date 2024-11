Milano, cena benefica con lo chef Battisti a sostegno della lotta al cancro. “Le mie ricette per la salute e la prevenzione”

Milano, 26 novembre 2024 – Cena gourmet per una Natale di solidarietà venerdì 29 novembre alle 20 nello Spazio Cairoli di vicolo San Giovanni sul Muro 5 a Milano. L'obiettivo è raccogliere fondi per “Amolavita”, associazione che opera a sostegno dei malati di cancro e dei loro caregiver negli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano. Ai fornelli ci sarà lo chef Cesare Battisti del Ratanà, membro dal 2010 dei Cuochi Slow Food e segretario generale degli "Ambasciatori del Gusto", per la promozione e valorizzazione della cucina di qualità e dell'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sarà anche l'occasione per festeggiare i primi 44 anni di servizio dell’associazione benefica che recentemente ha ricevuto il prestigioso Premio Anzalone e per conoscere i progetti ancora da realizzare, a fronte dell'aumento dei casi di tumore nella popolazione, ad ogni età, mentre tante famiglie si ritrovano impoverite e la sanità richiede sempre più sussidiarietà.

Inno alla milanesità

Lo chef Cesare Battisti, milanese doc, proporrà una selezione di piatti iconici della tradizione lombarda sapientemente rivisitati in chiave contemporanea: i Mondeghili, sorta di arancini alla milanese a base di risotto allo zafferano; il raviolo croccante di zucca, con maionese di buccia di zucca, pecorino di Pienza e radicchio tardivo con melograno; risotto alla milanese; cappone ripieno alle castagne con purea di patate di montagna; Panettone Sacher con crema alle albicocche del Vesuvio, Torrone allo zafferano e riso soffiato. Vini toscani e liquori italiani.

Il re della serata non potrà che essere il risotto alla milanese

La prevenzione a tavola

"In questi ultimi anni molti amici mi hanno parlato della serietà e dell’impegno concreto di Amolavita al fianco di chi affronta sfide sanitarie difficili e offre supporto non solo ai malati, ma anche a chi si prende quotidianamente cura di loro - racconta lo chef Battisti - nel mio ristorante Ratanà abbiamo sempre avuto a cuore le tematiche sociali: così quando ci è stato chiesto di prendere parte a questa cena benefica abbiamo sentito una forte sintonia con i nostri valori. Da sempre il cibo è sinonimo di connessione e solidarietà: partecipare a un evento che unisce la buona cucina a una causa così importante ci rende fieri del nostro lavoro. inoltre – conclude lo chef – non dimentichiamo il ruolo dell’alimentazione per la salute e in particolare per la prevenzione del cancro, sia nella prevenzione sia nella cura. Anche per questo nella mia cucina la selezione degli ingredienti è rigorosa: utilizziamo solo prodotti freschi, stagionali e provenienti da fornitori che condividono la nostra filosofia di rispetto per la salute e il benessere". La serata vedrà anche la partecipazione di Andrea Tamburelli al pianoforte e Sofia Semenina al violino che si esibiranno in musiche di Mozart, Tchaikovsky, Chopin e altri autori.

Per prenotare: info@amolavitaodv.it – 02 40222118