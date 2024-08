Weekend del 16, 17 e 18 agosto 2024: cosa fare a Milano e nelle province della Lombardia

La festa di Ferragosto è passata ma il weekend è ancora ricco perché in molti fanno il ponte in questo fine settimana di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto 2024, prima di tornare al lavoro. Ecco dunque gli eventi a Milano e nelle singole province lombarde per il weekend. Ancora tante le sagre più gustose, gli eventi culturali e ricreativi, ma anche lo sport con la possibilità di effettuare una visita naturalistica lungo il Mincio non però su una barca ma ciascuno pagaiano su uno stand up paddle. Non manca una notte bianca, escursioni nella natura, serate sotto le stelle, visite al castello a lume di candela, iniziative per le sere Fai d'estate, il Quality Street Food e la tortellata. Ecco di seguito 'Cosa fare' nel weekend del 16-17-18 agosto 2024 a Milano e nelle singole province della Lombardia.

Questo fine settimana, il Museo della Scienza e Tecnologia offre due esperienze che combinano informazione e intrattenimento, permettendo di avvicinarsi alla scienza in modo divertente, attraverso il gioco e gli esperimenti. Sabato e domenica, i bambini a partire dai 3 anni d'età potranno partecipare a iLab Bolle di Sapone, un'attività che li introdurrà alla magia delle bolle di sapone, esplorando il mondo della scienza in modo creativo e coinvolgente. Attraverso il gioco, avranno l'opportunità di scoprire i segreti della geometria, della matematica e dell'arte.

Per i bambini dagli 8 anni in su, l'attività Tubi del Vento offre l'opportunità di giocare con l'aria e il vento all'interno di un tubo, sperimentando il volo di oggetti di materiali e forme diverse. Questo laboratorio permette di costruire oggetti che possano volteggiare, turbinare e rimanere sospesi, offrendo un'introduzione pratica alle regole dell'aerodinamica.

Nel Parco Trotter, presso Labzerosei, si terranno laboratori gratuiti, accessibili su prenotazione fino ad esaurimento posti. Qui, i bambini possono esplorare materiali artificiali e naturali che stimolano la loro curiosità; giocare con robot per avvicinarsi alla programmazione e al coding; utilizzare strumenti grafici e pittorici per scoprire diverse tecniche artistiche; e immergersi in ambienti e dispositivi digitali per attività ludiche, relazionali e motorie.

Sui Navigli, riprende il servizio di navigazione sul Naviglio Grande, un'iniziativa che rappresenta un fiore all’occhiello dell’offerta turistica del territorio. Fino all'8 settembre 2024, i visitatori potranno godere di una giornata alternativa immersi nella natura, navigando tra Boffalora sopra Ticino e Rubone, scoprendo le bellezze del Parco del Ticino e degustando piatti tipici della campagna milanese. Le corse si terranno ogni domenica, tranne l'ultima del mese, con una durata di 50 minuti e cinque partenze giornaliere. La prenotazione è obbligatoria per partecipare.

A Villa Arconati, le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni potranno partecipare a una visita speciale alla scoperta delle meraviglie del giardino, accompagnati dal pavone Argo. Durante questa esperienza immersiva e sensoriale, i partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro tra fontane, teatri e statue antiche del parco, concludendo il percorso con l'incontro con Argo e la consegna dello scrigno dei tesori ritrovati. La visita offre un'occasione unica per entrare in contatto con la natura, la storia e i simboli del luogo, stimolando i sensi dei più piccoli.

Per chi desidera approfondire la storia e l'arte del Giardino di Villa Arconati, sono disponibili passeggiate guidate durante la settimana, che illustrano le principali caratteristiche del giardino e il progetto di restauro in corso, finanziato dal PNRR. Queste visite offrono l'opportunità di scoprire lo spirito originario con cui il giardino fu costruito, con la possibilità di accedere alla Sala Museo. La Villa e il Giardino sono aperti al pubblico ogni domenica, offrendo un viaggio nel tempo per vivere la giornata come gli antichi nobili ospiti del tempo.

7 foto Il mare non c’è ma le spiagge, in Lombardia, terra ricca di grandi laghi e fiumi, non mancano. Basta scegliere il proprio lago preferito (o più vicino a casa), qualche amena località fluviale nel cuore della Pianura padana: il sole è da canicola, ma il refrigerio è a portata di mano. Unica raccomandazione è non farsi ingannare dalle acque in apparenza placide e non fredde sulla riva ma che sono in realtà, a pochi metri dalle spiaggette, profonde, spesso gelide, con forti correnti sotterranee (e di mulinelli negli alvei fluviali): importante, anche se non ci sono i cavalloni come al mare a mettere in guardia, è non allontanarsi dalle sponde.

Ecco, dunque, di seguito, le migliori spiagge lacuali e fluviali. In alternativa, chi è in cerca di fresco e relax, può scegliere le 10 gite fuori porta ad un'ora da Milano.

Nel suggestivo Castello di Malpaga, dal 17 agosto al 1° settembre, si terrà l'evento "Girasoli al Castello", un'esperienza unica per immergersi in un campo di girasoli dove sarà possibile raccogliere i fiori in autonomia. I visitatori potranno passeggiare nel labirinto fiorito, rilassarsi nelle aree relax, scattare fotografie e raccogliere i girasoli da confezionare all’uscita. Per i bambini dai 4 ai 12 anni sono previsti laboratori e attività a tema, mentre i genitori potranno godersi un aperitivo immersi nei girasoli. L'ingresso è di 3€ a persona, con un girasole omaggio incluso, e gratuito per i bambini fino a 5 anni. Gli orari di apertura sono il sabato dalle 10:00 alle 21:00 e la domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Il biglietto d'ingresso consente l'accesso al campo di girasoli e mais, alle aree relax, e alla possibilità di partecipare a laboratori creativi e avventure nel labirinto, tutte attività gratuite ma con prenotazione obbligatoria. Tra le offerte del giorno ci sarà anche un servizio bistrot a pagamento, che include colazioni, pranzi, merende, aperitivi e apericene, da gustare immersi nel campo fiorito.

È importante notare che l'ingresso all'evento è situato in Piazza Marconi 20, Cavernago (frazione Malpaga), e che non è permesso portare cibo o bevande da casa, ad eccezione degli alimenti per lattanti. L'evento si terrà anche in caso di pioggia, e si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento adatti alle condizioni del terreno. Il biglietto non è rimborsabile, ma il parcheggio è gratuito. Gli organizzatori invitano i visitatori a seguire la pagina Facebook e Instagram del Castello di Malpaga per ulteriori aggiornamenti. I cani al guinzaglio sono i benvenuti e, all’ingresso, verrà controllato il Qr code di prenotazione obbligatoria.

Inoltre, il programma prevede anche visite notturne, come quelle del 17 e 24 agosto, dove si potrà esplorare il castello alla luce di candele e lanterne, scoprendo i segreti e i misteri del 1400 e della Corte di Bartolomeo Colleoni. Queste visite sono sconsigliate ai minori di 12 anni.

Il 18 agosto, presso il Parco Vulcano a Selvino (BG), si terrà una giornata di giochi "Salta Frontiere". Questa sfida adrenalinica è aperta a tutti e prevede un percorso gonfiabile di oltre 60 metri, ricco di ostacoli e giochi di abilità. L'ingresso è libero e gratuito, e sarà un'occasione divertente per mettere alla prova forza e resistenza insieme ad amici e parenti.

A Fornovo si terranno cinque serate di festa in onore di San Rocco, patrono della città, organizzate dal comitato San Rocco. Dal 16 al 18 agosto, nel Parco comunale "Angeli del 2 giugno", si potrà partecipare a serate di cucina, con l’opportunità di gustare piatti tipici musica dal vivo e balli. La festa inizierà venerdì 16 con una gigantografia dell'Europa League vinta quest'anno dall'Atalanta. La serata sarà animata dall'orchestra Angelo Caravaggio e culminerà con uno spettacolo pirotecnico.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 17 e domenica 18 agosto con altre serate di musica dal vivo e balli, accompagnati rispettivamente dall'orchestra Stefano Siena e dall'orchestra Beghini.

La 26ª edizione della Mostra Mercato di Pisogne si terrà dal 10 al 17 agosto 2024 in Piazza Umberto I, Pisogne (BS). Questo evento, che unisce spettacoli, letture, escursioni, laboratori, artigianato e enogastronomia, trasforma il borgo lacustre in un palcoscenico di cultura e tradizione. Con il tema “Equilibrismi”, la manifestazione invita i visitatori a scoprire il territorio attraverso appuntamenti artistici e laboratoriali.

Dal 3 agosto al 7 settembre 2024 si celebra il Centenario dell'Incoronazione della Madonna della Ceriola a Montisola, un evento di grande importanza religiosa e storica per la comunità locale. Questa celebrazione commemora l'incoronazione avvenuta nel 1924 per volontà del parroco don Giuseppe Trotti. Le corone, realizzate dal laboratorio Ditta Santo Roveglia di Brescia, simboleggiano il profondo legame tra gli abitanti dell'isola e la Madonna della Ceriola, con numerosi appuntamenti religiosi e culturali previsti nel corso dell'estate.

A Pognana Lario, il 16 agosto 2024, torna la tradizionale Sagra degli Gnocchi, organizzata dalla Pro Loco. L’evento, che si svolgerà in piazzale di San Rocco, inizierà alle 10:30 con la Santa Messa nella chiesa di San Rocco, seguita da pranzo e cena a base di gnocchi fatti a mano, secondo la tradizione locale. La sagra offrirà anche altre specialità come salamella, polenta e missoltini, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Il 17 agosto 2024 sarà possibile visitare le Terme di Como romana in Viale Lecco 9, Como. Grazie ai volontari del Touring Club per il Patrimonio Culturale, l'area archeologica e due piccoli ambienti espositivi saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 18, offrendo l'opportunità di scoprire il complesso termale di età romana, rinvenuto durante la costruzione di un parcheggio sopraelevato.

Fino al 17 agosto 2024 si terrà a Zelbio la diciottesima edizione di Zelbio Cult. Questa rassegna d'arte e cultura, che si svolge tra il lago e i monti di Como, offre una serie di appuntamenti con protagonisti della scena culturale italiana e internazionale. L'evento culminerà domenica 17 agosto con una lectio di Marco Carminati, storico dell'arte e giornalista, che esplorerà l'opera di Gian Lorenzo Bernini, figura centrale della cultura figurativa barocca.

A Crema, dal 13 al 18 agosto, si terrà la terza edizione della manifestazione 'Chiacchiere e Tortelli' in piazza Aldo Moro, un evento organizzato dal Comitato Carnevale Cremasco. Al centro della manifestazione ci saranno i tradizionali tortelli cremaschi, conosciuti localmente come 'turtèi cremasch', il cui ripieno è composto da una combinazione unica di tredici ingredienti dolci e salati, una ricetta che affonda le sue radici nel periodo della dominazione veneta.

Oltre ai tortelli, preparati rigorosamente a mano, i visitatori potranno gustare altri prodotti tipici della gastronomia cremasca, come il Salva Dop con le tighe, il salame cremasco e la Spongarda. Il menù proposto è pensato per soddisfare tutti i palati, anche quelli più esigenti, con un'attenzione particolare alle intolleranze alimentari. Infatti, oltre ai prodotti senza lattosio, sarà disponibile una cucina dedicata alle proposte senza glutine. Gli organizzatori hanno voluto dare un'impronta sostenibile all'evento: per ogni dieci porzioni di tortelli cotti e un chilo di tortelli crudi venduti, verrà piantato un albero in aree selezionate del mondo, secondo criteri di sostenibilità. Inoltre, tutte le materie prime utilizzate nel menù provengono da produttori e fornitori locali, promuovendo così la filiera a chilometro zero. L'evento prevede anche serate di musica dal vivo e animazione. Inoltre, sempre a Crema, da sabato 10 agosto a domenica 18 agosto 2024, la Pro Loco Crema, in collaborazione con "Severgnini & Baroni recupero e restauro mobili" organizza la mostra di costumi da bagno anni '60 "Sapore di Mare" presso Piazza Duomo, 22 a Crema. Aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. La Festa dell'Unità di Cremona si svolgerà dal 9 al 19 agosto 2024 nell'area dell'ex campeggio di Lungo Po Europa. Ogni sera, dalle 19:00, sarà possibile godere di bar, cucina e musica dal vivo. Il programma prevede anche dibattiti su temi di attualità, con la partecipazione di figure politiche locali e regionali. Tra gli incontri, si discuterà di autonomia differenziata e innovazione, mentre l'ultima serata sarà dedicata al "Pride in Città", con interventi di personalità politiche come Stefania Bonaldi ed Eleonora Sessa. Ad Acquanegra Cremonese, dal 16 al 18 agosto 2024, si terrà la "Sagra dei Gnocchi", organizzata dalla Pro Loco presso il campo sportivo locale. L'evento prevede tre serate di musica dal vivo e un ricco menù che celebra i tradizionali gnocchi, con apertura della cucina e del bar ogni sera dalle 19:00. Tra le serate in programma, ci saranno DJ set e concerti, offrendo un'occasione di festa e convivialità per la comunità.

Dal 15 al 17 agosto 2024, Lecco ospiterà "Quality Street Food" presso la Riva Martiri delle Foibe. Questo evento, dedicato agli amanti del cibo di strada, vedrà la presenza di chef on the road accompagnati da musica, giochi e intrattenimento. Sempre il 17 agosto, a Lecco, sarà organizzata una camminata serale alla Rocca dell'Innominato, un'escursione che partirà dal Santuario di San Girolamo e proseguirà fino alle rovine del castello, con un percorso che attraversa le pendici della Mudarga. L'evento, che richiede prenotazione, è accessibile al costo di 18 euro.

Per gli appassionati di trekking, la Valsassina offre il 17 agosto un'escursione ai Sassi Rossi e ai Piani di Nava. Questo trekking, con un dislivello di 530 metri e una lunghezza di 9 km, porterà i partecipanti attraverso un paesaggio roccioso dal colore unico. Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria e il costo è di 18 euro.

Dal 10 al 18 agosto 2024 si svolgerà la "Sagra delle Sagre" a Barzio. L'evento, ricco di attività, prevede l'apertura degli stand alle 10:00 ogni giorno, con eventi pomeridiani dedicati ai giovani e allo sport, laboratori per bambini e spettacoli serali che spaziano dalla musica folk alternativa al karaoke e ai fuochi d'artificio finali del 18 agosto.

Infine, a Perledo, fino al 18 agosto 2024, si terrà il CELLOFest, una serie di eventi dedicati al violoncello. La manifestazione prevede concerti di ensemble e solisti, con violoncellisti affermati e giovani talenti. La rassegna si concluderà il 18 agosto con un concerto solistico di Daniele Bogni presso la Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana, con musiche di J.S. Bach, G.M. Dall’Abaco e M. Reger.

Domenica 17 agosto 2024 in piazza della vittoria a Lodi, alle 21.30, per il ciclo Lodi al sole la band Angar-C rende omaggio ai sessant'anni di musica dei Nomadi, il gruppo più longevo in Italia. Negli anni la band ha saputo farsi apprezzare per l'armonia e l'ampio repertorio che copre tutta la storia dei Nomadi, dai primi brani con Augusto Daolio fino alle ultime canzoni con Yuri Cilloni. Nel 2015, grazie anche ai concerti organizzati a scopo benefico, gli Angar-C sono stati ufficialmente riconosciuti come cover band ufficiale dalla segreteria dei Nomadi. Negli ultimi anni, alcuni membri della band sono stati sostituiti, con l'ingresso di un nuovo tastierista, cantante e chitarrista solista, che hanno garantito la continuità e un alto livello di qualità musicale.

Il concerto "MM - Le Bellezze ritrovate" si terrà il 17 agosto 2024 dalle 21:00 alle 23:00 in Piazza Leon Battista Alberti a Mantova. Questo evento, organizzato dalla Società della Musica, vedrà l'esibizione del Quartetto Vivaldiano con Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Ludovico Armellini al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo, proponendo l'opera di Antonio Vivaldi "La Follia del Prete Rosso". Il 18 agosto 2024, nella località Borgo Angeli a Mantova, si terrà un'escursione in stand up paddle organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica WhatSUP Mantova. Il tour, condotto da una guida ambientale specializzata, partirà alle 9:00 da Via Negri 9 e si concluderà alle 12:00 nello stesso luogo, con un percorso di circa 5 km. Durante il tour, i partecipanti avranno l'opportunità di osservare la biodiversità della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, inclusa la Garzaia degli aironi rossi. La partecipazione è riservata a persone di età superiore ai 14 anni e prevede un contributo di 15 euro. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite l'Infopoint Casa del Rigoletto. Il 17 agosto 2024, presso il Palazzo Pastore, si terrà il concerto "Ukrainian Folk Songs" con l'esibizione di Mila Shariy alla voce, Gianluca Benatti al pianoforte e il corpo di ballo folkloristico ucraino Girasole.

Dal 12 al 17 agosto 2024, il parco acquatico Acquaworld a Concorezzo offrirà una settimana di intrattenimento con surf party, DJ set, musica e scivoli, in occasione delle celebrazioni di Ferragosto. L'evento, che include serate danzanti con DJ set all’aperto e lo Schiuma Party, si terrà ogni sera fino a mezzanotte.

8 foto Nei Borghi più belli d'Italia quello di agosto 2024 è un mese carico di eventi. Sono tantissimi quelli che aderiscono alla Notte dei desideri, ovvero che organizzano delle iniziative la sera del 10 agosto, dedicata a San Lorenzo e alle stelle cadenti.

Ma ci sono anche altre iniziative di grande richiamo turistico, sia per celebrare in festa il Ferragosto, sia per richiamare le peculiarità dei borghi con feste medievali, mercati artigianali di qualità, appuntamenti enogastronomici con piatti tipici, tappe del tour DiVino, concerti all'alba sulle colline ricordando i 100 anni dalla morte d Puccini, spettacoli con i big della musica. Ed ancora, voli in mongolfiera, gite in carrozza, notte della luna bianca, il Gin Fest, i laboratori creativi e la suggestiva Inchinata religiosa. Ecco alcuni degli eventi di maggior richiamo in alcuni dei Borghi più belli, in tutta Italia.

Il 17 agosto 2024, Romagnese, in Oltrepò Pavese, ospiterà la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell'estate. La serata, che vedrà la partecipazione di commercianti e associazioni locali, sarà allietata dalla musica dal vivo di R Live e DJ Lelluzzo.

Sempre il 17 agosto 2024, a Borgo Priolo in Oltrepò Pavese, si terrà una festa in piazza organizzata dall’Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò. L'evento, dedicato alla scoperta dei sapori del territorio, prevede degustazioni di prodotti e vini locali, accompagnate dall'intrattenimento musicale delle Botero Girls.

Dal 16 al 23 agosto 2024, Montù Beccaria, sempre in Oltrepò Pavese, ospiterà l'Agosto Montuese, una manifestazione che combina musica, cibo e vino. Questa 58ª edizione include serate con concerti sotto le stelle, un servizio bar e ristorante, e una mostra dei vini. Il Giardino Botanico di Pietra Corva a Romagnese offrirà visite guidate gratuite e attività per famiglie e bambini il 17 e 18 agosto 2024. Gli eventi includono una conversazione al fresco del sottobosco e un laboratorio botanico che esplora le relazioni tra organismi viventi. Il giardino, inserito nel Sito di Interesse Comunitario “Sassi Neri Pietra Corva”, sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00 con un biglietto d'ingresso di 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni, gli over 65 e i residenti della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Infine, la Riserva Naturale Monte Alpe a Menconico (PV) organizza escursioni gratuite tutte le domeniche di agosto e la prima di settembre 2024. Questa riserva, nota per la sua elevata biodiversità, offre percorsi che attraversano vari ambienti naturali, tra cui faggete, pinete e prati-pascoli. Le escursioni sono accompagnate da naturalisti dell’associazione Volo di Rondine e richiedono prenotazione tramite email o WhatsApp.

Ad Isolaccia di Valdidentro, presso il Centro Sportivo, si terrà un evento imperdibile per chi ama le tradizioni e la cultura locale. Il 17 e 18 agosto 2024, la comunità si riunirà per celebrare la "Bekaria", una festa che rievoca l'antica lavorazione del maiale. Organizzata da Gioventù Isolaccia, la manifestazione offrirà l'opportunità di fare un tuffo nel passato e riscoprire i sapori autentici di una volta. Sarà un'occasione per chiudere in bellezza la settimana di Ferragosto, con dimostrazioni, vendita di prodotti tipici, un torneo di calcio e una cena conviviale a base di "tast del porcel", i tradizionali assaggi di carne di maiale.

A Livigno, invece, si terrà una giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni locali. Il 18 agosto 2024, dalle ore 10:00, il Gruppo Folkloristico e Costumi Caratteristici di Livigno accompagnerà i partecipanti in una sfilata che partirà dalla Chiesa di Santa Maria Nascente, proseguendo fino alla zona snowfarm di Vinecc. La giornata proseguirà con esibizioni folkloristiche, un pranzo, musica dal vivo e una rappresentazione della fienagione, attività un tempo fondamentale per la comunità. La serata si concluderà con una cena e un ballo in abiti tradizionali, riportando i partecipanti indietro nel tempo. Nella splendida cornice della Val di Rezzalo, il 18 agosto 2024 si svolgerà una camminata gastronomica che permetterà di scoprire i sapori e le bellezze naturali di questo angolo incantato del Parco Nazionale dello Stelvio. L'escursione seguirà l'antica mulattiera militare, offrendo panorami mozzafiato tra prati, pascoli e boschi, con lo sfondo maestoso delle cime dei Monti Serottini e Sobretta.

Infine, il Parco Nazionale dello Stelvio offre un programma ricco di escursioni estive, tra cui quella del 17 agosto 2024 al Dosso Tresero, un'uscita di interesse naturalistico adatta agli escursionisti. Il ritrovo è fissato alle 9:00 presso il parcheggio La Fonte di Santa Caterina Valfurva, con rientro previsto per le 14:30.

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, in provincia di Varese, ospita le "Sere FAI d'Estate", un evento che offre visite guidate al tramonto tra le meraviglie della villa e del suo parco. Le serate del 17, 24, 31 agosto e 7 settembre 2024 saranno animate da queste speciali visite, arricchite da degustazioni di prodotti locali che permetteranno ai partecipanti di vivere un'esperienza unica sotto le stelle.