Week-end 20, 21 e 22 ottobre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 20 ottobre 2023 – L’autunno è arrivato. dopo settimana di ottobre con sole e clima estivo, pioggia e freddo hanno fatto irruzione anche in Lombardia. Ma nel fine settimana sono sempre tanti gli appuntamenti per godersi qualche ora di svago, divertimento o immersi nella cultura. Ecco qualche idea per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre.

L’autunno è ormai entrato nel vivo e Halloween si avvicina. Quale miglior occasione per godersi un pomeriggio in un campo di zucche? In Lombardia sono diversi i Pumpkin Patch stile americano, dove si possono cogliere (you pick) zucche da intagliare e decorare: in provincia di Milano, in Brianza, nella zona di Bergamo, nel Lecchese e nel Pavese. Tutti i luoghi da visitare e tutte le informazioni.

EVENTI

Sabato 21 ottobre, al Mediolanum Forum di Assago arriva in concerto Madame, per il suo primo live in assoluto sul palco di un palasport. I biglietti: tribuna parterre numerata 59 euro; primo anello 55 euro (tribuna gold 59 euro); secondo anello 39 euro (centrale 49 euro).

Domenica 22 ottobre, torna a Milano il Walking Day, la camminata non competitiva aperta alle persone di tutte le età dedicata a chi è attento alla salute, al benessere e alla sana pratica sportiva. Parola d'ordine è non correre. La partenza è fissata alle 10 da piazza San Babila, dove sabato 21 dalle 10 alle 18 e domenica 22 dalle 8 alle 13 è anche allestito il villaggio. Il percorso del Walking Day 2023 ha una lunghezza di 7 chilometri e si conclude in piazza San Babila. La quota di iscrizione è di 12 euro (che comprende pettorale, t-shirt e pacco ristoro); bambini e ragazzi da 0 a13 anni compresi pagano 5 euro. Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito del Walking Day oppure direttamente presso il villaggio allestito in piazza San Babila, entro le 9.30 di domenica 22 ottobre.

Domenica 22 ottobre, si svolge la sesta edizione della CorriBicocca, la corsa dell’Università di Milano-Bicocca, organizzata insieme al CusMilano. Nata nel 2018 per celebrare il ventennale dell’Ateneo, la CorriBicocca si è fin da subito affermata come corsa dell’inclusività. Si comincia sabato 21 ottobre, quando il villaggio allestito all’interno del Bicocca Stadium (viale Sarca 205) ospita una giornata multisport dedicata a tutti i bambini tra i 7 e i 14 anni del quartiere, ma non solo, e alle loro famiglie. Dalle 10 alle 17 vengono proposte attività ispirate ad atletica leggera (lancio del vortex, salto in alto, corsa, sprint e staffetta), calcio (prove di palleggi, dribbling, rigori e allenamento dei portieri), mini rugby (passaggio laterale, placcaggio saccone, tuffo con palla su materassino, 2 contro 1 e calcio della palla ovale) e tennis (palleggio, dritto, lob e rovescio). La giornata è completamente gratuita, previa iscrizione via email. Domenica 22 ottobre è il giorno della CorriBicocca vera e propria: la corsa senza barriere, aperta a tutta la cittadinanza, si snoda come di consueto tra le strade del campus e del quartiere, in tre formule differenti, tutte omologate dalla Fidal: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva. Tutti possono iscriversi alla CorriBicocca 2023: le quote di partecipazione sono di 20 euro per la 10 chilometri competitiva, 15 euro per la 10 chilometri non competitiva e 10 euro per la 5 chilometri non competitiva (ridotto 5 euro per under 14; pacchetto famiglia 20 euro per 2 adulti e fino a 2 under 14), Ulteriori informazioni via email.

Sabato 21 ottobre, a Milano torna la Festa delle 4 Corti di Stadera. Si inizia alle 16.45 con il laboratorio Ram-mending di Serpica Naro nello spazio A (ingresso via Montegani), un corso di cucito per tutti. Per l’occasione, viene presentata la mappa di Stadera cucita a mano dopo una serie di laboratori con gli abitanti. Alle 17, nella corte di via Palmieri, si danza con la Marinera, tipica danza peruviana. Alle 18, invece nella corte di via Barrili 21, si esibisce l’Associazione Dance Sri Lanka Narthana Nikethanaya, scuola di musica e danza srilankese; presente anche la Cooperativa Alice che presenta in esposizione alcuni abiti cuciti dalle donne del carcere di Bollate, Monza e San Vittore. Alle 19 ci si sposta nella corte di via Barrili 17 per l’aperitivo, Il dj-set con la Cargo Bike, un progetto di associazionismo e attivismo locale nato da Share Radio, e tante altre realtà, con lo scopo di dotare la città di una piccola flotta a pedalata assistita, attrezzata con impianto audio e che pedali durate piccoli eventi di prossimità. Alle 20, tutti i cittadini, gli abitanti e i vicini di casa, sono infine invitati a prendere posto alla grande tavolata negli spazi comuni, per mangiare quello che molti definiscono il miglior cous cous di Milano e ascoltare della buona musica live. Un momento di festa, occasione per presentare Insiemi, il progetto multimediale del Consorzio Cooperative Lavoratori che ha dedicato l’ultimo suo numero proprio a Stadera.

FAO Schwarz presenta nel negozio di via Orefici 15, uno speciale incontro insieme allo staff di FABA, il raccontastorie pensato per i bambini (0- 6+) che apre le porte a un mondo di storie, canzoni, favole e filastrocche. Sabato 20 e domenica 21 ottobre (dalle 15 alle 19), i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare e scoprire i contenuti nascosti nei colorati personaggi sonori che compongono il mondo FABA, una proposta che grazie all’ascolto di audio divertenti ed educativi, favorisce lo sviluppo delle abilità linguistiche, stimolando l’immaginazione e indagando le emozioni. E per tutti i partecipanti, un originale zainetto FABA in omaggio. Ad accompagnare gli incontri, come sempre, l’atmosfera incantata di un negozio di giocattoli che ha alle spalle oltre 160 anni di storia, tra marchi esclusivi e live experience, come il Giant Piano da suonare ballando sui maxi tasti.

Considerare nuovi punti di vista, come quello di chi guarda la terra dalla luna. Accogliere la precarietà che deriva dal cambiamento, cercando l’equilibrio come il funambolo sulla corda. Imparare a leggere i sogni per decifrare i nostri sentimenti. Accettare la nostra vulnerabilità e allo stesso tempo provare a superare i nostri limiti. Sono solo alcune delle riflessioni al centro di Incontro. Il festival culturale di VIDAS, che si tiene sabato 21 e domenica 22 ottobre, al Teatro Franco Parenti di Milano. Un fine settimana di performance artistiche e teatrali, lezioni magistrali, laboratori e dialoghi, nelle diverse sale del teatro e nel foyer, con 40 ospiti tra cui la scrittrice Chiara Gamberale, l’antropologo Marco Aime, i filosofi Salvatore Natoli, Leonardo Caffo e Ilaria Gaspari, il botanico e neurobiologo Stefano Mancuso, lo psichiatra Paolo Milone, il funambolo Andrea Loreni, l’astronauta Umberto Guidoni, l’autrice Gabriella Caramore e l’atleta paralimpico Daniele Cassioli. Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare, la sera del sabato alle ore 20.30, a La Festa dei Vivi (che riflettono sulla morte), performance ideata nel 2010 dal collettivo Lu Cafausu ed eccezionalmente adattata alla suggestiva cornice dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti.

Cento attrazioni e sei giostre novità: torna il Luna Park, a fianco al Castello Visconteo, a Legnano. Sabato 21 ottobre si svolgerà dalle 15.30 l'inaugurazione ufficiale, con la distribuzione dei biglietti omaggio per le giostre ai primi mille visitatori, per un valore totale di 50 euro in buoni. Il Luna Park rimarrà a Legnano fino al 12 novembre. Due gli ingressi aperti quest'anno dal viale Toselli, per facilitare l'accesso all'area.

DRINK E FOOD

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, a Milano in piazza Città di Lombardia è in programma un doppio appuntamento enogastronomico dedicato ai profumi e ai sapori della stagione autunnale: la nona edizione della fiera nazionale del vino Milano in Vino, mostra-mercato organizzata da Arte del Vino, si arricchisce del primo Festival del Fungo e del Tartufo Lombardo. Per quanto riguarda Milano in Vino, l'orario di ingresso è venerdì dalle 18 ale 24, sabato dalle 12 alle 24 e domenica dalle 12 alle 20; l'ingresso giornaliero, valido il sabato in orario 14-24 e la domenica in orario 12-19 e comprensivo di calice con taschina e degustazioni illimitate di oltre 300 etichette, ha un prezzo di 20 euro; l'ingresso serale, valido il venerdì in orario 18-24 e il sabato in orario 20-24 e comprensivo di calice con taschina e 4 degustazioni, costa invece 10 euro. Il Festival del Fungo e del Tartufo Lombardo è invece a ingresso gratuito, il venerdì dalle 16 alle 24, il sabato dalle 11 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 21.

MERCATINI

East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, riapre i battenti domenica 22 ottobre nei consueti spazi di via Mecenate 88/A a Milano. Circa 300 selezionati espositori da tutta Italia presentano migliaia di oggetti insoliti e stravaganti: dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 mq dell’ex fabbrica aeronautica che ospita East Market si possono trovare articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, vinili, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. L'offerta food & beverage comprende come sempre East Market Diner. East Market si svolge in orario 10-21 e l'ingresso costa 5 euro (ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni).

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 18, il Parco Esposizioni Novegro ospita la settantaduesima edizione di Militalia, fiera dedicata ai collezionisti di oggettistica militare, libri e documenti storici. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 7 euro (ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni).

Domenica 22 ottobre, dalle 10.30 alle 19.30, nelle sale del primo piano e nel porticato della Cascina Cuccagna di Milano, torna LeCarrousel, storico evento milanese dedicato al bello del fatto a mano. Con questa edizione parte anche un nuovo progetto: insieme al Mercato del Fatto Mano, che ospita dal 2011 artigiani contemporanei e creativi, domenica 22 ottobre c'è la prima edizione del Mercato delle Illustrazioni con una decina di illustratori, disegnatori ed artisti che presentano i propri lavori nelle sale settecentesche della cascina: disegni su tela o cartoncino realizzati a matita, pennello, acquarello o computer, a colori o bianco/nero, un mix artistico e creativo per un pubblico senza età. La manifestazione è arricchita da un laboratorio di ricamo contemporaneo con Annbrodery6 (ore 10.30, info e iscrizioni via email), un laboratorio di ceramica (ore 16.30, info e prenotazioni via email) e lettura di tarocchi con Patrizia Ignazi (ore 16.30). Dalle ore 17.30, la terrazza al primo piano ospita un po' di musica improvvisata dall'aperitivo a fine giornata. La manifestazione è a ingresso libero e gratuito.

Sabato 21 ottobre, a Milano torna l'appuntamento mensile con Il Sabato di Lambrate, la festa di quartiere lunga un giorno - dalle 10 alle 19 - tra via Conte Rosso e piazza Rimembranze di Lambrate. Ci sarà l'area market Red Bazar, riservata al fatto a mano di qualità, che presenta in via Conte Rosso le creazioni uniche di oltre 50 artigiani e artisti dell'handmade provenienti da tutta Italia, affiancate alle opere dei giovani illustratori e artisti visivi selezionati per la Piazzetta Illustrata. Durante la giornata sono anche in programma spettacoli di musica e giocoleria con musicisti e artisti di strada, banchetti dedicati alle associazioni di zona, bookcrossing.

Domenica 22 ottobre, si svolge a Milano la quinta edizione del mercatino il Red Bazar sul Naviglio, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena: un colorato market en plein air su strada dedicato al fatto a mano di qualità che accoglie oltre 70 artigiani e illustratori da tutta Italia. Dalle 12 alle 20, oltre a scoprire gli artigiani e artisti del Red Bazar, si possono gustare tante diverse proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck. Completano la festa le esibizioni di artisti e musicisti di strada che accompagnano da mattina a sera il pubblico con musica, canti e giocoleria live. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Domenica 22 ottobre, il mercatino del riuso Remira Market sbarca al Giardino delle Culture di via Morosini 8 dove, per tutta la giornata dalle 10.30 alle 22, appassionati, curiosi e collezionisti hanno la possibilità di trovare tante occasioni vintage, seconda mano e handmade e fare acquisti sostenibili a prezzi vantaggiosi. L'evento, in collaborazione con Rehub, prevede la presenza di tanti espositori vintage e seconda mano, dj-set fino a sera, track food, workshop, tanto divertimento e socialità. Ingresso gratuito con iscrizione online consigliata.

MOSTRE E MUSEI

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Il primo Next Museum d’Italia apre i battenti a Milano con l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia: dal 21 ottobre al 28 gennaio 2024 presso il Next Museum di via Granelli 1 a Sesto San Giovanni è aperta al pubblico la mostra Klimt: The Gold Experience, mostra immersiva è dedicata a Gustav Klimt. Il percorso sarà composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Klimt, con la sua timeline, per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte, rendendolo il maggiore esponente della Secessione Viennese. A seguire l’imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svanisce per sciogliersi in un mare d’oro. Grazie alla tecnologia del videomapping e ad un sistema di proiettori ad alta definizione quadri iconici come “Il Bacio”, “L’Albero della Vita”, “La Speranza”, “Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza. di proiettori ad alta definizione quadri iconici come Il Bacio, L’Albero della Vita, La Speranza e Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza. La mostra prosegue con la sezione di virtual reality (contenuti realizzati in collaborazione con Metrohive), facoltativa e con biglietto accessorio, che consente di vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere. Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities - Il Bacio e L'Albero della Vita - da condividere sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra. Infine, prima dell’area bookshop, un laboratorio didattico dove adulti e bambini dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt: una volta realizzato, il disegno può essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

A distanza di più di trent’anni dall’ultima rassegna, Milano dedica una grande mostra a Giorgio Morandi per celebrare il rapporto elettivo tra la città e il pittore bolognese: dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024 gli spazi espositivi di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra Morandi 1890-1964, una delle più importanti e complete retrospettive sull'artista realizzate negli ultimi decenni. Un corpus espositivo di circa 120 capolavori ripercorre l’intera opera di Giorgio Morandi - cinquant’anni di attività, dal 1913 al 1963 - attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, a partire da quelli fondamentali del Museo Morandi di Bologna e delle raccolte milanesi.

Dal 13 ottobre al 20 dicembre, è aperta al pubblico presso gli spazi espositivi di Maurizio Nobile Fine Art a Milano, a Palazzo Bagatti Valsecchi, la mostra Morandi e la contemporaneità, che affronta un legame che testimonia la continua - e mai sopita - attualità della poetica del grande maestro bolognese. Poetica che si fonda sul silenzio e sul mistero inquieto che si nasconde dietro la realtà apparente.

Dall'11 ottobre all'11 febbraio 2024 gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale a Milano ospitano la mostra El Greco: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) una ampia mostra che si articola in due sedi espositive - Palazzo Reale e Triennale di Milano - e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città. L’esposizione propone complessivamente oltre 500 opere, partendo dall’attraversamento della città di Milano in Triennale per guardare e arrivare al Mondo a Palazzo Reale. L’esposizione resterà a aperta fino all’11 febbraio 2024.

Dal 7 ottobre al 5 novembre, per il nono anno consecutivo il Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano ospita Ri-Scatti, il progetto ideato e organizzato in collaborazione con l'associazione Ri-scatti Onlus, che dal 2014 crea eventi e iniziative di riscatto sociale attraverso la fotografia, e promosso dal Comune di Milano con il sostegno di Tod’s e in collaborazione con l’Associazione per la Cultura e l’Etica. Quest'anno la mostra fotografica ospitata dal Pac si intitola Chiamami col mio nome e accende i riflettori sulla vita, sulle esperienze, sulla quotidianità delle persone transgender.

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, torna l'appuntamento con Forme, la manifestazione made in Bergamo dedicata al formaggio, giunta quest'anno alla sua ottava edizione con l’obiettivo di perseguire il progetto dedicato alla valorizzazione e promozione nazionale e internazionale dell’intero comparto lattiero-caseario italiano. In piazza Vecchia di Bergamo Alta ci sarà la Piazza Mercato del Formaggio, imperdibile appuntamento a ingresso libero sotto la Loggia Porticata di Palazzo della Ragione, alla scoperta dei prodotti delle Cheese Valleys Orobiche e delle Dop italiane. Inoltre, presso il Circolino di Città Alta i visitatori hanno la possibilità di degustare e acquistare il meglio dell’enogastronomia delle Città Creative Unesco per la Gastronomia: Alba, Bergamo e Parma. Non mancheranno i Cheese Labs, le tradizionali masterclass che offrono la possibilità (a pagamento su prenotazione fino ad esaurimento posti) di scoprire il meglio della produzione lattiero-casearia, sono caratterizzati dalla presenza dei protagonisti della manifestazione: si terranno alCircolino di Città Alta in vicolo Sant'Agata 19, Da Mimmo in via Bartolomeo Colleoni 17, Lalimentari in piazza Vecchia, 8 e Il Sole in via Bartolomeo Colleoni 1 - propongono abbinamenti preziosi e sorprendenti, tra grandi formaggi, vini, spiriti e prodotti agroalimentari d’eccellenza. Sarà anche inaugurata anche la mostra museale sul tema Le grandi battaglie a sostegno dell'agroalimentare italiano in collaborazione con Coldiretti presso l’Ex-Ateneo delle Arti e dei Mestieri, in piazza Reginaldo Giuliani. Forme è poi il palcoscenico delle premiazioni di importanti concorsi nazionali e internazionali, come la quinta edizione del concorso caseario internazionale Stupore ed Emozione nato per celebrare il lavoro e il ruolo dei casari nella produzione di formaggi e, ovviamente, per premiare i migliori. Si rinnova Incontri e racconti, il palinsesto di convegni e tavole rotonde in programma presso la Sala Piatti in via San Salvatore, 6 sempre a Bergamo Alta. Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 19.

In occasione della festa di Halloween 2023, il parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo e a 30 minuti da Milano) a partire da venerdì 22 settembre a domenica 5 novembre 2023 torna a trasformarsi in HalLeoWeen, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle.

La rocca di Lonato del Garda con il suo ponte levatoio e le mura merlate ospita domenica 22 ottobre, la "Giornata Magica con Harry Potter", il tradizionale appuntamento d'autunno dedicato ad uno dei personaggi più amati dai bambini. Qui, guidati dagli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago e di Un mondo di Avventure, potranno conoscere tutti i personaggi che popolano le vicende di Harry Potter, come i professori della Scuola di Magia, e partecipare alle avventure in loro compagnia, diventando per un giorno i protagonisti dell’amata saga. Tutte le altre postazioni nel castello saranno ad accesso libero in qualunque momento: i personaggi più conosciuti sveleranno trucchi e magie, insegneranno a realizzare incantesimi e pozioni, a difendersi dalle arti oscure e molte altre cose divertenti. Ci saranno spettacoli dedicati alle fantastiche pozioni di Vindictus Viridian e alla magia, photobooth con lo sfondo di location della saga come la capanna di Hagrid, l'aula delle pozioni, la prigione di Azkaban, angoli dedicati al Cappello parlante e alla consegna dei diplomi. Disponibile anche uno spazio dedicato ai foodtruck a tema, curato da Eatinero. La partecipazione costa 10 euro per adulti e bambini. La prenotazione con pagamento anticipato del biglietto di ingresso è obbligatoria.

Da Sabato 7 al 22 ottobre a Sulzano, l’associazione Prolago organizza in alcuni ristoranti la 19a Sagra del Cinghiale. Anche quest’autunno l’appuntamento atteso dagli appassionati di tradizioni culinarie, folklore e gastronomia locale durerà due settimane e vede i ristoranti aderenti alla prese con proposte di menù a base di cinghiale ad hoc e personalizzati in linea con la propria identità gastronomica.

Si è alzato il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento mostruosamente divertente del Parco – pensato in duplice versione, una più scary da veri brividi e l’altra più soft e colorata - in scena fino al 5 novembre. Il divertimento inizia già dal venerdì sera in occasione dei “Venerdì da Paura”, pensati per gli Ospiti che non hanno timore di mettersi alla prova. Ad accogliere gli ospiti un Welcome Show completamente rinnovato con 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una nuova base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli spettatori in uno show da veri brividi. Dopo il successo dello scorso anno, il divertimento è raddoppiato anche nelle Scary Zone – disponibili tutti i venerdì - le aree delimitate ed infestate di zombie, mostri e creature spaventose che hanno il compito di mettere alla prova il coraggio degli Ospiti, un’avventura forte ma in perfetto stile Gardaland Magic Halloween. Ventimila kili di zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature rendono i viali del Parco – durante Gardaland Magic Halloween - un luogo ricco di fascino all’interno del quale scovare le innumerevoli novità a tema: dalla postazione make-up utile per assomigliare al mostro preferito, alla mostro band itinerante fino al “Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto”. A tema Halloween anche il Teatro della fantasia, il Gardaland Theatre e il Cinema 4D.

Il foliage è il grande spettacolo dell’autunno, protagonista di questa speciale passeggiata nel parco per grandi e piccoli. Un’occasione unica per vivere questo momento magico, quando tutte le piante si rivestono di calde sfumature ocra, rosse e gialle. Da non perdere la passeggiata con laboratorio nel parco di Villa Carlotta a Tremezzo, sabato 21 ottobre, alle 15.30. Al termine della visita, spazio alla creatività di bambini e adulti, che saranno coinvolti in un laboratorio per la realizzazione di manufatto di carta e foglie, ricordo dell’esperienza vissuta fra i colori autunnali di Villa Carlotta. Costo: inclusi nel biglietto d'ingresso.

In occasione delle celebrazioni del bimillenario della nascita di Plinio Il Vecchio, l’Associazione Villa del Grumello dedica domenica 22 ottobre alcune iniziative alla sua figura e alla Naturalis Historia, alla quale è ispirato l’Hortus Plinii del Parco del Grumello, percorso storico-naturalistico realizzato in collaborazione con Accademia Pliniana e organizzato rifacendosi alle citazioni tratte dal grande compendio dell’autore comasco e alle analisi delle semenze ritrovate durante gli scavi archeologici nel territorio lariano. La giornata si apre all’Hortus Plinii con l’evento “Ortolando – il tempo della raccolta”, a cura di Anna Bocchietti. I partecipanti saranno invitati ad incamminarsi attraverso il parco e l’orto del Grumello, in una passeggiata botanica della durata di un’ora e mezza, occasione anche per condividere indicazioni sui metodi di raccolta, conservazione e utilizzo delle coltivazioni di stagione. Il ritrovo è appunto all’ Hortus Plinii, dalle ore 10 alle 11.30. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi sul sito al costo di 7 euro. Sempre all’Hortus Plinii, dalle 11.30 alle 12.30, la giornata prosegue con l’incontro “Mitincanto degli ulivi” durante il quale Giuliana Roda, leggerà, interpreterà e teatralizzerà brani e letture classiche intrecciandoli a richiami di botanica, con l’accompagnamento musicale di Flavio Minardo. La giornata si chiude con l’incontro “Gli orti delle meraviglie, passeggiata creativa tra natura e storia” una lunga passeggiata organizzata da Sentiero dei Sogni all’insegna della responsabilità ambientale. Il percorso partirà dall’ Orto di Plinio del Grumello, attraversando il campo agricolo del Roccolo di Sagnino, Castel Carnasino e infine le trincee di Cardina lunga la famosa Linea Cadorna. A guidare i partecipanti sarà Pietro Berra, giornalista e scrittore, affiancato dalla poetessa Paola Pennecchi. Lungo il percorso interverranno anche Chiara Bignami, Giulio Torriani, Emanuele Roncoronia e Marco Lorenzini. L’attrice Lorena Mantovanelli parteciperà con alcune letture a tema. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per tutta la giornata poi, a partire dalle 9 alle 18 nella splendida Serra del Grumello, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Ubi tu Gaia, ibi ego gaius” di Davide Bordogna a cura di Accademia Pliniana.

A Cremona, fino al 5 novembre, torna la tradizionale Fiera del libro di autunno in Galleria 25 Aprile. A corollario della manifestazione, l’Amministrazione comunale, insieme agli espositori, con i loro banchi pieni di libri e forti di più di cinquant’anni d’esperienza, hanno voluto riproporre presentazioni degli autori, che si svolgeranno per tutto il periodo di durata della fiera, ma anche dopo il termine della stessa, sino al 17 dicembre 2023, in varie sedi.

Domenica 22 ottobre, a Cremona, un pomeriggio con le visite guidate accompagnate dalle guide alla scoperta di Palazzo Calciati Crotti: un'antica dimora nobiliare sorta tra il 1763 e il 1766 su commissione del nobile Conte Cesare Crotti per celebrare l'importanza del casato cremonese. All'interno il monumentale scalone d'onore conduce negli appartamenti nobili, affrescati e decorati con magnificenza da artisti cremonesi del Settecento; un tripudio di arredi antichi, opere d'arte, cimeli di famiglia appartenuti ai casati Crotti e Calciati e tramandati per generazioni sino ad oggi.

Dal 6 ottobre al 19 novembre, a Cremona, va in scena il Festival della Mostrada, la celebre manifestazione culinaria cremonese con un ventaglio di appuntamenti tra tradizione gastronomica e innovazione. Al centro dell’evento c’è “Il Villaggio della mostarda” lo spazio espositivo presso i Giardini di Piazza Roma che ospiterà, in collaborazione con la Festa del Salame, i produttori di mostarda che esporranno e presenteranno i propri prodotti. L’obiettivo è quello di rafforzare e diffondere la conoscenza della mostarda, e della sua versatilità in cucina attraverso degustazioni e approfondimenti sulla storia e la tradizione di questa specialità gastronomica.

A Soncino, in provincia di Cremona, domenica 22 ottobre, torna la 57esima Sagra delle radici. Stiamo parlando di un prodotto tipico della zona, che mette insieme gusto e caratteristiche "medicinali" per intestino e sangue. Per tutto il giorno i volontari della festa daranno cuocere in grossi pentoloni le radici appositamente preparate il giorno prima e le distribuiranno con altri prodotti tipici lombardi, dalla trippa alle salamelle.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano di Cremona arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, si svolge a Lecco l'edizione autunnale di Wow Festival: Walk Of Wine, fiera nazionale del vino che offre un interessante quadro della produzione vitivinicola italiana grazie alla presenza di 40 cantine e più di 200 etichette provenienti da tutta Italia. L'appuntamento è venerdì 20 ottobre dalle 17 alle 24, sabato 21 dalle 12 alle 24 e domenica 22 dalle 12 alle 19 sul lungolario Isonzo. Non solo vino, sarà possibile assaggiare un’ampia selezione di street food, grazie a 8 stand che propongono prelibatezze al momento: dagli arrosticini abruzzesi alla focaccia ligure, dai panini con la porchetta a una selezione di salumi e formaggi, dagli hamburger (di carne e di pesce) alle specialità della cucina messicana. Biglietti: giornaliero 20 euro, valido il sabato e la domenica in orario 12-19 e comprensivo di calice con taschina e degustazioni illimitate di oltre 300 etichette; serale 12 euro, valido il venerdì in orario 17-24 e il sabato in orario 19-24 e comprensivo di calice con taschina e 4 degustazioni. In caso di pioggia la manifestazione viene spostata al Palataurus, in viale Brodolini 35 a Lecco.

A Lodi da sabato 30 settembre sino al 29 ottobre, va in scena il Festival della fotografia etica. Solo alcuni numeri per spiegarvi di cosa stiamo parlando: 833 fotografi da 40 paesi diversi e 5 continenti, oltre 900 progetti candidati, oltre 13.000 le foto ricevute.

A Lodi, Interforze Show 2023, sabato 21 ottobre alle 20.45 al Teatro alle Vigne. Serata di arte varia ideata e realizzata dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato Lodi. L'associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Lodi intende far rivivere a distanza di quasi 30anni l'iniziativa "Interforze Show", con l'obiettivo primario di condividere il valore dell'inclusività e ridurre le distanze tra gli operatori di Polizia e cittadini.

Dal 20 al 22 ottobre e dal 27 al 29 ottobre, a Sant’Angelo Lodigiano, la Sagra della Polenta. Il famoso piatto fumante a base di farina di mais scalderà dai primi freddi e offrirà l’occasione per trascorrere dei momenti in compagnia. La grande struttura del Cupolone permetterà di accogliere un gran numero di persone su panche di legno allestite accanto a centinaia di tavoli, tuttavia è sempre consigliata la prenotazione quando possibile, sia per la cena di venerdì, che per il pranzo e la cena di sabato e domenica, chiamando il numero 389.02.65.550 o compilando l’apposito form sul sito sagrapolenta.it. È attivo anche il servizio d’asporto per chi desiderasse consumare il proprio pasto a casa (in questo caso le porzioni verranno servite in una comoda vaschetta resistente alle alte temperature).

Uno dei prodotti più amati della stagione è senza dubbio il tartufo. E sino a domenica 22 ottobre 2023 il "principe" delle tavole italiane viene celebrato a Borgofranco sul Po, in provincia di Mantova. Torna infatti l'appuntamento con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che si svolge in piazza Malavasi. Stand gastronomici aperti tutte le sere e la domenica anche a pranzo, per gustare squisitezze al gusto di tartufo, ma anche molto altro.

Domenica 22 ottobre, a Mantova si festeggia lo “Zucca Day”, un’intera giornata dedicata alla zucca e al suo mondo. L’evento rientra nelle iniziative del Festival della Zucca. A cura di SGP Grandi Eventi.

Mentre in Europa si agitano gli spettri della guerra, Mantova celebra Rubens, l’interprete più alto della “lingua figurativa europea”, un terreno comune che ha internazionalizzato l’arte del Vecchio continente e lo ha reso unito. "Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà” è il titolo della mostra che dal 6 ottobre e fino al 7 gennaio darà uno spaccato inedito del maestro fiammingo, delle sue radici italiane, e in particolare mantovane. Per l’appuntamento di Palazzo Te, che coinvolge anche Palazzo Ducale e la Galleria Borghese di Roma, sono arrivate a Mantova opere provenienti da 22 istituzioni museali internazionali: tra gli altri, il Louvre, il Prado, il Museo Boijmans di Rotterdam, la Galleria Nazionale di Danimarca, e poi i Musei Capitolini e quelli Reali di Torino.

Dal 6 al 22 ottobre, per tre weekend, presso il campo sportivo di Senago (Monza e Brianza), in via Di Vittorio 2, è in programma la Sagra dei pizzoccheri. La sagra è aperta ogni sera dal venerdì alla domenica alle 19 e la domenica anche alle 12.

Nei due weekend da venerdì 20 a domenica 22 e da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, torna a Mezzago, la Sagra della zucca, festa del tortello e dei sapori autunnali: l'appuntamento è nel salone interno di Palazzo Archinti (piazza Libertà). Tra i piatti del menù sono da segnalare i tortelli caserecci di zucca con burro fuso oppure al ragù di salamella, il risotto con zucca o gorgonzola, la vellutata di zucca vegana, polenta con funghi o formaggi, lo spezzatino di cervo e le lumache trifolate con polenta, la zucca al forno, lo strudel di zucca e la crostata di zucca. Per l'occasione vengono utilizzate esclusivamente zucche coltivate a Mezzago. Il ristorante della sagra della zucca segue i seguenti orari di apertura: il venerdì dalle ore 19.30 (un solo turno); il sabato dalle ore 19.15 (con secondo turno alle 21.15, attivo ad esaurimento posti del primo) e la domenica alle ore 12.30 (un solo turno). La prenotazione è obbligatoria (per info 351 8108809, telefonare in orario 17-20).

Dall'8 ottobre al 7 gennaio 2024 il Mac - Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, in viale Elisa Ancona 6, ospita la mostra We are the flood di Stefano Cagol (Trento, 1969), parte dell'omonimo progetto su temi ambientali, multidisciplinare e relazionale, solitario e condiviso, realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito di Italian Council, il programma di promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

Dal 30 giugno al 5 novembre, l'Orangerie della Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy: Painting Walls, dedicata al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. Prodotta da Metamorfosi Eventi, in partnership con Sm.Art e WeAreBeside, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e curata da Sabina De Gregori, la mostra presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles.

Domenica 22 ottobre, si tiene a Romagnese, la manifestazione L'autunno in borgo: una giornata dedicati ai sapori autunnali tra buon cibo, caccia al tartufo, bancarelle e musica. Si inizia alle 9 con il ritrovo in piazza Castello per la tradizionale camminata d'autunno, un itinerario di 7 chilometri nella natura (costo 7 euro, prenotazione obbligatoria via email entro mercoledì 18 ottobre). Dalle 10, bancarelle e musica per il borgo, mentre dalle 11 ha inizio la caccia al tartufo. Alle 12.30 l'appuntamento per il pranzo è con la polentata in piazza (prenotazione consigliata al 349 2442431); nel pomeriggio dalle 16 riprende infine la caccia al tartufo.

Domenica 22 ottobre, dalle 11 alle 20, al Ponte Coperto di Pavia, torna "Storie di Vino. L'Oltrepò si racconta a Pavia", manifestazione giunta alla sua terza edizione e che ormai è diventata un appuntamento fisso ad Ottobre. Nella bellissima cornice del Ponte Coperto di Pavia troverete le migliori aziende di vino e di food del territorio che vi faranno degustare i nostri prodotti tipici. Appuntamento il 21 ottobre dalle ore 11 alle 20. Biglietto di ingresso 10 euro con calice degustazione e tasca (8 euro per i soci FISAR - AIS - ONAV).

Venerdì 20 ottobre si apre la nuova edizione di Mitopoietica, festival culturale nato a Pavia nel 2022 per iniziativa della casa editrice Blonk con l'obiettivo di fornire una chiave di lettura dell'attualità, una mappa per orientarci tra fake news e social network. Tre giorni di incontri ed eventi al Collegio Cairoli di Pavia, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, per indagare la stretta correlazione tra scuola, media, cinema, internet e politica.

La mattina di sabato 21 ottobre, a Pavia, si svolgerà un'interessante camminata dal titolo "I Love Francigena" che permetterà ai camminatori di percorrere un tratto del percorso pavese della via francigena per terminare la marcia al Ponte Coperto di Pavia, iconico punto di ingresso alla città dell'Itinerario europeo. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.00 presso la stazione FS di Pavia, per poi trasferire i partecipanti con bus navetta presso il punto di inizio della camminata. La camminata sarà lunga circa 7 km e il tempo di percorrenza previsto è di 2 ore in quanto l'arrivo è previsto alle ore 12.00 al Ponte Coperto dove si concluderà la manifestazione. La partecipazione all'evento è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. Il pranzo è escluso dall'organizzazione dell'evento.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Il 21 ottobre, visita guidata al Giardino Botanico Alpino "Rezia", a Bormio. Un luogo in cui ammirare e fotografare la flora alpina in tutta la sua spontanea bellezza, ma anche un posto in cui dedicarsi al relax e alla lettura, consultando le pubblicazioni del Parco Nazionale dello Stelvio. Visita guidata alle ore 10.30 e alle ore 15.30. Evento gratuito. Non è richiesta la prenotazione.

Il 21 ottobre, primo appuntamento con l'Autunno creAttivo di Valdidentro: tutti i bimbi dai 5 anni in su potranno scoprire i colori naturalmente contenuti nelle piante, imparando ad estrarli per realizzare un variopinto disegno, in compagnia di Lisa. Tariffa: € 6,00 | € 4,00 per residenti in Valdidentro. Attività per bambini dai 5 anni in su. Iscrizione obbligatoria entro le ore 18 del giorno antecedente l'attività: Pro Loco Valdidentro.

Dall'esperienza della "Castagnata" ritorna la III edizione de "La Miğiondàra”: la passeggiata gastronomica tra i colori dell'autunno, le suggestive selve e le caratteristiche vie di Migiondo, piccolo borgo rurale di montagna che rimanda alla vita contadina, con case in sasso, corti, affreschi e antichi fienili. Un percorso di saperi & sapori, gustando le bontà di stagione tipiche del territorio e della tradizione valtellinese. La manifestazione avrà inizio il 22 ottobre, a partire dalle13 0 e proseguirà fino alle 17 circa. Ciascun partecipante potrà raggiungere LA TAPPA 1 (accoglienza e ritiro pass) posizionata all’ingresso del paese entro le ore 14:30. La passeggiata di 6 tappe (accoglienza + 5 stand gastronomici) si svolgerà lungo un facile percorso con punti di intrattenimento: giochi di una volta, suonatori di fisarmonica, visita alla fattoria locale e alla Chiesa, avventura per i ragazzi con le Guide Alpine, music live, smielatura con Azienda di Guido Mazzetta e intagliatori con motoseghe. Novità 2023: uest’anno gli organizzatori, d’intesa con il Comune e l’Associazione Amazzoni ODV, in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione della donna, hanno deciso di abbinare all’evento, la nuova esperienza della “Miğiondàra in rosa”: un trekking gastronomico e naturalistico, di 4 km ca. con Marta Tognetti, (AMM) Accompagnatrice di Media Montagna e botanica del Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia. L’escursione partirà alle ore 10:30 da Sondalo (piazzale del Comune) passando per il centro storico e gli alpeggi attorno al Morelli, fino a raggiungere Sommacologna e poi Migiondo, in tempo per il ritiro del BontàPass” che dà accesso agli stand gastronomici.

Domenica 22 ottobre torna sul lungolago Isola Virginia di Gavirate il tradizionale appuntamento con la Festa della Zucca. Si potranno degustare tipici piatti autunnali a base di zucca presso gli stand gastronomici (aperti anche in caso di maltempo grazie all'allestimento di una nuova tensostruttura capace di ospitare fino a 800 persone): dagli gnocchi di zucca al ragù al risotto di zucca, castagne e speck, dallo stinco di maiale con patate e zucche al forno al salamino di cavallo con fagioli e cipolle, fino alle torte di zucca e alle frittelle dolci di zucca. La cucina è aperta a partire dalle ore 11.30. Saranno anche allestiti mercatini artigianali e dei sapori dalle ore 10 alle 18 e sono in programma svariate attività per tutti i gusti: dalla tradizionale mostra micologica alla grande esposizione di zucche, dal ponte tibetano per bambini al battesimo della sella, e molto altro.

Nel fine settimana 21 e 22 ottobre Le Fate del Lago di Angera allieteranno il lungolago con momenti di spettacolo e laboratori per bambini. Si potrà visitare il Mercatino fatatato e in entrambe le giornate sarà presente il truccabimbi.

Sabato 21 ottobre, alle 16.30, la Biblio MCR - biblioteca comunale di Marchirolo in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini propone un percorso artistico e multisensoriale all'interno del parco della biblioteca. L'animazione teatrale dal titolo "Hansel e Gretel" sarà a cura del gruppo Intrecci Teatrali di Bisuschio e si articolerà in un doppio itinerario simultaneo per adulti e bambini. Bambini e adulti pur immergendosi nella stessa storia, ne vivranno aspetti diversi. Come? Attraverso un doppio canale in cuffia! Il blu per l’avventura dei bambini e il rosso per l’introspezione dei grandi. A partire dai 4 anni.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.