Suoni Mobili 2024: viaggio per il mondo a ritmo di musica. Concerti e date

Milano, 25 giugno 2024 – Milano Itinerante, all'insegna di tango, blues, soul, classica, jazz e gospel, ma anche flamenco e afrobeat: è il festival "Suoni Mobili" che dal 29 giugno porta la musica del mondo tra Milano, Monza, Lecco e Como (ma non solo).

L'evento giunto alla XV edizione, organizzato da Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, animerà le sere d’estate di diversi angoli della Lombardia con un ricco cartellone tra gruppi e artisti come Karima, Jimetta Rose, Fabrizio Bosso, Simone Zanchini, l’Orchestra Canova, Giovanni Falzone e Sophia Tomelleri.

Evento di apertura

L’evento di apertura della nuova stagione è il "Suoni Mobili Party", sabato 29 giugno nel piazzale delle Armi del Castello Sforzesco di Milano con un doppio appuntamento intitolato "Dal Nuovo Mondo".

Alle ore 21 andrà in scena la performance della Papayebrass, esplosiva formazione colombiana il cui suono nasce dall’incontro tra le brass band (papayeras) del Paese sudamericano e quelle nordamericane. Il repertorio comprende brani originali, cumbia, classici di Lucho Bermúdez, ma non solo.

Prima del concerto serale, la Papayebrass sarà protagonista (alle ore 18.30) di una performance estemporanea nel cortile delle case MM di piazzale Dateo. Poi i musicisti saliranno a bordo del Magic Bus che porterà gli abitanti degli alloggi popolari, gli ascoltatori di Radio Popolare e chi lo vorrà al Castello Sforzesco (prenotazioni on line su https://www.eventbrite.com).

Alle 21.30 appuntamento con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana, composta dai migliori studenti del Conservatorio di Lugano e diretta dall’inglese Leo McFall, solista il clarinettista polacco Kamil Janas. In programma musiche di Beethoven, Weber e Dvorák. I biglietti (5 euro più diritti di prevendita; 8 euro alla porta) per il “Suoni Mobili Party” sono acquistabili on line (www.mailticket.it).

Papaye on tour

La Papayebrass sarà protagonista di altri due live domenica 30 giugno, rispettivamente a Cinisello Balsamo (Mi) e a Seveso (Mb), nella sede di Musicamorfosi: saranno due concerti di ringraziamento in memoria di chi ha dedicato la sua esistenza al servizio delle comunità locali, nel segno dell’inclusione, della socialità e dell’associazionismo, con un’attenzione particolare alle persone più fragili. Dopo l’inaugurazione milanese, la XV edizione del festival comincerà il suo viaggio con la visita alla Chiesa di San Maurizio, a Monza, domenica 30 giugno (a cura della delegazione del Fai Monza), che precederà il concerto della sassofonista Sophia Tomelleri (con l'attrice Beatrice Marzorati voce recitante), e quella al Seminario di Seveso, lunedì 1 luglio, sempre a cura del Fai Monza dove è in programma l’esibizione di Roberto Olzer all’organo e di nuovo Sophia Tomelleri al sax.

Le altre tappe del festival

Martedì 9 luglio il bandoneon di Gino Zambelli risuonerà, nella Chiesina di Santa Margherita a Casatenovo (Lc) e mercoledì 10 luglio a Monticello Brianza (Lc), quando Villa Greppi si trasformerà in una suggestiva e affascinante milonga dove si potrà ballare fino a mezzanotte. Il grande trombettista e compositore siciliano Giovanni Falzone, sarà il leader due progetti distinti, in quartetto e in duo, la mattina di domenica 7 luglio a Cremella (Lc). Il 12 luglio al Roseto della Villa Reale di Monza andrà in scena, l’evento “Astral Astor” con musiche di Piazzolla, Di Marino e Morricone, a cura dell’Orchestra Canova diretta da Enrico Saverio Pagano con la partecipazione di Simone Zanchini, fuoriclasse della fisarmonica, che il giorno dopo, il 13 luglio, si esibirà in duo con Roberto Olzer alla Cappella Reale della Reggia di Monza.

Sempre sabato 13 luglio, ma a Seregno (Mb), nella Chiesa di S. Ambrogio, Lorenzo Zandonella Callegher all’organo ricorderà la figura e l’eredità spirituale di Ettore Pozzoli (noto pianista, compositore e didatta, originario della cittadina brianzola) e, subito dopo, lo Spiritual Trio del trombettista Fabrizio Bosso, jazzista di fama internazionale, renderà omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual. A Seregno, lunedì 15 luglio, doppio evento, prima Lorenzo Zandonella Callegher nelle vesti di musicista-divulgatore e, poi, “Two of Us”, ovvero la cantante Karima e Alberto Marsico all’organo Hammond, che esploreranno sfaccettature e correnti musicali americane del ‘900: il gospel, gli spiritual, il jazz, il soul, ma anche brani tratti dal repertorio di Broadway e i grandi compositori statunitensi.

Nel cartellone della XV edizione sono presenti, inoltre, i Matojeni music-maniacs, gruppo blues “made in Zimbabwe”, in concerto giovedì 18 luglio al Lac di Lugano, e la formidabile cantante soul Jimetta Rose, in arrivo da Los Angeles, alla guida del suo coro The Voice of Creation il 19 luglio a Lugano, il 20 luglio a Lecco e il 21 luglio a Cesano Maderno (Mb).

Da non perdere la formazione Ajate, che mescola sonorità afrobeat e musica tradizionale giapponese, sabato 27 luglio a Milano e il giorno dopo a Cesano Maderno. Il 30 luglio a Casatenovo (Lc) concerto jazz dell’Østrik Quartet.

Nel mese di agosto, la carovana di “Suoni Mobili” approderà su entrambe le sponde del lago di Como: giovedì 1 agosto, nella chiesetta di Sant’Egidio, a Lecco, di scena due eccezionali musicisti, lo svizzero Jon Hansen (tuba) e la tedesca Nicole Johänntgen (sax) che poi, sul versante lariano, insieme al percussionista David Stauffacher formeranno una brass band tascabile e presenteranno a Tremezzina (Co) composizioni originali ispirate al jazz di New Orleans, “speziate” con sonorità dell’Europa orientale. Tutti gli appuntamenti del festival, tranne quello di apertura, sono a ingresso libero (in alcuni casi è necessaria la prenotazione) con donazione suggerita. Qui trovate il calendario completo: suonimobili.it