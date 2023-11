Re Panettone Milano 2023: novità, accessi e il Premio. Tutto quello che c’è da sapere

Milano – Trentasette pastry chef in gara, dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Due giurie tecniche e, da quest'anno, anche una giuria popolare. Due giorni di eventi e degustazioni, il 2 e 3 dicembre al Parco Esposizioni Novegro. E il prezzo del panettone fissato a 32 euro al chilo.

È tutto pronto per la 16esima edizione di Re Panettone Milano, la manifestazione dedicata al panettone artigianale, dolce simbolo del Natale. Ideata e organizzata Stanislao Porzio è diventata il punto di riferimento per i pasticceri che arrivano da tutta Italia con i loro panettoni classici o lievitati innovativi.

La location, prima novità dell'edizione 2023, è stata scelta perché è facilmente raggiungibile con la propria auto, sfruttando l’ampio parcheggio, ma anche con i mezzi pubblici. Seconda novità: l’accesso all'evento rimane gratuito, grazie allo sforzo degli organizzatori. Sul sito repanettote.it è stata aperta la biglietteria per scaricare ingressi gratuiti, ingressi ai laboratori e ingressi con qualifica di giurato. Infatti la terza novità: il Premio Re Panettone 2023 prevede, oltre ai riconoscimenti assegnati dalle giurie di esperti, quelli attribuiti da una giuria popolare.

Sul sito repanettone.it, sezione Premio Re Panettone Milano 2023 - Procedura di voto, è spiegata con illustrazioni e dovizia di particolari la meccanica di valutazione online, molto semplice e realizzabile con il proprio cellulare. La proclamazione dei vincitori (i primi 3 classificati delle due categorie per le Giurie Tecniche e i primi 3 classificati delle due categorie per la Giuria Popolare) si terrà domenica 3 dicembre alle 18 in diretta Facebook, presso la sede dell’evento.

Altra novità significativa dell'edizione 2023 è la presenza del banco di Paart Movimento per la Pasticceria d’Arte Ente del Terzo Settore. "L'associazione ha lo scopo di salvaguardare l’enorme bagaglio di conoscenze e di pratiche riguardanti la pasticceria tradizionale, quella che parte da materie prime naturali - spiegano - Oggi questo bagaglio è messo a serio rischio dalla diffusione dei semilavorati, che svuotano di professionalità il lavoro del pasticciere. Naturalità degli ingredienti significa anche attenzione alla salute: Paart ha avviato una collaborazione con la Cattedra Unesco di Napoli, per mettere a punto prodotti sempre più sani, adatti anche al consumo da parte di categorie a rischio. Questi prodotti saranno presenti a Re Panettone"

Informazioni utili Sede: Parco Esposizioni Novegro, viale Esposizioni, Novegro, Segrate (Milano) Date e orari: sabato 2 dicembre dalle 10 alle 20 – Domenica 3 dicembre dalle 10 alle 19 Ingresso gratuito: scaricabile dal sito repanettone.it Ingresso con qualifica di Giurato: 6 euro/1 categoria; 10 euro/2 categorie, saldabili sul sito repanettone.it Laboratori Crescendo, fascia d’età e costo: 8-13 anni; 12 euro, saldabili sul sito repanettone.it Laboratori Crescendo, orari: 11 e 13 del sabato: 11, 13 e 15 della domenica