Festival Villa Arconati a Bollate: concerto (e passeggiata) all'alba domenica 30 giugno

Bollate (Milano) - Concerto all'alba domenica 30 giugno nell'ambito della 36esima edizione del festival di Villa Arconati a Bollate. La protagonista quest'anno sarà Cecilia, arpista, cantante e cantautrice che darà un suono alla meraviglia dei colori dei giardini della villa al sorgere del sole. Il concerto all'alba "Prairie" con la voce e l'arpa di Cecilia è un'occasione per godere della villa in un momento del giorno insolito, quando ancora tutto e tutti dormono.

Diplomata al Conservatorio di Torino, l'artista ha conseguito il Master in Nuovi Linguaggi per l'Arpa al Conservatorio di Milano. Ha pubblicato due album di canzoni, "Guest" nel 2015, sull’ospitalità, i viaggi e altre avventure, e "Cupid’s Catalogue" nel 2019, sull’amore, i suoi effetti collaterali e le astrazioni ad esso legate, e fatto centinaia di concerti. La sua musica unisce elementi elettronici e melodie pop-folk, in un dolce e trascinante harp-core.

Il concerto all’alba di domenica 30 giugno verrà preceduto da una passeggiata che porterà gli spettatori dal centro della città di Bollate, attraverso i sentieri immersi nella natura del Parco delle Groane, fino agli splendidi giardini storici di Villa Arconati. Un’esperienza unica e suggestiva per vivere il passaggio dall’oscurità della notte ai colori dell’aurora, organizzata in collaborazione con Gruppi di Cammino Bollate. Per partecipare la partenza da Bollate è alle ore 5 con ritrovo nel parcheggio della piscina comunale di via Dante, da Garbagnate milanese alla stessa ora il ritrovo è nel parcheggio della stazione FN Parco Groane. Al termine del concerto d’arpa sarà possibile gustare la colazione nella Corte Nobile della Villa.