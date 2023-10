CorriBicocca 2023 a Milano: percorso, strade chiuse e orari domenica 22 ottobre

Milano, 21 ottobre 2023 – Ci siamo. Giunta alla sua sesta edizione, domani, domenica 22 ottobre torna CorriBicocca 2023. La corsa, organizzata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, CUS Milano e CUS Bicocca, è aperta a tutti i cittadini, dai più giovani fino agli adulti. E conferma il suo ruolo benefico: quest'anno sosterrà gli obiettivi di AISM, l'unica realtà in Italia che dal 1968 si occupa a 360 gradi della sclerosi multipla, promuovendo la ricerca scientifica, erogando servizi alle persone con sclerosi multipla e rappresentando e affermando i diritti delle persone con sclerosi multipla. Ma vediamo tutto nei dettagli: dagli orari al percorso fino alle strade chiuse.

L’accoglienza dei runner presso il Bicocca Stadium, in viale Sarca 205, è a partire dalle 7 di mattina di domenica 22 ottobre fino alle 9.30. Alle 10 è in programma la partenza della gara da10 km competitiva. Cinque minuti dopo, alle 10.05 dovrebbe iniziare la corsa 10 km non competitiva assieme alla 5 km non competitiva. Intorno alle 11.30 è previsto il termine delle varie gare. A seguire ci saranno le premiazioni, con tanto di classifiche e medaglie. La manifestazione infine dovrebbe concludersi attorno alle 12.

La CorriBicocca prevede due circuiti. Uno da 5 km (che prevede una corsa non competitiva) e uno da 10 km (che si divide a sua volta in due, tra competitiva e non competitiva). Il percorso è lo stesso, ma per chi vuole prendere parte al secondo circuito sono previsti due giri invece di uno. La partenza, in ogni caso, è davanti all’ingresso del centro sportivo Bicocca Stadium. Dunque si partirà da viale Sarca 205, a Milano. L’arrivo avverrà poi all’interno del centro sportivo stesso.

Per l’occasione, le strade in cui passeranno i partecipanti alla manifestazione organizzata dall’Università Bicocca di Milano rimarranno chiuse al traffico dalle prime ore della mattina. Riapriranno una volta terminato l’evento. Questo è stato deciso per permettere lo svolgimento della corsa in sicurezza. Ci saranno dunque transenne e divieti nelle vie dell’itinerario da seguire. Le forze dell’ordine indicheranno percorsi alternativi.

Itinerario: 1° giro, via Rodi, viale Fulvio Testi, via Chiese, viale Piero e Alberto Pirelli, via Stella Bianca, viale Dell’innovazione, via Padre Gerardo Beccaro, via Sesto San Giovanni, piazzale Egeo, via Giovanni Polvani, viale Dell’innovazione, via Figini, viale Piero e Alberto Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi, viale Sarca.

2° giro, via La Farina, viale Fulvio Testi, via Chiese, viale Piero e Alberto Pirelli, via Stella Bianca, viale Dell’innovazione, via Padre Gerardo Beccaro, via Sesto San Giovanni, piazzale Egeo, via Polvani, viale Dell’innovazione, via Figini, viale Piero e Alberto Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi, viale Sarca, arrivo C/O Bicocca Stadium.

La CorriBicocca sisterrà gli obiettivi di AISM, l'unica realtà in Italia che dal 1968 si occupa a 360 gradi della sclerosi multipla, promuovendo la ricerca scientifica, erogando servizi alle persone con sclerosi multipla e rappresentando e affermando i diritti delle persone con sclerosi multipla. Una parte del ricavato delle iscrizioni, quindi, verrà devoluto all'Associazione, che il giorno della manifestazione sarà presente con un banchetto all'interno del Bicocca Stadium (viale Sarca, 205): AISM e la sua Fondazione FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) operano con la convinzione che le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie abbiano il diritto ad avere una buona qualità di vita e una piena integrazione sociale. Da qui scaturisce la visione che è alla base delle attività dell'Associazione: un mondo libero dalla sclerosi multipla. Madrina della sesta edizione della CorriBicocca sarà Cristina Nuti, la prima donna con sclerosi multipla in Italia e Europa, e la seconda al mondo, ad avere terminato un Ironman (2022). E quest’anno ha fatto il bis. È stata anche Campionessa Italiana di ParaTriathlon e Duathlon. Cristina Nuti prenderà parte alla gara.