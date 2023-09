Piazza San Magno si trasforma in vetrina di libri

Trasformare la piazza del centro nella vetrina per le librerie della città e per la biblioteca comunale: rinviata il 16 settembre per maltempo, si terrà nel pomeriggio di sabato 30 settembre la manifestazione "Una Piazza di libri", evento di promozione della lettura organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le librerie di Legnano, Galleria del libro, Nuova Terra, Ubik, Ambarabà, Nuvole Parlanti, Mondadori e con la partecipazione della Biblioteca Civica "Augusto Marinoni". Dalle 15 alle 22 librerie e biblioteca saranno infatti presenti in piazza con i rispettivi stand per far conoscere novità in uscita, presentare autori, servizi e offrire momenti per adulti e bambini come letture e laboratori. Questo il programma della giornata la cui buona riuscita, previsioni alla mano, dovrebbe essere sostenuta da previsioni meteo favorevoli: per quanto riguarda le iniziative per bambini, dalle 16.45 alle 17.30 è prevista "Giochiamo con i libri di Hervé Tullet" dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni (per info Libreria Ambarabà: [email protected] - 0331872660); dalle 17.30 alle 18 arriverà il momento di un "Reading di letteratura classica e contemporanea" a cura di Jacopo Pari e Santa Barilari di Scuola Teatro Junior; dalle 15.30 alle 16.30, invece, presentazione del libro "Il libro segreto di Robin Hood" di e con Luca Crovi. Il momento "Firmacopie" è previsto dalle 16 con Alessandro Ambrosoli, Marga Biazzi, Amanda Colombo e Tonia Lupo. Ci sono poi gli "Incontri con l’autore": alle 18 Lucia Tilde Ingrosso presenta "I Monteleone" e alle 21 Paolo Roversi presenta "Alla vecchia Maniera". Dalle 19 alle 20, infine, un reading omaggio a Michela Murgia. In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Leone da Perego.P.G.