Week-end del 29, 30 settembre e 1 ottobre: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano – Un nuovo fine settimana alle porte ed è il primo d’autunno. Sapete già come trascorrere le giornate di venerdì 29 , sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre? Ecco qualche idea tra mercatini, sagre, mostre e musei.

EVENTI

Domenica primo ottobre, dalle 10 alle 18, a Piazza Portello torna Scambiolibro, l'evento dedicato a tutti i bambini per incoraggiare a coltivare l’amore per i libri e il piacere della lettura. Per tutta la giornata ogni bimbo (età 3-10 anni) può portare un libro da condividere e scambiare con altri. Inoltre, alle 16 l'appuntamento è con la Kids Academy Portello che coinvolge i giovanissimi in attività connesse alla letteratura, alla pittura, alla scrittura, all’educazione di una corretta alimentazione, all’importanza della biodiversità e all’utilizzo di materiale di riciclo per creazioni di eco-design. L'evento è a ingresso gratuito con iscrizione in loco richiesta.

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori si svolgerà al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano che propone una serata gratuita con le protagoniste e i protagonisti della scienza e della ricerca, venerdì 29 settembre dalle 18 alle 23.30. L’edizione di quest’anno intende affrontare i temi che ogni giorno pongono le tecnologie, proiettando lo sguardo al futuro della scienza e al suo impatto sulle nostre vite e sull’ambiente. Il programma è stato realizzato in collaborazione con enti di ricerca, università, imprese e associazioni della società civile. Gare tra razzi sonda sperimentali, tour tra pianeti e passeggiate virtuali ai confini dell’universo. E ancora installazioni d’arte digitale, workshop e stand-up comedy. Queste e tante altre esperienze potranno vivere i partecipanti all’Open Night, misurandosi con le potenzialità che la scienza e le nuove tecnologie offrono. Il programma.

Da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre, Eurosport presenta lo Sport&Fun Experience Village, un festival dello sport nel cuore di Milano con eventi, meet&greet e aree sportive nell’elegante cornice dell’Arco della Pace, in zona Parco Sempione.

Sabato 29 settembre e domenica primo ottobre, dalle 10 alle 19, a Milano presso il Parco Esposizioni Novegro si svolge l'undicesima edizione di Quattrozampeinfiera, la due giorni pet friendly più famosa d’Italia, per uno speciale weekend all'insegna delle attività e degli sport cinofili. Quattro padiglioni e più di 10 ettari di parco a disposizione dei visitatori per partecipare a una due giorni ricca di attività coinvolgenti, divertenti e stimolanti per gli amici a quattro zampe.

Apre al pubblico per tre date autunnali il Belvedere di Palazzo Lombardia: salire in cima ad uno degli edifici più alti di Milano non significa solo trovarsi a 161 metri di altezza, ma anche godere del meraviglioso panorama della città dall’alto, scorgendo monumenti, edifici storici e punti strategici. Questo il calendario con le date di apertura del Belvedere di Palazzo Lombardia dell'autunno 2023: domenica primo ottobre, domenica 15 ottobre e domenica 12 novembre.

Ultimo fine settimana dedicato al bello, all’arte e alla storia con Ville Aperte. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo. Il programma.

Sabato 30 settembre e domenica primo ottobre a Cornaredo, c’è l'Autunno Sanpietrino: due giorni tra musica, cinema, spettacoli e rievocazioni storiche per adulti e bambini, nella cornice della piazza della Chiesa Vecchia a San Pietro all’Olmo. Al via sabato 30 settembre alle 10.30 con lo spettacolo di animazione teatrale per bambini Il gigante blu della compagnia Ditta Gioco Fiaba (età consigliata 4-9 anni). La sera, alle 21, sul palco salgono i The Funky Machine in concerto. Domenica primo ottobre ci sarà la rievocazione storica nel villaggio medievale a cura della compagnia San Giorgio e il Drago, dalle 10 alle 18: per tutta la giornata sono in programma giochi di bandiere e musica, con sbandieratori, musici e figuranti a cura del gruppo gli Sbandieratori di Fermo. Dalle 11 alle 18 viene inoltre allestita la mostra mercato Una borsa di libri, mentre alle 18 va in scena lo spettacolo Chiedilo alle stelle a cura della scuola Battiti di danza e ReC Accademia Musicale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il Festival delle Relazioni Umane in programma il 29 settembre dalle 16 alle 21.30 allo Spazio Sfera di Bussero. organizzato da Flexx Group e prodotto da Francesco Muscò Management. Un evento in cui in una sola giornata sono previsti workshop, speech e momenti di spettacolo ospitati in un nuovissimo polo culturale artistico multifunzionale che unisce, teatro, sala conferenze, sale prove oltre a un grande e luminoso spazio sotto la cupola geodetica. Tutto a 350 metri dalla stazione della metropolitana collegata al centro di Milano. Previsti sei workshop contemporanei nel pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, tenuti da professionisti ed esperti del settore, tra i quali il pubblico potrà scegliere, assecondando il proprio sentire e allineando le proprie aspettative. A seguire, un aperitivo pensato proprio per fare networking nel foyer al piano terra. In teatro, dalle 20 alle 21.30, gli speech, in cui professionisti e imprenditori con un’importante presenza nel web – Assunta Corbo, Michela Bellomo, Silvia Arosio, Andrea Pietrini, Gianfranco Minutolo e Francesco Muscò - porteranno la loro esperienza. Il tutto intervallato da momenti di spettacolo, proposti da realtà e scuole di danza e arti circensi del territorio, come Centro Formazione M.A.D. di Bussero, Puzzle e Spazio Musical di Cernusco sul Naviglio, ma anche dall’attore Simone Migliorini, Ideatore del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra.

Rinviata il 16 settembre per maltempo, si terrà nel pomeriggio di sabato 30 settembre la manifestazione "Una Piazza di libri", in piazza San Magno a Legnano. Un evento di promozione della lettura organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le librerie di Legnano, Galleria del libro, Nuova Terra, Ubik, Ambarabà, Nuvole Parlanti, Mondadori e con la partecipazione della Biblioteca Civica "Augusto Marinoni". Dalle 15 alle 22 librerie e biblioteca saranno infatti presenti in piazza con i rispettivi stand per far conoscere novità in uscita, presentare autori, servizi e offrire momenti per adulti e bambini come letture e laboratori.

DRINK E FOOD

Da giovedì 28 settembre a domenica primo ottobre, torna a Milano l'International Street Food, manifestazione itinerante organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada: l'appuntamento è allo Scalo Farini. Per tutto il weekend è possibile gustare, tra le 60 cucine presenti. Ricco anche il programma musicale, con una proposta ogni giorno diversa: giovedì 28 settembre live music con 80 Voglia di 90 & 2000; venerdì 29 con Lo Zoo di 105 by Radio 105; sabato 30 I Love Formentera Dance Party by Radio 105; infine, domenica primo ottobre con Dj Set & Sax. Orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 18 all1; sabato e domenica dalle 12 all’11.00. L'ingresso è libero e gratuito.

Da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre, si svolge a Zibido San Giacomo, località Moirago, la seconda edizione di Calabria in tutti i sensi, una tre giorni interamente dedicata ai sapori, alla tradizione e ai balli calabresi. Per la seconda edizione dell’evento, Circolo Metromondo in collaborazione con FuoriMercato – Rimaflow e Desr, ha ideato un palinsesto di appuntamenti che non può scontentare gli amanti della Calabria e tutti coloro che amano le iniziative dedicate ai colori, al cibo e alla musica del sud Italia. L’appuntamento è a Villa Salterio, Alzaia Naviglio Pavese 5, frazione Moirago, Zibido San Giacomo.

MERCATINI

Domenica 1 ottobre, la Salumeria del Design di Milano presenta un nuovo appuntamento con il mercatino vintage e dell'handmade ‘Le pulci pettinate’ in zona NoLo - North of Loreto. In via Cecilio Stazio dalle 12 alle 21 oltre 30 espositori tra artigiani, designer e rigattieri presentano arredo e abbigliamento vintage selezionato, borse, accessori e abiti 100% handmade, dischi, libri, articoli per i bambini e tanto altro.

Domenica 1 ottobre, dalle 11 alle 21, allo Spirit de Milan, è in programma il grand opening del Wunder Mrkt, il mercato delle meraviglie. Oltre 100 espositori presentano i loro prodotti, con possibilità di assaggiare cibo e bevande di tutti i tipi. Per tutta la giornata note di musica jazz e blues accompagnano la riscoperta di oggetti d'artigianato, vintage, design e rarità. Dalle 12, ci sono gli spettacoli di burattini della Compagnia Aldrighi, alle 15.30 la musica dal vivo dell'Hot Jazz Club e intorno alle 18 quella della Banda d'Affori. Alla sera il concerto degli Hipshakers inizia intorno alle 21.

Domenica 1 ottobre torna l'edizione autunnale della manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande a Milano. Florovivaisti provenienti da tutta Italia allestiscono i loro stand sulle sponde del Naviglio Grande di Milano in modo da creare un effetto cromatico davvero suggestivo.

Il tour del Mercatino da Forte dei Marmi fa tappa a Buccinasco, domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 19, in via Emilia.

MOSTRE E MUSEI

Domenica primo ottobre, in quanto prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della Domenica al Museo.

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

Una serie di opere inedite di Christo (Gabrovo, 13 giugno 1935 - New York, 31 maggio 2020) e di sua moglie Jeanne Claude-Denat (Casablanca, 13 giugno 1935 - New York, 18 novembre 2009), due artisti di rilievo internazionali fra i maggiori rappresentanti della Land Art, sono esposte dal 7 settembre all'8 ottobre 2023 a Milano, presso la Visionary Art Gallery di Riccardo Paolo Sarati (Alzaia Naviglio Grande 54). La mostra - visitabile tutti i giorni a ingresso libero dalle 11 alle 20 - presenta fotografie inedite, progetti grafici e libri originali dell’epoca di Christo e Jeanne Claude-Denat, artisti di fama internazionale realizzatori di opere su grande scala in grandi spazi rurali, zone di campagna, mari e laghi.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

È in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” in programma dal 24 giugno all’8 ottobre, un percorso unico che mette in luce, per la prima volta, i maggiori esponenti contemporanei della scena artistica cinese.U na grande retrospettiva, a cura di Vincenzo Sanfo, che espone le opere che hanno segnato la storia dell’arte cinese contemporanea. La mostra è divisa in sei sezioni, con le opere esposte di oltre cinquanta artisti cinesi che ripercorrono l’evoluzione dell’arte cinese. Si comincia con la Cina dell’ultimo imperatore, poi l’epoca di Mao e della rivoluzione culturale e, a seguire, l’arte calligrafica e la pittura ad inchiostro. Le restanti sale presentano opere dello stile realista, dell’astrattismo e dell’ancora più recente arte concettuale.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

La proposta culinaria di Nxt Station al piazzale degli Alpini di Bergamo, dal 28 settembre al 1° ottobre, propone la Sagra del Pizzocchero.

Sabato 30 settembre, dalle 17 alle 23.30, le strade di Almè accoglieranno una festa dedicata a tutti con shopping a cielo aperto e ottimo cibo. Si tratta della manifestazione dedicata a San Michele Arcangelo a cui è intitolata l’omonima chiesina romanica di Almè, nonché patrono dei commercianti.

Street Food Festival in Tour a Bonate Sopra. Dal 29 settembre al 1° ottobre l’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele. Tre giorni dedicati al cibo di strada e birra artigianale.

Dal 29 settembre all’8 ottobre torna in Val Gandino il Galà dello Spinato che celebra, in tavola e non solo, l’eccellenza del Mais Spinato di Gandino. Il galà avrà il proprio centro di gravità permanente nel Pala Spinato, la tensostruttura allestita in piazza XXV Aprile, a pochi passi dal Municipio e dalla monumentale Basilica di S. Maria Assunta. Per pranzi e cene è consigliata la prenotazione (380.6858210 oppure [email protected]).

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si terrà l’edizione 2023 della Fiera del Bestiame e dell’Agricoltura Scalvina nei campi di fronte alla Latteria Sociale di Scalve. Una festa tipica che vedrà gli agricoltori e allevatori locali riunirsi per proclamare il miglior capo di bestiame e per sfidarsi in gare di mungitura. Entrambi i giorni alle 12 si terrà la gara di mungitura, e sabato sera alle 20 si terrà anche la sfilata dei trattori, che parte da Vilminore di Scalve fino a Vilmaggiore. Inoltre, sarà disponibile un punto ristoro dove poter assaggiare le gustose Creste Scalvine.

Dal 29 settembre all’1 ottobre piazzale Fiume a Romano ospita lo Street Food Festival. Tre giorni dedicati ai più deliziosi cibi di strada. Venerdì solo a cena, sabato e domenica l’intera giornata.

‘Raffa in the Sky’, la nuova opera ispirata a Raffaella Carrà e dedicata alla società italiana dal dopoguerra a oggi andrà in scena al Teatro Donizetti di Bergamo venerdì 29 settembre (ore 20.30), domenica 1° ottobre (ore 15.30), venerdì 6 ottobre (ore 20.30) e domenica 8 ottobre (ore 15.30). La musica è di Lamberto Curtoni, libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un’idea di Francesco Micheli che firma anche la regia dello spettacolo. Copyright ed edizioni della musica originale sono di Casa Musicale Sonzogno - Edizioni Curci. Lo spettacolo sarà trasmesso su Rai5 venerdì 29 settembre alle ore 21.15 grazie alla media partnership con Rai Cultura e il Museo della Radio e della Televisione Rai.

In occasione della festa di Halloween 2023, il parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo e a 30 minuti da Milano) a partire da venerdì 22 settembre a domenica 5 novembre 2023 torna a trasformarsi in HalLeoWeen, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle.

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, in Viale Repubblica a Iseo si terrà il mercatino “Benvenuto Autunno” con tante bancarelle di artigianato, oggettistica e gastronomia.

Prosegue il percorso artigiano nel Borgo di Padernello, in provincia di Brescia, attraverso l’incontro con i produttori hand made, la loro creatività e le loro storie che, con Padernello ‘Cose mai viste’, si trasformano in un evento mercato. La due giorni di sabato 30 settembre e 1 ottobre vedrà la partecipazione di 45 espositori da tutta Italia che, nel cuore delle Terre Basse, metteranno in mostra il loro saper fare con la testa e con le mani, sempre alla ricerca delnuovo, bello e sostenibile. Tante le novità autunnali tra i produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design che le sale del Castello accoglieranno spaziando tra il cortile con il suo loggiato, la veranda, le cucine e le biblioteche, permettendo al visitatore una visione insolita dello splendido maniero che negli anni ha saputo creare una Comunità culturale e territoriale vera e vissuta. Le due giornate saranno una festa per tutti: oltre alle proposte uniche del market, l’opportunità di visitare la mostra temporanea del Castello Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…, che racchiude preziose immagini stampate su metallo, armature da parata dei Martinengo, armi da collezione che trasmettono sentimento e sapore di un mondo altro.

L’evento di punta della Notte dei ricercatori 2023 dell’Università dell’Insubria a Como è ‘Insubria sotto le stelle’, la serata di osservazione del cielo organizzata da Michela Prest, professoressa di Fisica e nuova direttrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’ateneo. Venerdì 29 settembre dalle 20 nella piazza della sede universitaria di via Valleggio ci saranno telescopi puntati sulla Luna, su Saturno, Giove, le Pleiadi, Vega, Andromeda e tante costellazioni. Ma ci saranno anche mini-conferenze curiose e la possibilità di fare tanti esperimenti per capire di cosa sono fatte le stelle, quanto lontane sono, per creare fulmini, scoprire il nostro peso su Giove e sul Sole, come sono i terremoti sugli altri pianeti, come si fa a mettere in orbita un satellite e a calcolarne la sua orbita grazie alla matematica, come si controlla la qualità dell’aria con monitoraggi a terra e satellitari e molto altro ancora.

Venerdì 29 Settembre, alle 21, all’interno di Giovani in Festival si terrà una Silent Disco aperta a tutti. L’evento si svolgerà presso Villa Scalabrino - Mozzate e sarà gratuito. Durante la serata si alterneranno Fabrizio Alborghetti - genere House Music e Bozz - Melodic House and Techno.ì E’ necessario avere con sè un documento di identità per il noleggio delle cuffie. L’evento è inserito all’interno del progetto “Giovani Costellazioni 2.0” che giungerà al termine in data 30 settembre. Necessaria l’iscrizione.

Ultimo fine settimana dedicato al bello, all’arte e alla storia con Ville Aperte. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo.

Da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre, si svolge a Como, negli spazi che abbracciano i Giardini a lago, il Tempio Voltiano e viale Corridoni, una nuova edizione del Como Beer Park. Tre giorni di festa per assaporare le opere d’arte brassicola dei mastri birrai del territorio e non solo: l'offerta prevede 12 birre artigianali italiane alla spina in contemporanea, alcuni tra i migliori street food, music corner, aree tavoli e tanto altro. L’ingresso all’evento è gratuito e si svolge nei seguenti orari: venerdì e sabato dalle 18 all’1; domenica dalle 12 alle 23.

Da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre e da giovedì 5 a sabato 8 ottobre, si svolge presso l'area feste di via Luini a Rovello Porro, la terza edizione dell'Otüberfest, festa della birra bavarese e della cucina lombarda. Domenica primo ottobre è inoltre prevista una giornata dedicata alle famiglie ed ai bambini, con apertura alle 11 con la rievocazione storica per le vie del paese, seguita alle 12 dal pranzo dei bambini; dalle 14 è poi prevista una esposizione di attrezzi e carri storici insieme a giochi e attività a tema, per chiudere alle 18con lo spettacolo di burattini L'orsetto che non voleva andare a scuola di Andrea Anzani.

Dal 29 settembre all'1 ottobre, il Padiglione 1 di Cremonafiere, a Cremona, si trasformerà in un piccola Theresienwiese, teatro della più famosa festa della birra del mondo. E’ infatti in arrivo la sesta edizione di Cremünich, l’Oktoberfest in salsa cremonese organizzato da Tanta Robba Events. Tre differenti aree dove poter gustare stinchi, wurstel, polletti e patatine, cinque differenti birre bavaresi da gustare, e momenti tematici per bambini, famiglie, sportivi, giovani e meno giovani, per un weekend di musica e balli senza soste ad ingresso gratuito.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Dal 15 settembre al primo novembre, a Galbiate, riapre i battenti il Campo di Zucche, lo you-pick field a ingresso gratuito dove si possono raccogliere zucche da intagliare per Halloween, ma anche da mangiare. Al Campo di Zucche si possono trovare molte varietà dimenticate di zucche mangerecce dal gusto unico e prelibato per squisiti piatti e fantastiche torte, ma anche zucchette ornamentali di tutte le forme e colori per portare in casa per originali centro tavola. Un cornice ideale anche per scattare fotografie suggestive, in particolar modo al tramonto quando il sole si rispecchia sul vicino Lago di Annone. Per i più piccoli sono in programma la caccia alla zucca per scovare zucche decorate a mano con buffe faccine, oltre a tanti laboratori di decoro della zucca dedicati a bambini dai 3 anni (previa prenotazione e al costo di 5 euro più il costo della zucca prescelta a seconda della dimensione). Il Campo di Zucche si trova a Galbiate in località Sala al Barro ed è aperto tutti i giorni dal 15 settembre al primo novembre 2023 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso gratuito senza prenotazione) e dalle 14.30 alle 19 (con obbligo di prenotazione on line); sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 (con prenotazione obbligatoria). L'ingresso è gratuito e le prenotazioni si effettuano via Eventbrite.

Domenica primo ottobre, dalle 8.30 alle 13, torna a Lecco la Camminata Manzoniana, cinquantesima edizione della manifestazione podistica non competitiva a passo libero sulle tracce del Manzoni per le strade di Lecco attraverso i luoghi cari all’autore. Organizzata da Ltm Lecco in collaborazione col Comune di Lecco, la Camminata Manzoniana 2023 prevede 3 diversi percorsi pensati per tutte le età: il percorso blu di 5,5 km, il percorso arancione di 11 km e il percorso rosso di 20 km. Il costo di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini fino a 10 anni (comprensivi di pacco gara e attestato di partecipazione); si può anche scegliere la possibilità di iscrizione con t-shirt dell'evento al prezzo di 15 euro. Le iscrizioni on line sono aperte fino alle ore 12.00 di sabato 30 settembre 2023.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Dal 16 settembre all’1 ottobre: 3 fine settimane dedicati al bello, all’arte e alla storia con Ville Aperte. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo.

A Lodi da sabato 30 settembre sino al 29 ottobre, va in scena il Festival della fotografia etica. Solo alcuni numeri per spiegarvi di cosa stiamo parlando: 833 fotografi da 40 paesi diversi e 5 continenti, oltre 900 progetti candidati, oltre 13.000 le foto ricevute.

Dal 22 settembre all'8 ottobre il polo fieristico nazionale PalaUnical di Mantova ospita la mostra ‘Amici per Sempre’, dedicata alla storia dei Pooh, un percorso narrativo ideato e curato da Maurizio Pilenga, che in quasi cinquant'anni ha raccolto materiale di ogni genere riguardo la vita e le canzoni della band. L'evento si inserisce nel nuovo tour dei Pooh e con il loro prezioso supporto ripercorre, su oltre 3000 mq espositivi, la carriera della band dalle origini a oggi con migliaia tra articoli, poster, manifesti storici, abiti di scena, discografia italiana ed estera. La mostra è accompagnata dalla proiezione di video storici e inediti, senza dimenticare la riproduzione degli innumerevoli successi del gruppo.

Nel weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre,doppio appuntamento a San Benedetto Po. Sono infatti in programma sia la Sagra dal nedar che La Fiuma, festival di teatro di figura. La Sagra dal nedar giunge alla sua 52a edizione, mentre la Fiuma è alla sua ottava edizione. Entrambe le manifestazioni sono organizzate dal Comune di San Benedetto Poi insieme alla Proloco e alle associazioni del territorio. Saranno due giorni di buona cucina, spettacoli e shopping con il mercatino “Amarcord”. Lo stand gastronomico della Sagra del Nedar è stato allestito nel chiostro di San Benedetto (zona oratorio) ed è gestito dal Comitato Sagra di Portiolo. Per mangiare è consigliata la prenotazione al numero 353.4305289.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, torna la Festa dla pulenta a Moglia (MN), giunta alla sua quindicesima edizione. La festa gastronomica a base di polenta si svolgerà nella tensostruttura riscaldata allestita al parco “Mondo 3” di Moglia. Per questo la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Oltre a gustare prelibati piatti a base di polenta, sono in programma vari spettacoli organizzati da Proloco “Pompeo Coppini” e Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Per mangiare è gradita la prenotazione al numero 333.7570253. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza.

Domenica 1 ottobre, nella sede di R84 Multifactory, a Mantova, andrà in scena ‘La Pulce, mercatino post industriale’: dalle 15 alle 20. Il giardino della Multifactory ospiterà diverse attività di ingegno creativo e artistico, attività che promuovono il riuso e il riciclo, attività didattiche formative e attività di promozione di sostenibilità ambientale e culturale, curati dai soci di tutte le Multifactory, da artigiani locali e da associazioni del territorio, con un focus sulla rigenerazione urbana. A cura di Associazione R84 e Associazione Bosco Post Industriale.

Da sabato 23 settembre a lunedì 2 ottobre a Giussano si svolge la tradizionale Festa della Madonna d'Ottobre: dieci giorni di eventi con spettacoli teatrali, canzone d’autore milanese, esibizioni del Corpo bandistico, show per bambini e cover musicali, fino al clou di domenica 1 e lunedì 2 ottobre quando la città viene animata dal tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere trepidante il gran finale: lo spettacolo laser, la grande novità dell'edizione 2023.

Da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre, si svolge a Vedano al Lambro, l'evento Arrosticini & Beer Festival. La rassegna enogastronomica sarà in largo Repubblica e prevede un weekend a base di cibo tradizionale, birra fresca e buona musica: l'ingresso è libero e gratuito e gli orari di apertura sono dalle 18 il venerdì (solo cena) e dalle 11 il sabato e la domenica (orario continuato per pranzo, aperitivo e cena). Ad arricchire la manifestazione ci sono tre serate di musica dal vivo, con inizio alle ore 21.00: il programma dei concerti inizia venerdì 29 settembre con l'omaggio a Lucio Dalla delle Volpi senza Tana e prosegue sabato 30 con l'omaggio a Franco Battiato di Fabrizio Pollio; domenica primo ottobre, infine è la volta della revival cover band I Parrucconi.

A Misinto torna la Sagra dell'Uva, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre nella centralissima piazza Pertini.

In occasione della Festa del Paese a Cavenago di Brianza nel weekend del 29-30 settembre e 1 ottobre, andrà in scena la 32° edizione di "Valtellina in Festa". Tre giornate di gusto e divertimento dedicate alla Cucina Valtellinese - tra musica live, birre e vini selezionati, intrattenimento per i bimbi, market di prodotti tipici, luna park e molto altro - nella centrale Piazza Libertà.

A Lazzate, la seconda edizione del Festival del Vino. La manifestazione è sempre organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Borgo in Festa e l’Enoteca dei Fedel dei Fratelli Vago e con la partecipazione di numerose associazioni locali. Il festival animerà il Borgo dal 28 settembre al 1° ottobre, mentre sabato e domenica torneranno nuovamente i Mercatini dei Sapori d'Autunno con prodotti tipici e del territorio, per tutti i palati: patate, zucche, formaggi, miele, marmellate, polenta, pasta fresca, salumi. In Piazza Giovanni XXIII, sarà attivo il ristorante della Sagra che proporrà gustosi piatti della tradizione, accompagnati da vini per tutti i gusti.

Tutti i weekend dal 30 settembre al 31 ottobre è aperto al pubblico il campo di zucche u-pick della Brianza: si trova a Ornago, presso l'azienda agricola e florovivaistica Shirin ed è visitabile nei seguenti orari di apertura: 10-19 il venerdì; 9-19 sabato e domenica (anche in caso di pioggia). L'ingresso è a pagamento (biglietto 5 euro, ma i bambini fino a 5 anni entrano gratis) e previa prenotazione obbligatoria: il biglietto di ingresso include l'accesso al campo e uno sconto sulla zucca da acquistare; non sono compresi laboratori e attività di decorazione della zucca.

Monza torna ad essere la capitale della luce. Venerdì 29 e sabato 30 settembre, il cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini (via Boccaccio 1) si illumina per la tredicesima edizione del Kernel New Media Light Art Festival, la terza in terra monzese, promossa dall’associazione culturale AreaOdeon in collaborazione con il Comune di Monza e il supporto di Gruppo Acinque. In programma due giorni tra performance live di musica elettronica e visual mapping, installazioni di luce, un convegno e laboratori legati alle nuove tendenze espressive dell’arte contemporanea nell’ambito di luce, suono, immagine e interattività.

Torna sabato 30 settembre, l'appuntamento con la 10Kappa e il capoluogo brianzolo. Il percorso, da 10 o 5 chilometri, si snoderà lungo le vie del centro, libere dal traffico. Una serata di sport per dedicare anche uno sguardo a tutta la bellezza delle vie del centro storico e dei suoi monumenti: Piazza Carducci, lo storico Palazzo Comunale, l’Arengario, il Ponte dei Leoni, il Duomo, Piazza Trento e Trieste con il suo Monumento dei Caduti e il Palazzo degli Studi.

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre al Palazzo delle Esposizioni ritorna per la 69a edizione Autunno Pavese, la mostra-mercato del food dove incontrare i produttori e assaggiare il riso, il vino e i tanti prodotti tipici della provincia, tra show cooking con noti chef, incontri e degustazioni.

Tutti i weekend dal 9 settembre al 12 novembre a San Martino Siccomario, apre al pubblico il Villaggio delle Zucche. Alla sua quarta edizione, l'iniziativa si propone come il Pumpkin Patch del Nord Italia. Al Villaggio delle Zucche sono in programma intrattenimenti a tema e animazioni per bambini (dai laboratori didattici a tema alla possibilità di interagire con gli animali), ma anche attività dedicate ai genitori, con tanto di ristorante aperto tutti i weekend.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Domenica primo ottobre, a Chiavenna, si svolge la decima edizione del Dì de la Brisaola, la manifestazione promossa dal Consorzio Turistico della Valchiavenna che ha come protagonista indiscussa la brisaola con gli artigiani che la producono come avveniva sei secoli fa, seguendo ricette tramandate per generazioni, per preservare aromi e sapori unici. L'incontro con i produttori per la degustazione avviene dalle 10 alle 18 nelle corti degli antichi palazzi e nei luoghi più suggestivi del centro di Chiavenna. Un invitante itinerario del gusto al quale si accede acquistando il carnet in vendita a 5 euro nelle quattro postazioni allestite in centro che consente di degustare la brisaola degli undici produttori partecipanti. A intrattenere il passeggio e le degustazioni sono alcune fra le più apprezzate Guggen Band, ormai diventate parte integrante della manifestazione.

Sono quasi quattrocento gli studenti delle scuole di Varese, dalla primaria ai licei, iscritti agli eventi e ai laboratori della Notte europea dei ricercatori 2023, alla quale l’Università dell’Insubria partecipa declinando il tema ‘Be ready for the Future’. Tutti gli appuntamenti

StraWoman Humanitas Medical Care, domenica 1 ottobre, a Varese: si tratta della 13esima edizione della corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta anche a bambini e uomini. Una giornata da dedicare a se stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere il tempo insieme alle proprie amiche. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso i Giardini Estensi dove, nell’area interamente dedicata alle partecipanti, ci si può iscrivere e ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive. Non mancano lo stretching pre-gara con i fisioterapisti di Humanitas Medical Care, il riscaldamento a ritmo di zumba e la musica di Radio Viva Fm. Alle ore 10.30 il via. La marcia è a ritmo libero, ciascun partecipante può scegliere la propria andatura. All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni e medaglia di partecipazione attendono tutte le partecipanti. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento. La quota di iscrizione è di 13 euro e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica.

Il quartiere di Biumo a Varese domenica 1 ottobre sarà in festa per il ritorno, dopo tre anni, dell’evento ‘Profumi e Sapori d’autunno’. Domenica 1 ottobre dalle 9 alle 20 propone nelle vie di Biumo Inferiore – in particolare Via Cairoli, via Garibaldi e piazza XXVI Maggio – un programma ricco di iniziative per tutta la famiglia, con mercatini artigianali, giochi aperti a tutti, workshop, lezioni di magia, spettacoli con musica, balli acrobatici, sport e molto altro.

A Caronno Pertusella, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre (e da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023) arriva la Sagra del gorgonzola.

Dal 16 settembre all’1 ottobre: 3 fine settimane dedicati al bello, all’arte e alla storia con Ville Aperte. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo.

Dal 17 aprile fino al primo ottobre, negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.