Week-end 12, 13 e 14 gennaio 2024: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 12 gennaio 2024 – Terminato il periodo festivo natalizio, è iniziato un nuovo anno. E con lui arrivano numerosi nuovi eventi per trascorrere dei fine settimana tra divertimento, spensieratezza, musica, cultura e arte. Ecco qualche idea per venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio.

La Lombardia si prepara a celebrare un rito contadino immancabile e ancora molto sentito: il falò di Sant’Antonio. Dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore dei contadini e degli animali domestici il cui giorno dedicato cade il 17 gennaio, la ricorrenza trae origini dagli antichi culti celtici e illuminava le campagne per celebrare la vittoria della luce sul buio e augurarsi di avere raccolti fecondi e abbondanti. Diversi gli appuntamenti nelle province lombarde nella data dedicata al santo, ma anche nel fine settimana precedente.

Dal 12 al 16 gennaio, con la collezione autunno/inverno della Fashion Week Men's, Milano torna ad essere la capitale del fashion e a raccontare la creatività e lo stile delle più prestigiose maison e degli stilisti emergenti promuovendo le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l’innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Apre Gucci e chiudono Armani, Zegna e Missoni, 27 sfilate tra fisiche e digitali, 39 presentazioni e 8 eventi. Tornano in calendario le sfilate di Fendi e Gucci e debuttano Pronounce e Stone Island. Tutti gli appuntamenti.

Domenica 14 gennaio torna a Milano Vecchi Libri in Piazza Diaz, la mostra-mercato del libro antico e usato. Un imperdibile appuntamento in centro città con il libro antico, raro, introvabile, curioso e da collezione: le bancarelle si snodano lungo i portici meridionali di Piazza Duomo, i portici di piazza Diaz, via Baracchini e via Gonzaga. Come a ogni appuntamento, i visitatori avranno la possibilità di sbirciare in un ventaglio di proposte che vanno dal libro più economico a prezzi di 2 o 3 euro fino ai pezzi da “novanta” messi in esposizione dal circuito Alai – Associazione delle Librerie antiquarie d’Italia. Circa 100 gli espositori presenti, con apertura domenicale – ad ingresso gratuito – dalle ore 9 alle ore 17.

Sabato 13 gennaio, le sale del Museo Archeologico saranno straordinariamente aperte fuori orario per “Escape Room – Furto Sull’olimpo” (dagli 11 ai 14 anni). In cima all’Olimpo un prezioso oggetto è stato sottratto alle divinità e bisogna trovarlo prima che si scateni il caos.

MERCATINI

Domenica 14 gennaio ci sarà la nuova edizione del Mercato Contadino a Legnano in Piazza Mercato dalle 9 alle 13 . Il Mercato Contadino nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano ed il Comune di Legnano sull’esempio dei mercati di Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Vittuone, Nerviano e Cantalupo.

MUSICA

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, a Milano tornano i concerti a lume di candela dedicati ai grandi successi cantautori italiani Claudio Baglioni, Lucio Dalla e Zucchero, inseriti nel format di concerti Candlelight organizzati da Fever: l'appuntamento è nella cornice dell'Auditorium San Fedele (via Hoepli 3B, Milano). Ogni serata prevede due concerti, alle 19.30 e alle 21.30, con protagonista il No Filter Duo composto da Federica Badalini (pianoforte) e Loris Rossi (violoncello): la scaletta spazia da Mille giorni di te e di me a Questo piccolo grande amore, da Caruso a Come fanno i marinai, da Per colpa di chi a Diavolo in me. I biglietti per ciascun concerto hanno prezzi che variano da 28 a 37 euro.

Al Live Club di Trezzo sull’Adda, sabato 13 gennaio Cristina D’Avena in compagnia dei Gem Boy, per regalare una notte di musica, magia e tantissimo divertimento.

Sabato 13 gennaio, alle 21, al Mediolanum Forum di Assago, in via Giuseppe Di Vittorio 6, arriva per la prima volta in concerto il rapper Massimo Pericolo.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, torna sul palco del Blue Note di Milano la cantante afroamericana dalla voce inconfondibile Sydney Ellis.

TEATRO

Sabato 13 gennaio, alle 21, al Politeatro di Milano andrà in scena ‘Ospiti’ una serata divertente ed intrigante il cui tema centrale sarà l'amore in tutte le sue forme. Quando si è innamorati ognuno, contemporaneamente, dà il meglio e il peggio di sé.

Dal 12 al 14 gennaio, la stagione del Teatro Carcano di Milano (corso di Porta Romana 63) prosegue con lo spettacolo ‘Paradiso XXXIII’ di e con Elio Germano e Teho Teardo (drammaturgia Elio Germano, drammaturgia sonora Teho Teardo), e con Laura Bisceglia (violoncello) e Ambra Chiara Michelangeli (viola).

Dall'11 al 28 gennaio, alle ore 20.30 (tranne domenica ore 16.30; lunedì riposo) al Teatro Litta di Milano (corso Magenta 24) va in scena lo spettacolo ‘Zio Vanja (scene di vita)’, da un'idea di Antonio Syxty. Il cast è composto da Fernanda Calati, Gaetano Callegaro, Margherita Caviezel, Pietro De Pascalis, Maurizio Salvalalio e Debora Virello; la regia è di Antonio Syxty e Claudio Orlandini

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio, va in scena al Teatro San Babila di Milano (corso Venezia 2a) lo spettacolo ‘Colto in flagrante’ di Derek Benfield, intrerpretato da Lorenzo Alfieri, Laura Amelotti, Felice Inverni, Gianni Lamanna, Cristina Liparoto, Giulia Marchesi, Chiara Serangeli e Marco Vaccari (quest'ultimo firma anche la regia).

Dall’11 al 28 gennaio torna al Teatro Fontana ‘Family, il nuovo modern musical d’autore ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado.

Dal 30 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024, al Teatro Repower di Assago (Milano), in via Giuseppe Di Vittorio 6, va in scena ‘7°... non rubare’, il nuovo spettacolo dei Legnanesi: una nuova occasione per trascorrere due ore spensierate con la famiglia Colombo - Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Italo Giglioli (Giovanni) -, gli altri personaggi del cortile e gli sfavillanti boys.

Va in scena al Teatro Martinitt di Milano, da oggi 11 gennaio al 13 gennaio, ‘Il grande Grabski’, con adattamento teatrale di Marco Rinaldi e Paolo Vanacore, dall’omonimo romanzo di Marco Rinaldi (Fazi Editore). Protagonisti Toni Fornari, Riccardo Bàrbera, Carmen Di Marzo per la regia di Paolo Vanacore.

Fino al 12 gennaio 2024 presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires 33) va in scena lo spettacolo ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’ di Oscar Wilde, con Riccardo Buffonini, Giuseppe Lanino, Elena Russo Arman, Ida Marinelli, Luca Toracca, Cinzia Spanò, Camilla Violante Scheller e Nicola Stravalaci; regia, scene e costumi di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia; produzione Teatro dell’Elfo. Orari: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 20.30 (martedì 26 dicembre ore 16.00); venerdì ore 19.00; domenica ore 16.00; riposo tutti i lunedì e sabato 23 e domenica 24 dicembre. Domenica 31 dicembre è prevista una replica speciale di Capodanno alle ore 21.15.

Dal 13 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024 debutta al Teatro Nazionale di Milano uno degli spettacoli più espressivi, di sostanza e noti di Broadway: ‘Chicago: il Musical’. Scritto da tre autori d’eccellenza - John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia) - è uno dei grandi classici del musical, la cui fama internazionale è aumentata notevolmente in tutto il mondo dopo l’uscita del film nel 2002 (vincitore di 6 premi Oscar), diretto da Rob Marshall, scritto da Bill Condon e basato e interpretato da Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Geere e John C. Reilly.

MOSTRE E MUSEI

Aperta al pubblico, al Museo della Permanente, la mostra “LEGO LIFE”. Accanto ad alcuni immensi diorami – riproduzioni di fantastici mondi in scala ridotta costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti Lego e costruttori d’Europa – ad intrattenere i visitatori sono state pensate una coloratissima sala immersiva, una mostra di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego®, un grande laboratorio dove i bambini possono assemblare le proprie costruzioni e tanti giochi di ruolo in larga scala con i quali confrontarsi durante la visita. Il visitatore è invitato anche una divertente “caccia al personaggio”, una sfida nel rintracciare personaggi celebri (e non) nascosti all’interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Vader, diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle installazioni. L’esperienza è adatta a tutti.

Dal 28 ottobre al 28 gennaio 2024 le sale del Museo Diocesano di Milano ospitano, in occasione della quindicesima edizione dell'iniziativa Capolavoro per Milano, una delle più complesse e affascinanti opere di Fra Giovanni da Fiesole, meglio noto come il Beato Angelico (Vicchio di Mugello 1395 circa – Roma 1455), uno dei maggiori pittori del Rinascimento italiano: si tratta dello scomparto dell’Armadio degli Argenti dedicato alle Storie dell’Infanzia di Cristo, dall’Annunciazione alla Disputa fra i Dottori, introdotte dalla Visione di Ezechiele, proveniente dal Museo di San Marco a Firenze, che custodisce la più grande collezione di opere di Beato Angelico.

Dal 23 novembre al 4 febbraio 2024 è aperta al pubblico al Museo della Permanente di Milano, ‘Botero: Via Crucis’, la prima mostra postuma di uno degli artisti contemporanei più amati dal pubblico, una collezione che suona oggi come un vero e proprio testamento spirituale. In mostra, sessanta opere tra oli e disegni preparatori che mettono a nudo e svelano uno degli aspetti più intimi e privati del maestro: il suo rapporto con l’eterno e la religione. Il ciclo Via Crucis: la Passione di Cristo è stato realizzato da Fernando Botero tra il 2010 e il 2011.

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Dal 25 ottobre al 10 marzo 2024 il Mudec - Museo delle Culture di Milano ospita la mostra ‘Rodin e la danza’, curata da Aude Chevalier, Elena Cervellati e Cristiana Natali.

Il primo Next Museum d’Italia ha aperto i battenti a Milano con l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia: dal 21 ottobre al 28 gennaio 2024 presso il Next Museum di via Granelli 1 a Sesto San Giovanni è aperta al pubblico la mostra ‘Klimt: The Gold Experience, mostra immersiva è dedicata a Gustav Klimt’. Il percorso sarà composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Klimt, a seguire l’imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svanisce per sciogliersi in un mare d’oro. La mostra prosegue con la sezione di virtual reality (contenuti realizzati in collaborazione con Metrohive), facoltativa e con biglietto accessorio, che consente di vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere. Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities - Il Bacio e L'Albero della Vita - da condividere sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra. Infine, prima dell’area bookshop, un laboratorio didattico dove adulti e bambini dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt: una volta realizzato, il disegno può essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

A distanza di più di trent’anni dall’ultima rassegna, Milano dedica una grande mostra a Giorgio Morandi per celebrare il rapporto elettivo tra la città e il pittore bolognese: dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024 gli spazi espositivi di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra ‘Morandi 1890-1964’, una delle più importanti e complete retrospettive sull'artista realizzate negli ultimi decenni. Un corpus espositivo di circa 120 capolavori ripercorre l’intera opera di Giorgio Morandi - cinquant’anni di attività, dal 1913 al 1963 - attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, a partire da quelli fondamentali del Museo Morandi di Bologna e delle raccolte milanesi.

Dall'11 ottobre all'11 febbraio 2024 gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale a Milano ospitano la mostra ‘El Greco’: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) una ampia mostra che si articola in due sedi espositive - Palazzo Reale e Triennale di Milano - e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città. L’esposizione propone complessivamente oltre 500 opere, partendo dall’attraversamento della città di Milano in Triennale per guardare e arrivare al Mondo a Palazzo Reale. L’esposizione resterà aperta fino all’11 febbraio 2024.

Dal 12 ottobre al 25 febbraio 2024 si potranno ammirare a Oriocenter costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: più di 100 modelli, in oltre 1.600 mq di spazio, composti da 8 milioni di mattoncini Lego. La mostra si trova al piano terra di Oriocenter, ingresso arancio/viola, vicino ai negozi Tezenis e Feltrinelli.’

Dal 17 novembre 2023 al 14 gennaio 2024 al Palazzo della Ragione di Bergamo è aperta al pubblico la mostra ‘Yayoi Kusama: Infinito Presente’, a cura di Stefano Raimondi. Yayoi Kusama (Matsumoto, Giappone, 1929), l’artista più popolare al mondo, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, porta nel cuore di Bergamo Fireflies on the Water una delle sue Infinity Mirror Room più iconiche, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. Tutte le informazioni.

A Bergamo parte al Teatro Donizetti l'iniziativa “Lezioni di Storia”. Protagonisti dei cinque appuntamenti, tutti in programma al Teatro Donizetti di sabato mattina alle 11 saranno altrettanti storici e studiosi. Il primo appuntamento è per sabato 13 gennaio con Alessandro Barbero che racconterà la battaglia di Legnano e l’idea di comunità che ne è derivata con la sconfitta di Federico Barbarossa.

A Treviglio spazio al teatro con Gioele Dix che domenica 14 gennaio porta in scena “La corsa dietro il vento – Dino Buzzati o l’incanto del mondo”, spettacolo ironico e profondo dedicato allo scrittore veneto

A Lonato del Garda torna l'appuntamento con la 66esima Fiera regionale agricola commerciale artigianale da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2024.

Dal 4 al 17 gennaio 2024, si svolge la Sagra del Casoncello di Pontoglio, specialità bresciana riconosciuta come De.Co. L'evento avrà luogo nei ristoranti aderenti.

Sagra di sant’Antonio a Castelcovati, dal 7 al 21 gennaio 2024. Una manifestazione ricca di storia e di tradizioni locali. Il momento più atteso è quello di domenica 14 e 21 gennaio, quando decine di bancarelle coloreranno la piazza, con prodotti enogastronomici, di artigianato locale e di hobbismo.

Il Castello di Desenzano del Garda ospita fino al 28 gennaio la mostra immersiva ‘Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza’. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra Associazione Rivela, Casa Editrice Centocanti e Diocesi di Verona che coinvolge in prima persona quaranta studenti delle scuole superiori di Desenzano affiancati da giovani universitari e lavoratori, chiamati ad accompagnare i visitatori nella cantica dantesca.

La pista di pattinaggio in piazza Vittoria a Salò resterà aperta fino al 14 gennaio 2024 con i seguenti orari: da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2024 dalle 14.30 alle 19; sabato 13 gennaio 2024 dalle 10.30 alle 22.30 e domenica 14 gennaio 2024 dalle 10.30 alle 19.

L’evento Dinosaur Live Tour ritornerà a Como al Teatro Spazio Gloria con un’unica data nel 2024: domenica 14 Gennaio alle 11. Si tratta dell’unico spettacolo sui dinosauri in versione “teatrale”. Ci sarà la possibilità per tutti i bambini di toccare e vedere da vicino i giganti del passato. La storia, vedrà protagonisti alcuni esploratori alla scoperta del mistero della “Tavola del Tempo”.

Crema on Ice, la pista di pattinaggio, resterà attiva fino al 21 gennaio 2024, ai Giardini Pubblici Porta Serio. Orari: Feriali 15.00-20.00; Prefestivi e festivi: 10.00-22.00.

Sarà visitabile fino a domenica 14 gennaio 2024 l’opera Ego di Maurizio Cattelan, il grande coccodrillo tassidermizzato collocato al centro del Battistero di San Giovanni Battista a Cremona per la prima edizione di Cremona Contemporanea – Art Week, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura di Cremona e a cura di Rossella Farinotti, nata per mettere in dialogo l’arte contemporanea con il ricco patrimonio artistico e culturale della città. Orari di apertura: martedì-domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 – chiusura nei soli giorni del 25 dicembre e 1 gennaio.

Una mostra da non perdere è a Casalmaggiore: ‘ Milleuna fibbia’ è una gallery di pezzi straordinari, selezionati dalla prestigiosa collezione Pennasilico che conta migliaia di esemplari e che si è formata in decenni di appassionata ricerca, vantando fibbie di grande valore insieme a piccole curiosità e pezzi di assoluta originalità.

La pista di ghiaccio di piazza Garibaldi a Lecco continuerà a far sorridere grandi e piccini fino al 28 gennaio. Si tratta una struttura professionale di circa 800 metri quadri, innovata ulteriormente grazie alla copertura, grazie a un tecnologico impianto di luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini sia di efficientamento, sia di sostenibilità energetica.

A Lodi domenica 14 gennaio è tempo di teatro delle famiglie. Il cartellone del Teatro alle Vigne propone "Valentina Vuole", uno spettacolo che affascina e appassiona, ma fa anche riflettere.

Fino al 28 gennaio si pattina in piazza con Lodi on ice.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, al Teatrino di Palazzo d'Arco a Mantova, andrà in scena lo spettacolo "Il berretto a sonagli" tratto dall'opera di Luigi Pirandello. Lo spettacolo andrà in scena sabato 13 gennaio alle 20,45 e domenica 14 gennaio 2024 alle 16.

Nella mattinata di domenica, 14 gennaio 2024, dalle 11, al Tempo d'Orchestra - Madama DoRe a Mantova, si terrà lo spettacolo musicale “Amadè, il viaggio di Mozart”, coproduzione di Oficina OCM con Bologna Festival e La Baracca-Testoni Teatro.

Domenica 14 gennaio sarà l'ultima giornata del circo Harryson a Mantova. Nel tendone allestito in zona Centro Commerciale La Favorita si terrà lo show "The circus of dreams": si tratta di un circo senza animali, ma che prevede le esibizioni di acrobati, ballerine, trapezisti, giocolieri, clown e tante sorprese come l’originale t-rex.

A Mantova da non perdere la splendida mostra dedicata a Rubens a Palazzo Te. Articolata in dodici sezioni che seguono il percorso di visita del museo, l'esposizione approfondisce le tematiche più affascinanti e prolifiche del pensiero rubensiano - dal mito all’idillio della natura, alla sfida del potere, dalla lezione di Giulio alla storia romana e alla filosofia che genera civiltà - presentandole al pubblico attraverso un corpus di oltre cinquanta opere in prestito dai più prestigiosi musei italiani e internazionali.

Per due weekend consecutivi, da venerdì 12 a domenica 14 e da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024, gli spazi di Villa Camperio, in via Confalonieri 55 a Villasanta, ospitano il mercatino vintage All Vintage, in sostegno delle missioni dell'Operazione Mato Grosso in America Latina. L'intero ricavato della mostra mercato sarà devoluto a sostegno della costruzione di un centro di formazione per insegnanti di scuola primaria in un villaggio della Sierra Andina e di una scuola professionale e una struttura di accoglienza nelle baraccopoli di Chimbote in Perù; inoltre i fondi raccolti finanzieranno il doposcuola per una comunità indios in una zona del Mato Grosso in Brasile.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio riprende la Sezione Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza che, come primo spettacolo del nuovo anno, ospita "Perfetti sconosciuti". Il film è l'adattamento teatrale dell'omonimo film di Paolo Genovese del 2016.

Sabato 13 gennaio, alle ore 9:30 prende il via la nuova edizione della corsa podistica amatoriale "La Corsa dei Tre Re", manifestazione sportiva amatoriale organizzata da un gruppo di appassionati appartenenti alla comunità pastorale brugherese e diverse associazioni sportive e di volontariato per ricordare. Questa nuova edizione, patrocinata dalla Amministrazione comunale di Brugherio, si svolge su due percorsi, uno di 5 Km, adatto a tutte le famiglie un secondo percorso 10 Km. Il ritrovo è previsto alle 8:30 presso l'Oratorio Chiara Luce Badano, in via Adda 46 e la partenza fissata alle ore 9:30 per tutti, con qualsiasi condizione metereologica. Partenza e arrivo sono presso l’Oratorio Sant'Albino. Il costo di partecipazione adulti è di 5 euro, per i bambini fino a 12 anni è di 2 euro. Tutto il ricavato sarà devoluto per le opere caritative alla Società di San Vincenzo De Paoli.

Fino al 5 maggio, al Belvedere della Reggia di Monza, ‘Mostra Joan Mirò - La poesia delle forme’. La mostra propone un viaggio nella vita di Joan Mirò, attraverso un insieme di opere che illustrano la carriera dell'artista nel campo della pittura, dell'incisione e delle illustrazioni. Tutte sono allo stesso tempo legate all'interesse dell'artista per la letteratura e all'amicizia che ha mantenuto per tutta la vita con scrittori, poeti e alcuni dei principali editori europei del secolo scorso.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio la parte comunale del Castello di Belgioioso, in piazza Vittorio Veneto a Belgioioso, ospita PlayFest: un evento unico nel suo genere, una convention di playtest per giochi di ruolo e affini non ancora pubblicati o che devono passare da una nuova fase di playtest, prima di una nuova pubblicazione. La kermesse è aperta a tutte le persone che vogliono partecipare, sia che abbiano ideato un gioco sia che vogliano playtestare quelli altrui. Questi gli orari delle fasce di gioco: sabato 10.00-14.00, 15.00-19.00 e 20.00-00.00; domenica 10.00-14.00 e 15.00-19.00.

A Pavia da sabato 13 a domenica 28 gennaio 2024 nell'area eventi zona stadio di viale Repubblica arriva il Circo sull'Acqua, con attrazioni di artisti internazionali premiati in tutto il mondo e uno spettacolo indimenticabile. La tradizionale pista di segatura è infatti sostituita da una piscina centrale dove fontane e cascate con 40mila litri d’acqua faranno da cornice all’esibizione degli artisti. Due ore di stupore, emozioni e adrenalina, per uno spettacolo rigorosamente senza animali.

Il Comune di Pavia, con il patrocinio del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, presenta "Itinerari Stratificati: le carte le terre i bronzi" dell'artista pavese Sergio Alberti. Fino al 21 gennaio, la mostra è stata allestita presso la Spazio Arti Contemporanee del Broletto e si articola in un percorso espositivo che si concentra sul dialogo tra scultura e elementi di carattere naturalistico ispirati alla terra e all'acqua, dove "le forme scultoree (in bronzo, acciaio, terracotta) raccontano, elaborate nel linguaggio della ricerca artistica, vere e proprie visioni che restituiscono l'idea della la forza dell'azione dell'acqua, che incide, modifica, crea". Orari: da giovedì a domenica: dalle 15.00 alle 19.00;

Dall’11 al 21 gennaio 2024 la Lombardia ospiterà la prossima edizione dei Winter World Masters Games 2024, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’. Migliaia di atleti, appassionati e volontari animeranno le sedi della manifestazione che avrà come valori centrali “lo sport per tutte le età e per la vita”.

Per gli amanti dello sci, Aprica offre la possibilità di sciare in notturna lungo la superpanoramica del Baradello. Lo sci notturno è disponibile dal 2 dicembre al 16 marzo 2024.

Domenica 14 gennaio, al Centro Parco Cascina Montediviso di Gallarate, arriva ‘Fuori di terra’, uno speciale laboratorio di geologia per scoprire i tesori nascosti del nostro pianeta: minerali, rocce e cristalli. Insieme ad un geologo e ad un'archeologa i bambini potranno costruire il kit del giovane geologo e analizzeranno i sistemi, i processi geologici e la loro evoluzione per conoscere la storia della Terra dal momento della sua nascita fino ai nostri giorni. Ospiti del Centro Parco Cascina Montediviso posta su una splendida collina all'interno di un area boschiva e prativa di circa 60.000 metri quadri nel Parco del Ticino. Appuntamento dalle 15 alle 17 a Cascina Montediviso, Via Brennero n. 40, 21013 Gallarate. Dai 5 ai 12 anni. Costo: 20 euro comprensivo do merenda (cioccolata calda con panna e fetta di torta fatta in casa). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 14 gennaio, alle 16, al teatro Duse di Besozzo arriva lo spettacolo Cappuccetto Blues di Teatro Invito di Lecco.

Dal 24 novembre al 14 gennaio, ai Giardini Estensi di Varese, ci sarà una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Giorni Feriali dalle ore 14:30 alle ore 19. Giorni Festivi dalle 10 alle 23.

Domenica 17 dicembre, il MA*GA di Gallarate ha aperto al pubblico tre nuove esposizioni che, fino al 7 aprile 2024, con uno sguardo approfondito su altrettante personalità del panorama artistico contemporaneo italiano: Dadamaino (1930-2004), Michele Ciacciofera (Nuoro, 1969) e Giovanni Campus (Olbia, 1929).

Dal 4 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 la Biblioteca di Samarate presenta, in mostra personale, le opere d’arte della pittrice samaratese Diana Aramini. Artista autodidatta, esprime coi colori tutta la sua innata passione per l’arte.

La mostra “Antonio Bassanini Costruttore del Novecento” a cura di Chiara Bassanini, Giovanna Franco Repellini e Andrea Strambio de Castillia resterà al Castello di Masnago fino al 4 febbraio ed è un vero e proprio viaggio nel tempo, promosso dagli eredi Bassanini, in partenariato con il Comune di Varese ed in collaborazione con ANCE Varese e Associazione “Amici di Piero Chiara”