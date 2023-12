Week-end 1, 2 e 3 dicembre 2023: eventi, sagre, mostre e mercatini. Cosa fare in Lombardia

Milano – Dicembre è arrivato e l’aria di Natale si respira ormai ovunque. Luci, alberi decorati e vetrine a festa. Per l’occasione, sono numerosi gli appuntamenti dedicati a questo periodo dell’anno: dai mercatini ai villaggi fino alle piste di pattinaggio sul ghiaccio. Ma non mancano anche eventi, sagre e mostre per chi ancora vuole aspettare ad immergersi nel clima festivo. Ecco qualche idea per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre.

EVENTI

Da sabato 2 a domenica 10 dicembre, torna a Milano Artigiano in Fiera, la grande fiera internazionale dedicata all’artigianato mondiale: l'appuntamento è come sempre alla FieraMilano Rho, tutti i giorni in orario 10.00-22.30, a ingresso gratuito con pass da scaricare sul sito ufficiale dell'evento. Tutte le informazioni.

‘La Magia Del Natale’ al Carroponte di Sesto San Giovanni, nel Milanese: dal 18 novembre al 7 dicembre 2024. Un villaggio unico e spettacolare che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina. Un milione di luci colorate illuminerà ogni angolo del villaggio, che si estenderà su più di 25 mila metri quadrati di superficie. Varcando l’ingresso, si troveranno la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio postale, la Fabbrica dei Giocattoli, un’antica giostra di cavalli a due piani e il colorato Borgo degli Elfi. Ma anche due maestose Spiegletent. Tutte le informazioni riguardo le attrazioni e i biglietti.

Da sabato 18 novembre all’8 gennaio 2024, a Milano, c’è il Villaggio delle Meraviglie conosciuto anche come Milano Christmas Village. All'interno sarà possibile far incontrare i più piccini con Babbo Natale prenotando l'incontro per accedere alla Casa di Babbo Natale sulla sezione dedicata del sito ufficiale. Sarà possibile incontrare il Re del Natale all'interno della sua dimora fino al 25 dicembre. Milano Christmas Village è anche un parco di divertimenti dove troverete tante giostre e giochi a cui partecipare, come: "Le pazze slitte volanti", "La pesca del pinguino", "L'arrampicata sui ghiacciai", "La magica fattoria degli Elfi". Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito.

Dall’1 dicembre al 7 gennaio 2024 presso la location di Gud CityLife, a Milano in via Demetrio Stratos 5, è aperto al pubblico il Gud & Pepsi Christmas Magic Village. Il villaggio di Natale all'ombra delle torri di CityLife ospita la casa di Babbo Natale, la slitta con le renne, giochi di luci che illuminano il quartiere e infondono il tipico calore natalizio e l’immancabile albero di Natale alto 10 metri addobbato da lucine scintillanti con grande pacchi dono. All’interno del villaggio è anche previsto un ricco programma di attività e workshop adatte ai più piccoli: si può incontrare Babbo Natale e il suo Elfo aiutante, lasciargli la propria letterina, divertirsi con un trucca-bimbi o realizzare simpatiche decorazioni fai-da-te.

Sabato 2 dicembre torna a far tappa a Milano il Coca-Cola Christmas Tour, con un messaggio volto a sensibilizzare su quanto sia importante coltivare valori come gentilezza, generosità e condivisione. Dalle 11 alle 20 in piazza Tre Torri a CityLife si svolge la prima tappa del Coca-Cola Truck 100% elettrico, che trasforma la location in un’accogliente Coca-Cola Christmas Area, dove i visitatori possono immergersi nell’atmosfera natalizia, partecipare a iniziative solidali e a magiche attività. All’interno della Christmas Area, infatti, è possibile partecipare a diverse attività esperienziali in pieno spirito natalizio e grazie alla Coke App accedere al quiz Scopri il Babbo Natale che è in te, mentre un Food Truck dà la possibilità di gustare pizza e Coca-Cola e di donare a favore delle attività di Banco Alimentare.

Sabato 2 dicembre, dalle 9 alle 19, il foyer del Teatro Elfo Puccini di Milano, in corso Buenos Aires 33, ospita una nuova edizione di Librokilo, l'evento che offre la possibilità di acquistare libri di seconda mano a solo 10 euro al chilo salvandoli così dal macero.

Dal 27 novembre al 7 gennaio 2024 a Milano in piazza Città di Lombardia è allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande della città, affiancata da quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò e una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, nello spazio Isola Set (lato via Galvani) è aperta al pubblico la mostra Natale Pop a Palazzo Lombardia con la possibilità di ammirare - con ingresso gratuito - opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un contesto coloratissimo dedicato alla pop art; imperdibili, poi, le opere di Walt Disney.

DRINK E FOOD

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, torna a Milano Re Panettone, la due giorni di festa dedicata al dolce di Natale più amato giunta quest'anno alla sedicesima edizione. Esposizione, assaggi e mercato per tutti: Re Panettone 2023 si svolge nella nuova location del Parco Esposizioni Novegro a Segrate e, come ogni anno ,mette in mostra panettoni artigianali e tante altre varianti lievitate d’eccellenza, tutte accomunate dall’utilizzo di soli ingredienti naturali, a cominciare dal lievito madre. Tutte le informazioni.

A Legnano, polenta e pizzoccheri saranno i protagonisti in contrada San Bernardino, venerdì 1 dicembre e sabato 2 dicembre dalle 19 a mezzanotte. Domenica 3 dicembre, invece, dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte. La tradizione accompagnata da prodotti e piatti genuini, come i funghi, la salsiccia, gli spezzatini e i formaggi.

MERCATINI

Dal 17 novembre al 7 gennaio 2024 il meglio dell’artigianalità e dei prodotti tipici del Trentino arriva a Milano con il tradizionale mercatino natalizio di Piazza Portello. Un’incantata atmosfera di montagna, le caratteristiche casette in legno illuminate da calde lucine, i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato trentino sono gli ingredienti del Natale di Piazza Portello. ll Mercatino è aperto tutti i giorni in orario 9-21, tranne lunedì 25 dicembre e primo gennaio 2024 (unici giorni di chiusura); inoltre domenica 24 dicembre 2023 l'orario è 9-20.30, mentre martedì 26 e domenica 31 dicembre 2023 l'orario è 9-20.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, e poi da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, sempre in orario 10.30-20.30, nell'ambito degli eventi di Natale 2023 ai Bagni Misteriosi di Milano torna il Flug Market di Sant'Ambrogio. Ad affiancare la pista di pattinaggio sistemata al centro della piscina, le luminarie e un mercatino natalizio dove acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancano laboratori per bambini ed incursioni teatrali sorprendenti.

Domenica 3 dicembre, dalle 11 alle 21, allo Spirit de Milan, Wunder Mrkt ritorna con oltre 100 espositori presenti. Un contesto magico dove il Natale si mescola alla ricerca, all'artigianato, al vintage, alla socializzazione e al divertimento. Non mancherà la musica dal vivo: alle 15.30 il mitico Hot Jazz Club con Beiderbecke Legacy e alle 21 la Cipriano's Banda. Alle 18 arriva pure la storica Banda d’Affori in versione natalizia. L'evento è a ingresso libero e gratuito.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, in orario continuato dalle 10 alle 20, nell'Aula Don Carlo Gnocchi della Parrocchia San Pietro in Sala di Milano, torna come ogni anno il Suk de Noël, il tradizionale mercatino africano di Natale il cui ricavato verrà devoluto interamente alla missione della Consolata di Camp Garba, in Kenya.

Sabato 2 dicembre, va in scena Bim: dove Bicocca incontra Milano, nuovo progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato strategicamente posizionato nel cuore del quartiere Bicocca a Milano, ospita il primo Bim Christmas Market, una giornata dedicata allo shopping natalizio accompagnato da laboratori creativi per bambini, musica dal vivo, tornei di scacchi e un’offerta food & beverage a tema curata da BiMstrò by Fuorimano. Dalle 11 alle 21 nel Bim Garden. Ingresso gratuito da via Polvani e via Temolo.

Dal 4 novembre al 7 gennaio 2024 torna a Milano il Banco di Garabombo, il più grande tendone natalizio d'Europa dedicato al commercio equo e all'economia solidale. Il Banco di Garabombo si svolge presso il parcheggio di via Mario Pagano a Milano (fermata M1), tutti i giorni dalle 9 alle 20. L'ingresso è libero e gratuito.

Domenica 3 dicembre, al Parco Esposizioni di Novegro, torna Il Bagagliaio, il mercatino degli oggetti di occasione in cui centinaia di partecipanti privati espongono e mettono in vendita le note più curiose: dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati.

Sabato 2 dicembre 2023, dalle ore 10 alle 18, Il teatro PimOff di Milano, in via Selvanesco 75, apre le ante della sua storica costumeria e organizza Chez Marie, un mercatino di elegantissimi vestiti, accessori e stramberie. Nel foyer del teatro PimOff si trovano capi firmati, cappelli, accessori, pezzi unici vintage, costumi di scena, cappelli, occhiali, accessori, penne, piume, lustrini, ma anche musica, cose calde, dolci e buone. Tutto a 2, 5 o 10 euro: un'occasione unica per trovare capi unici e fare regali originali. L'ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario tesserarsi gratuitamente.

Domenica 3 dicembre, venerdì 8 e domenica 10 e 17 dicembre Morimondo ospita bancarelle vestite di colori e luci natalizie che animano il borgo e accendono la magica atmosfera delle feste. Inoltre, ogni domenica di dicembre Babbo Natale passa a salutare i bambini: lo si può incontrare nella sua casetta dietro l’Abbazia, insieme alla Fata Natalina. Il programma del Natale 2023 a Morimondo prevede anche concerti nell'abbazia, la tradizionale mostra di presepi in via Comolli 2 e tre appuntamenti con il Mercatino Enogastonomico della Certosa di Pavia presso la Corte dei Cirstercensi.

TEATRO

“Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano, in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber, venerdì 1 dicembre e sabato 2 dicembre alle 21, domenica 3 dicembre alle 16. Immancabile appuntamento natalizio per eccellenza, Lo Schiaccianoci è uno dei balletti di repertorio più amati, è magico e incanta il pubblico da sempre.

Dal 15 novembre al 10 dicembre fa tappa al Teatro Nazionale di Milano, il tour di Cabaret: the Musical, nuova produzione targata Fabrizio Di Fiore Entertainment che trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni Trenta ad un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. Protagonisti dello spettacolo sono Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo, con Cristian Catto, Christine Grimandi, Fabio Bussotti, Giulia Ercolessi e Niccolò Minonzio; la regia è di Arturo Brachetti e Luciano Cannito. Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, rispettivamente alle 20.30 e alle 16, al Teatro Guanella di Milano’ è in scena ‘Venere in pelliccia’, spettacolo tratto dal romanzo di Leopold von Sacher-Masoch, diretto da Emanuela Bonetti e interpretato da Manila Barbati e Martino Palmisano. ‘Venere in pelliccia’ è un testo visionario pubblicato nel 1870, che per la prima volta in letteratura, tocca i temi di libertà, emancipazione femminile e dominio della donna sul maschio.

Dal 28 novembre a domenica 3 dicembre (alle 21; sabato e domenica anche alle 16.30) presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano si festeggiano i 50 anni di The Rocky Horror Show di Richard O'Brien, il musical cult per eccellenza, sessualmente liberatorio, trasgressivo senza se e senza ma, musicalmente radicato nella cultura pop internazionale.

Dopo il successo della scorsa stagione, TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieto di proporre nuovamente TAM KIDS,il cartellone teatrale dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Una rassegna teatrale unica, che offrirà la possibilità di condividere la gioia e il fascino del teatro in famiglia. I bambini sono da sempre tra gli spettatori più appassionati: luci, costumi, musica e parole li trasportano in una realtà incantata dove il teatro diventa un mezzo per apprendere e conoscere le proprie emozioni. Il primo appuntamento è con Babbo Natale è nei guai, domenica 3 dicembre alle 11.

La stagione 23/24 di Insieme a Teatro per bambini e famiglie, a cura del Teatro del Buratto, propone nuovi ricchi appuntamenti al Teatro Munari e la programmazione propone per sabato 2 e domenica 3 dicembre, alle 16.30, ‘La bella addormentata’ con la bottega degli apocrifi. E anche un nuovo appuntamento ne ‘La stanza delle storie’ di Aurelia Pini, domenica 3 dicembre alle 10.

Dal 6 ottobre al 10 dicembre, il Gravity Circus, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo, torna a Milano con la sua nuova produzione Equilibrium: l'appuntamento è all'Idroscalo di Milano con uno show completamente nuovo su una super pista moderna e ricca d’effetti acquatici.

MOSTRE E MUSEI

Dal 28 ottobre al 28 gennaio 2024 le sale del Museo Diocesano di Milano (piazza Sant'Eustorgio 3) ospitano, in occasione della quindicesima edizione dell'iniziativa Capolavoro per Milano, una delle più complesse e affascinanti opere di Fra Giovanni da Fiesole, meglio noto come il Beato Angelico (Vicchio di Mugello 1395 circa – Roma 1455), uno dei maggiori pittori del Rinascimento italiano: si tratta dello scomparto dell’Armadio degli Argenti dedicato alle Storie dell’Infanzia di Cristo, dall’Annunciazione alla Disputa fra i Dottori, introdotte dalla Visione di Ezechiele, proveniente dal Museo di San Marco a Firenze, che custodisce la più grande collezione di opere di Beato Angelico.

Dal 23 novembre al 4 febbraio 2024 è aperta al pubblico al Museo della Permanente di Milano (via Turati 34) Botero: Via Crucis, la prima mostra postuma di uno degli artisti contemporanei più amati dal pubblico, una collezione che suona oggi come un vero e proprio testamento spirituale. In mostra, sessanta opere tra oli e disegni preparatori che mettono a nudo e svelano uno degli aspetti più intimi e privati del maestro: il suo rapporto con l’eterno e la religione. Il ciclo Via Crucis: la Passione di Cristo è stato realizzato da Fernando Botero tra il 2010 e il 2011.

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Dal 25 ottobre al 10 marzo 2024 il Mudec - Museo delle Culture di Milano ospita la mostra Rodin e la danza, curata da Aude Chevalier, Elena Cervellati e Cristiana Natali.

Il primo Next Museum d’Italia ha aperto i battenti a Milano con l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia: dal 21 ottobre al 28 gennaio 2024 presso il Next Museum di via Granelli 1 a Sesto San Giovanni è aperta al pubblico la mostra Klimt: The Gold Experience, mostra immersiva è dedicata a Gustav Klimt. Il percorso sarà composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Klimt, a seguire l’imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svanisce per sciogliersi in un mare d’oro. La mostra prosegue con la sezione di virtual reality (contenuti realizzati in collaborazione con Metrohive), facoltativa e con biglietto accessorio, che consente di vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere. Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities - Il Bacio e L'Albero della Vita - da condividere sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra. Infine, prima dell’area bookshop, un laboratorio didattico dove adulti e bambini dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt: una volta realizzato, il disegno può essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

A distanza di più di trent’anni dall’ultima rassegna, Milano dedica una grande mostra a Giorgio Morandi per celebrare il rapporto elettivo tra la città e il pittore bolognese: dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024 gli spazi espositivi di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra Morandi 1890-1964, una delle più importanti e complete retrospettive sull'artista realizzate negli ultimi decenni. Un corpus espositivo di circa 120 capolavori ripercorre l’intera opera di Giorgio Morandi - cinquant’anni di attività, dal 1913 al 1963 - attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, a partire da quelli fondamentali del Museo Morandi di Bologna e delle raccolte milanesi.

Dal 13 ottobre al 20 dicembre, è aperta al pubblico presso gli spazi espositivi di Maurizio Nobile Fine Art a Milano, a Palazzo Bagatti Valsecchi, la mostra Morandi e la contemporaneità, che affronta un legame che testimonia la continua - e mai sopita - attualità della poetica del grande maestro bolognese. Poetica che si fonda sul silenzio e sul mistero inquieto che si nasconde dietro la realtà apparente.

Dall'11 ottobre all'11 febbraio 2024 gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale a Milano ospitano la mostra El Greco: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) una ampia mostra che si articola in due sedi espositive - Palazzo Reale e Triennale di Milano - e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città. L’esposizione propone complessivamente oltre 500 opere, partendo dall’attraversamento della città di Milano in Triennale per guardare e arrivare al Mondo a Palazzo Reale. L’esposizione resterà a aperta fino all’11 febbraio 2024.

A Leolandia si respira aria di Natale. A partire da novembre, il parco divertimenti di capriate San Gervasio si è vestito a festa: a dare il benvenuto agli ospiti, un grande, altissimo e splendente albero dai mille colori, sormontato da una stella dorata e circondato da giganteschi pacchi dono, pieni di sorprese. Tutte le novità e le informazioni.

Dal 12 ottobre al 25 febbraio 2024 si potranno ammirare a Oriocenter costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: più di 100 modelli, in oltre 1.600 mq di spazio, composti da 8 milioni di mattoncini Lego. La mostra si trova al piano terra di Oriocenter, ingresso arancio/viola, vicino ai negozi Tezenis e Feltrinelli. L'ingresso per una mostra è al prezzo di 10 euro a persona nei giorni feriali; biglietto combo (2 mostre) 15 euro a persona; biglietto 2+2 e più (minimo 4 persone di cui massimo 2 adulti) 9 euro a persona - biglietto combo 13,50 euro a persona. Nel fine settimana e festivi: 11 euro a persona; biglietto combo 16,50 euro a persona; biglietto 2+2 e più 10 euro a persona - biglietto combo 15 euro a persona.

Dal 17 novembre 2023 al 14 gennaio 2024 al Palazzo della Ragione di Bergamo (piazza Vecchia 8a) è aperta al pubblico la mostra Yayoi Kusama: Infinito Presente, a cura di Stefano Raimondi. Yayoi Kusama (Matsumoto, Giappone, 1929), l’artista più popolare al mondo, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, porta nel cuore di Bergamo Fireflies on the Water una delle sue Infinity Mirror Room più iconiche, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. Tutte le informazioni.

La città di Brescia si prepara ad accogliere tantissimi artisti nazionali e internazionali per il ritorno del festival "La Strada Winter", in programma dal primo al 3 dicembre in Centro Storico e Borgo Trento. Da più di nove anni, la versione invernale del Festival “La Strada”, illumina le strade di Brescia durante i giorni che danno il via alle festività natalizie, grazie a Circuito CLAPS e al suo impegno nell'offrire spettacoli di qualità per tutta la comunità. Quest'anno, il festival presenta un programma che spazia dai mimi ucraini Dekru alla musica della Rusty Brass Band, dalla giocoleria di Humberto Jimenez Rios alle acrobazie di Jorik C’è e Vincent Warin.

È stata inaugurata, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Brescia, a Palazzo Martinengo delle Palle (Via San Martino della Battaglia 18) la mostra “Mino Mutti architetto. 1927-2013”, realizzata col contributo della Commissione per la promozione della Cultura dell'Architettura e dell’Architetto, di cui è referente Sara Cottinelli. Resterà in visione fino al 15 dicembre (ingresso libero), dal lunedì al venerdì, con orario 9-12, 15-18 e, il sabato, 9-12.

Appuntamento domenica 3 dicembre alle 17 al Museo Diocesano di Brescia. Ad intervenire in qualità di relatore sarà il professor Claudio Strinati. Si tratta di una conferenza/lectio magistralis che Strinati, storico dell'arte tra i maggiori conoscitori dell'arte del seicento italiano, terrà accompagnando il pubblico alla scoperta della pittura del Caravaggio e le sue origini lombarde.

‘Il sentiero degli asini, viaggio attraverso le geografie visibili e invisibili di Guccini e De Andre’» in scena al Cinema Teatro Colonna, via chiusure 79/C. L’appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 21. Allo spettatore verrà proposto uno show a metà strada tra il concerto e lo spettacolo teatrale, al centro i brani più significativi di Francesco Guccini e Fabrizio De André.

Dal 26 novembre al 7 gennaio, mercatini di Natale a Como. Come in un villaggio fatato, girando tra le 25 casette del mercatino di piazza Perretta si possono trovare tante idee regalo e acquistare prodotti tipici, dell’artigianato e specialità gastronomiche (senza somministrazione) della provincia di Como e della Lombardia. Ma anche articoli e accessori provenienti da altre zone d’Italia, in un viaggio nel territorio del Lago e della Brianza, per arrivare alla Valtellina, al Piemonte, all’Alto Adige. Domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: ore 9.30 - 20.00 Venerdì e sabato: ore 9.30 - 21.00

Dal 25 novembre al 7 gennaio, in piazza Cavour a Como sarà possibile trascorrere qualche ora di spensieratezza con un'attrazione perfetta per tutta la famiglia: una grande pista di pattinaggio che saprà regalare grandi emozioni. Dal 26 novembre al 22 dicembre, a lunedì a venerdì, dalle 14 alle 21. Sabato e festivi: dalle 10.30 alle 23 orario continuato. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni dalle 10.30 alle 23 orario continuato. Dal 5 dicembre: tutti i martedì distribuzione gadget di Natale fino a esaurimento scorte, dalle ore 16 alle ore 17.

In attesa del Natale, Villa del Balbianello ospiterà il 2 dicembre dalle 17 alle 20.30 La Notte dei Presepi, serata inaugurale dell'esposizione di presepi realizzati dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività. Durante la serata, dopo la visita della Loggia Durini e del Museo delle Spedizioni, sarà possibile ammirare nella Loggia Segrè le opere realizzate da Antonio Pigozzi e dai maestri presepisti della sede di Tremezzina.

Dal 30 novembre al 3 dicembre, le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona sono pronte a stupire anche quest’anno. Allevatori e operatori da tutto il mondo avranno l’occasione di riunirsi e partecipare a momenti pieni di attività e dinamismo in un format fieristico innovativo e coinvolgente. La nuova edizione 2023 vedrà alla Mostra Zootecnica Internazionale animali in gara provenienti dall’Italia e dall’Europa pronti a sfilare davanti a migliaia di visitatori appassionati.

Sabato 2 dicembre, al Teatro Ponchielli di Cremona, lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela nelle location più suggestive di tutta Italia.

Venerdì 1 dicembre, alle 20.45, al Teatro Monteverdi, "Women in Rock’n’safe”: un emozionante show in stile storytelling . Storie di donne raccontate tramite parole, racconti e musica dal vivo con le più celebri canzoni scritte da donne, per le donne e con le Donne.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, gli spazi di Villa Greppi a Monticello Brianza aprono le porte a Magico Inverno, iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con direzione artistica dell’associazione Brig Cultura e territorio in collaborazione con WeLocal e con il sostegno di Fondazione Cariplo. In programma una due giorni che unisce agli eventi culturali la possibilità di visitare gli stand del Welocal Market XMas Edition, con alcuni tra i migliori produttori hand made e food del territorio ospitati, per l’occasione, negli spazi di Villa Greppi.

Nuova edizione di Lecco Magico Natale, il programma di esperienze e iniziative promosse da sabato 25 novembre a venerdì 26 gennaio dal Comune di Lecco, insieme ad Amici di Lecco, Confcommercio Lecco ed LTM Lecco. Il Villaggio di San Nicolò sarà allestito dal 1° dicembre al 7 gennaio sul lungolago. Il 25 novembresi sono accese le Luci su Lecco, che allieteranno piazza XX Settembre, piazza Cermenati e il centro città con proiezioni, il Villaggio degli Elfi e le luminarie fino al 7 gennaio a cura di Amici di Lecco e Confcommercio Lecco, mentre il 2 dicembre in piazza Mazzini alle 18.30 si accenderà anche il tradizionale albero di Batale. Dal 3 dicembre al 14 gennaio in Villa Manzoni sarà visitabile la consueta Mostra di presepi promossa in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepio.

Domenica 3 dicembre, alle 17, presso il Teatro alle Vigne, per la Stagione di Famiglie a teatro, si terrà lo spettacolo "Il lungo giorno di Mastro Ezechiele".

Domenica 3 dicembre, in piazza Castello a Lodi, il Mercatino dell’antiquariato. Bancarelle aperte dalle 8:00 del mattino.

A Lodi è tornata in piazza Matteotti "Lodi on Ice", la pista di pattinaggio su ghiaccio che ormai da qualche anno riscuote gradimento e successo per giovani e adulti, alle prese con i pattini in un clima di festa e allegria. Orari: feriali: 8-13 e 15-19; sabato: 10-23; domenica e festivi: 10-20.

Mercatini di Natale a Mantova tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 alle 19, fino al 26 dicembre compreso. Aperture straordinarie venerdì 8 dicembre, lunedì 25 solo il pomeriggio e, come detto, martedì 26.

Nella serata di sabato 2 dicembre, alle 21, al PalaUnical di Mantova si terrà invece lo spettacolo "The Christmas Show". Un viaggio attraverso la magia del Natale che vede sul palcoscenico 40 artisti, 165 costumi e una colonna sonora di 100 minuti con grandi classici e brani natalizi inediti.

Mentre in Europa si agitano gli spettri della guerra, Mantova celebra Rubens, l’interprete più alto della “lingua figurativa europea”, un terreno comune che ha internazionalizzato l’arte del Vecchio continente e lo ha reso unito. "Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà” è il titolo della mostra che dal 6 ottobre e fino al 7 gennaio darà uno spaccato inedito del maestro fiammingo, delle sue radici italiane, e in particolare mantovane. Per l’appuntamento di Palazzo Te, che coinvolge anche Palazzo Ducale e la Galleria Borghese di Roma, sono arrivate a Mantova opere provenienti da 22 istituzioni museali internazionali: tra gli altri, il Louvre, il Prado, il Museo Boijmans di Rotterdam, la Galleria Nazionale di Danimarca, e poi i Musei Capitolini e quelli Reali di Torino.

Trame di Luce, il festival di light art che in contemporanea illuminerà Londra, Parigi, Roma e Monza, dal 18 novembre è pronto ad accogliere i visitatori anche nel parco della Villa Reale.Un percorso magico tra installazioni e opere luminose di artisti internazionali immerse nella natura, accompagnato dalla suggestione della musica. Fino al 7 gennaio i Giardini Reali saranno pervasi di scintillante magia e scenari da fiaba, per condividere un’esperienza pensata per tutti, grandi e piccini. I due percorsi, di Roma e Monza, studiati e curati dalla direzione artistica di IMG e Be.it, espongono installazioni ed opere creando la scenografia più brillante d’Italia con l’obiettivo di coinvolgere nuovi parchi e giardini e l’intenzione di disegnare una trama luminosa che valorizzi le identità storiche di ogni luogo. L’accesso all’evento avviene esclusivamente con biglietto d’ingresso digitalizzato. L’apertura al pubblico è prevista dal 18 novembre al 7 gennaio 2024, con giorni di chiusura il 20-21-27-28 novembre, il 4-5-11-12-18 -24-25 e 31 dicembre. Gli orari di visita sono dalle ore 17.30 alle ore 23, con ultimo ingresso alle ore 21.30 circa.

Dal 25 novembre al 7 gennaio 2024 a Monza torna la magia del Natale: queste le date in cui il Villaggio di Natale a Monza viene allestito tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo. Il Villaggio è composto da 30 chalet in legno, dove adulti e bambini possono immergersi nell'atmosfera natalizia. Inoltre, sono presenti tante animazioni per i bambini, la pista di pattinaggio su ghiaccio, la giostra a cavalli e quella ad albero di Natale con le sfere rotanti.

Dal 14 ottobre al 31 dicembre, a Concorezzo è aperto al pubblico il grande villaggio di Natale Christmas World Agribrianza, quest'anno alla trentesima edizione. Si trova in via Dante Alighieri 191 e nei suoi oltre 1500 metri quadri di esposizione si possono trovare articoli natalizi per tutti i gusti e tutte le tasche, tra alberi, addobbi, presepi, idee regalo ed oggetti di ogni tipo. Non manca la slitta di Babbo Natale e tra le novità di questa edizione spicca il simulatore di volo con Dash, l'aiutante di Natale. L'ingresso è gratuito nei seguenti orari di apertura: dal 14 al 31 ottobre 9-12.30 e 14.30-19 dal lunedì al venerdì e 9-19 sabato e domenica; dal primo novembre al 31 dicembre orario continuato 9-19 tutti i giorni (25 e 26 dicembre chiuso).

La magia del Natale è arrivata nel borgo di Grazzano Visconti e ci resterà fino al 7 gennaio. Cosa aspettarsi? Il villaggio di Natale a ingresso gratuito con mercatini artigianali e con prodotti tipici per trovare idee regalo, il tendone con spettacolo degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e una giostra di cavalli. Nel borgo lombardo arriva anche la ruota panoramica alta 32 metri e la pista di ghiaccio, uno scivolo gigante e un'area Spettacoli con jumping. Non mancherà un’area ristoro con food truck e posti a sedere, cori gospel, spettacoli di fuoco e magia, ballon art, show e musiche natalizie.

Anche a Cesano Maderno il villaggio di Natale porta in città la magia della festa più attesa dell'anno a partire da venerdì 2 dicembre. Fino al 7 gennaio 2024 in piazza Esedra ci saranno i mercatini natalizi. La pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà accessibile fino al 14 gennaio. In programma anche spettacoli on ice.

Magia delle feste a Cavenago di Brianza e resterà fino al 14 gennaio. Presente una grande pista del ghiaccio in piazza Libertà di oltre 250 metri quadrati. E poi mercatini con idee regalo, bevande calde e golosità, eventi e spettacoli. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta ogni sabato e domenica, oltre che festivi e prefestivi dalle 10 alle 22. Ogni settimana dal lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. L'ingresso costa 7 euro, noleggio pattini incluso.

Atmosfera di Natale a Brugherio – fino al 7 gennaio 2024 - con i mercatini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, gli addobbi natalizi, il trenino gratuito e i personaggio dei cartoni più amati dai bambini. In piazza Roma sarà allestita la pista di pattinaggio e sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario 14.30 -19 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Le domeniche (dal 26 Novembre in poi) mascotte itineranti di Elfi , Bing, Frozen e Olaf, Paperino e Paperina, Casa di Babbo Natale. Spettacoli in pista di ghiaccio il 26 novembre e 7 gennaio.

Il Natale a Vimercate arriva il 2 dicembre con l’inizio degli eventi di Feste insieme, la raccolta delle iniziative e degli spettacoli organizzati sul territorio. La novità è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà allestita in piazzale Marconi e che aprirà i battenti dall’8 dicembre fino al 7 gennaio anni 2024. Duecento metri quadrati disponibili per pattinare e con apertura prevista nei giorni feriali (dal lunedì a venerdì) dalle 14.30 alle 23; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 24. Il giorno di Natale e Capodanno sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23. E in città arriverà anche un trenino. Grazie alla collaborazione con i commercianti sarà il Trenino di Natale che da via Vittorio Emanuele II, 53 trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa, un percorso che si snoderà fino a Oreno, dove è prevista una fermata. Il trenino sarà attivo nei giorni di sabato 9 e domenica 10, sabato 16 e domenica 17 dicembre nei seguenti orari: 10 - 12.30 e 14 – 18.

A Seregno, in piazza Risorgimento, arriva il circo di Natale da sabato 2 dicembre al 7 gennaio. Il programma prevede laboratori dalle ore 10.00 - 12.30 e lo show ore 16.00. Si comincia sabato 2 dicembre con il Xmas Circus: acrobazie, numeri mozzafiato, e tante risate con Superzero, Pistillo e Le Cirque Cussadiè. A chiudere la rassegna il 7 gennaio ci sarà lo show di e con "Jean Pierre Bianco in arte PassPass...Filosofico, sognatore, ribelle, provocatore, fragile, poeta in azione".

Dall'8 ottobre al 7 gennaio 2024 il Mac - Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, in viale Elisa Ancona 6, ospita la mostra We are the flood di Stefano Cagol (Trento, 1969), parte dell'omonimo progetto su temi ambientali, multidisciplinare e relazionale, solitario e condiviso, realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito di Italian Council, il programma di promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

L'orchestra universitaria di Pavia "Camerata de' Bardi" e il coro "San Lanfranco" invitano la cittadinanza al concerto "Aspettando il Natale" nell'ambito della rassegna "Storie nel chiostro", alle 21 di sabato 2 dicembre presso la chiesa di San Lanfranco a Pavia. Il concerto prevede musiche di W. Boyce, G. Fr. Handel, E. Morricone, R. Bellarmino, J. Rutter, R. Ortolani, L. Anderson, K. Jenkins e brani della tradizione medievale. Direttori: Nicolas Bisson, Marco Vigo. L'ingresso è gratuito.

Appuntamento domenica 3 dicembre 2023 dalle 10 alle 17 in piazza San Lorenzo a Campospinoso con il mercatino di Natale, ma non solo. Dalle 12 polentata per tutti e nel pomeriggio merenda con Babbo Natale per un pomeriggio magico soprattutto per i più piccoli.

Domenica 3 dicembre, a Cigognola, nella cornice di piazza Castello ci saranno una trentina di espositori che metteranno in mostra le loro creazioni per ispirarvi nei vostri regali. Appuntamento nell’interno della sala consigliare in piazza castello, dove troverete anche un'esposizione di presepi in cartapesta della tradizione lombarda e toscana.

La cooperativa Sociale del Popolo in collaborazione con la Prolo e il Comune di Pinarolo Po organizza per domenica 3 dicembre, i Mercatini di Natale presso il Campo Giochi Comunale: bancarelle, merenda dolce e salata, vin brulè, Babbo Natale e la sua casa. Dalle 10 alle 18: alle 15 concerto della Corale Sant'Agostino, alle 15.30 consegna letterine nella casa di Babbo Natale. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti i Pony per tutti i bambini.

Mostra Compassi d'oro, dall'1 al 17 dicembre alla Fabbrica Poggi di Pavia. Si tratta di un'esposizione con protagonisti i premi per il design industriale alle più importanti ditte pavesi degli anni '50 Poggi e Necchi dal titolo: Compassi d'oro a Pavia. L'esposizione è aperta sabato e domenica dalle 16 alle 19 o su prenotazione

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Livigno ospita lungo via Ostaria i tradizionali mercatini di Natale dal 24 novembre al 24 dicembre: il villaggio è aperto ogni giorno dalle ore 10.30 alle ore 18.30, ad eccezione del 27 e 28 novembre e del 4-5-11-12-18-19 dicembre.

Dedicati all'artigianato artistico e familiare sono il luogo giusto in cui scoprire diversi oggetti frutto di creatività e abilità manuale. I mercatini di Natale di Bormio saranno aperti dall'1 al 3 dicembre, dal 6 al 10 dicembre, dal 15 al 17 dicembre, dal 21 al 24 dicembre 2023 e dal 26 dicembre al 7 gennaio 2024. Inoltre, in occasione dei Winter World Master Games (clicca qui per info sull'evento), i mercatini di Natale saranno disponibili dall'11 al 20 gennaio 2024.

A Mazzo di Valtellina, il 3 dicembre, l’Associazione Amatia, in collaborazione con il Gruppo Protezione Civile, organizza in Piazza Santo Stefano dalle ore 9.30 alle ore 18.00 la ventesima edizione dei Mercatini di Natale.

Per gli amanti dello sci, Aprica offre la possibilità di sciare in notturna lungo la superpanoramica del Baradello. Lo sci notturno è disponibile dal 2 dicembre al 16 marzo 2024.

A partire da venerdì 24 Novembre, dalle 15 alle 20, si comincia a pregustare l'atmosfera natalizia nella città di Varese. I tradizionali mercatini, l’accensione dello storico albero di Natale di Piazza Monte Grappa e delle luminarie cittadine.

Dal 24 novembre al 14 gennaio, ai Giardini Estensi di Varese, ci sarà una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Giorni Feriali dalle ore 14:30 alle ore 19. Giorni Festivi dalle 10 alle 23.

Venerdì 1 Dicembre, alle 21, presso la Chiesa di Sant'Ambrogio a Varese si terrà il concerto ‘Greensleeves Gospel Choir | Winter Tour’. L'ingresso è a offerta libera, il ricavato verrà destinato a C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno).

A Varese, sabato 2 e Domenica 3 Dicembre - Creanza e il Signor Panettone. Due giorni di artigianato e pasticceria al Centro Congressi Ville Ponti, 60 hobbisti e artigiani selezionati esporranno i loro prodotti e 20 pasticceri di Varese e provincia presenteranno i loro panettoni e proporranno degustazioni e assaggi. Inoltre, ci saranno laboratori di pasticceria per bambini ed adulti.

Domenica 3 Dicembre 2023, alle ore 17:30 al Salone Estense di Varese si terrà il concerto di Natale "Tempo di Solidarietà e Avvento" del trio "Rose di Maggio" e voce soprano. L'ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto interamente al nuovo progetto APA Amici per l'Africa ODV a Mgolole in Tanzania.

Domenica 3 Dicembre, alle 14, Corsa dei Babbi Natale a Bizzozzero. Al termine della corsa, presso l'oratorio di Bizzozzero, ci sarà la premiazione e per l'occasione non mancherà un banco gastronomico ela mostra "Memorie storiche". L'evento è aperto a tutti ed è gratuito.

Domenica 3 dicembre appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9.00 alle 17.30 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche. Anche l'appuntamento di questo mese fa registrare il tutto esaurito con la presenza di un'ottantina di espositori, tutti pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage e vinili. Per gli amanti dell’enogastronomia ci saranno anche banchi con prodotti tipici sardi, miele, confetture, conserve e l'immancabile cioccolata calda. Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica dalle ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00, il Museo della Collegiata con orario continuato 10-18).

Sabato 2 dicembre, a Somma Lombardo, tornano i mercatini di Natale al Castello Visconti di San Vito. Dalle 14 alle 20, tra visite e banchi per gli acquisiti delle feste. Oltre alla possibilità di gustare golose frittelle, piadine e cannolo alla brace, piatti caldi e arrosticini, dolci tipici, caldarroste e vin brulè.

Domenica 3 dicembre, a Gallarate, il villaggio di Natale occupa il cortile di Palazzo Broletto dalle 9 alle 17.30. Ci saranno gli hobbisti e le loro creazioni, poi la camminata in centro e quindi la risottata alla milanese organizzata dalla Pro Loco, con vin brulè servito dagli alpini. Infine il coro gospel “Armonico in…canto” con musiche natalizie.