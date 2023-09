Raffa in the Sky, debutta al Teatro Donizetti di Bergamo la nuova opera dedicata a Raffaella Carrà

Bergamo, 27 settembre 2023 – Il conto alla rovescia è partito: venerdì 29 settembre, al Teatro Donizetti di Bergamo, debutterà ‘Raffa in the Sky’, la nuova opera ispirata a Raffaella Carrà e dedicata alla società italiana dal dopoguerra a oggi, commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura.

La musica è di Lamberto Curtoni, libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un'idea di Francesco Micheli che firma anche la regia dello spettacolo, in scena al Teatro Donizetti venerdì 29 settembre (ore 20.30), domenica 1 ottobre (ore 15.30), venerdì 6 ottobre (ore 20.30) e domenica 8 ottobre (ore 15.30).

Il team creativo, accanto al regista Francesco Micheli, è composto da Edoardo Sanchi (scene), Alessio Rosati (costumi), Mattia Agatiello (coreografo) e Alessandro Andreoli (light designer). Copyright ed edizioni della musica originale sono di Casa Musicale Sonzogno - Edizioni Curci.

Lo spettacolo sarà trasmesso su Rai5 venerdì 29 settembre alle ore 21.15 grazie alla media partnership con Rai Cultura e il Museo della Radio e della Televisione Rai.

Raffa in the Sky

A interpretare Raffaella Carrà in questa nuova produzione bergamasca è stata chiamata la giovanissima Chiara Dello Iacovo, attrice diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e cantante con partecipazioni a Musicultura 2015 e al Festival di Sanremo (Nuove Proposte 2016). Accanto a lei un cast di celebri cantanti d'opera, come Carmela Remigio, Gaia Petrone, Dave Monaco, Haris Andrianos e Roberto Lorenzi, diretti da Carlo Boccadoro - assiduo interprete di pagine contemporanee - sul podio di un organico orchestrale composto dall'Ensemble Sentieri Selvaggi e dall'Orchestra Donizetti Opera. In scena anche il Coro I Piccoli Musici diretto da Mario Mora e i danzatori della Fattoria Vittadini.

‘Raffa in the Sky’ è proprio una vera opera lirica, che si ispira alla figura iconica di Raffaella Carrà, grande protagonista della televisione italiana ma anche personaggio internazionale. Non è un musical o una biografia in musica ma il racconto di una carriera artistica che ha accompagnato, e talvolta stimolato, le trasformazioni della società italiana dell'ultimo mezzo secolo.

Attraverso momenti iconici della programmazione televisiva che ha avuto per protagonista la Carrà, l'opera si propone di riflettere sul ruolo dell'artista nella società, sul valore e sull'uso dell'arte, sul ruolo della televisione e degli altri media, senza dimenticare le canzoni che Raffaella ha interpretato, in un racconto che percorre la strada del surreale e del fantastico per parlare a tutti noi.

Da martedì 26 settembre è inoltre possibile visitare la mostra Il Museo della Rai per Raffa in the Sky (ingresso gratuito). La magia senza tempo di Raffaella Carrà ha creato infatti l'alchimia per un incontro speciale: il Museo della Radio e Televisione Rai ha ideato un allestimento sperimentale presentato in anteprima assoluta proprio a Bergamo, per onorare e sostenere l'originalità e il coraggio del progetto della nuova opera. Le emozioni di quasi cento anni di storia potranno essere rivissute dai visitatori attraverso Radio e Tv antiche animate da una console multimediale, la cui programmazione è stata curata dal Centro Ricerche Rai.

L'allestimento scenico è stato realizzato dal Centro di Produzione Rai di Torino, dove ha sede il Museo. La mostra sarà arricchita dalla presenza degli iconici abiti indossati da Raffaella Carrà in Canzonissima 71 e 74, parte della collezione del Museo (martedì - venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 / 16-19; domenica ore 10-13; per il pubblico dell'opera a partire da 30 minuti prima dell'inizio; lunedì 2 ottobre chiusa).

L'opera Raffa in the Sky è realizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti grazie al supporto di numerose imprese del territorio che hanno contribuito attraverso l'Art Bonus ed è sostenuta da Intesa Sanpaolo e Brembo, attraverso il Comitato Bergamo Brescia 2023.