Brescia e provincia: gli appuntamenti del week-end del 20, 21 e 22 ottobre 2023

Brescia, 19 ottobre 2023 – Tanti appuntamenti nel fine settimana a Brescia e provincia.

Si comincia venerdì sera 20 ottobre con la presentazione del “Ruggito della Fragilità” in biblioteca a Iseo. Il libro racconta della vita di Marta Chioda, insegnante, giornalista e moglie, che attualmente ha 34 anni, che nel 2021 ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Era il nove aprile quando è entrata in ospedale sorretta dalla mamma: la parte sinistra del corpo non rispondeva, era come paralizzata. Marta è restata in ospedale senza vedere nessuno per cinquanta giorni. Nel libro racconta il suo dolore e la sua voglia di vivere. La serata si svolgerà in biblioteca a Iseo alle 20.30. Modererà la giornalista Federica Gisonna.

Sempre venerdì 20 don Paolo Squizzato alla Parrocchia di Sant’Angela di San Polo a Brescia terrà una serata il cui tema è "La ferita e la luce. La cura dell'istante”. L’ingresso, anche in questo caso è libero.

Sabato 21 ottobre, la Farmacia Vincoli di Brescia, organizza la Passeggiata della salute alle 14, con partenza dalla farmacia di via Triumplina 254, al costo di 10 euro e tre per i bimbi fino ai 10 anni. Il percorso a passo libero sarà di circa sette chilometri, sugli argini del Mella, con la compagnia del gruppo Running Prealpino. Al termine è previsto ristoro con vin brulé, crostate e gelato artigianale. Vi saranno dei gadget in omaggio. Prenotazioni allo 030.2005612.

Sempre sabato alle 18.30 al teatro San Carlino si terrà l’ultimo appuntamento con la rassegna “Sulle Ali del Novecento” intitolata “In Ricordo di Fiore, un messaggio di Speranza”. È una iniziativa che la Associazione Dedalo Ensemble organizza dal 2008 ogni anno, in ricordo della nostra socia e amica Fiorangela Gottardi, che purtroppo non riuscì a trovare un donatore di midollo osseo compatibile per curare la sua grave leucemia. Fiorangela, detta Fiore, aveva espresso nell’ultimo periodo della sua vita che questa tematica venisse portata a conoscenza di un vasto pubblico attraverso la musica. Al pianoforte Elena Pasotti. Soprano Gisella Liberini. Ancora, sabato alle 16 a Salò, al Mu.sa, sarà presentata la mostra anatomie Manifeste di Guido Aouldi. L’appuntamento è fissato per le 16.

Mentre prosegue, in un crescendo di pubblico e gradimento, la grande mostra “La passeggiata della linea. 100 protagonisti del disegno contemporaneo” (fino al 7 gennaio 2023), che celebra i 40 anni della Civica Raccolta del Disegno di Salò. Il Mu.Sa dedica un ulteriore focus alla produzione contemporanea di opere su carta grazie alla mostra personale “Anatomie manifeste” di Guido Airoldi, a cura di Anna Lisa Ghirardi, conservatrice e curatrice della Civica Raccolta del Disegno. Le carte con le quali Airoldi realizza le sue opere sono ricavate da manifesti circensi, spesso scoloriti, consunti e sgualciti, che parlano di spettacoli che sempre meno divertono la folla e di una realtà che si sta esaurendo.

Venerdì e sabato, a Rovato si terrà “Che Brut…in Franciacorta” patrocinato da Proloco Rovato, in cui saranno presentati i Brut di 10 cantine franciacortine presso il locale Anima di via Porcellaga. La degustazione sarà condotta dal Sommelier Simone Personeni. L’ingresso è libero, saranno riservate due sale del locale. I costi vanno dai due calici a 12 euro, ai a 25 euro e 10 calici 45 euro.

A Borno, nel centro storico, dalle 14,30 alla sera sabato si terrà la manifestazione “Heretica: De Foco, de strie et deavoli” dedicata all’immaginario della paura nella notte medievale. Saranno presenti figuranti come giullari e saltimbanchi, la confraternita del Cervo, che rappresenta personaggi del 1200, Le Muse del Diavolo con i loro tamburi e Cornamuse e un mercato oscuro medievale. Dalle 22 in poi è prevista la presenza dei Krampus di Fassa, di “eretici, appestati, baldracche e impostori”. Vi sarà anche uno spettacolo della Compagnia del Drago Nero.

Domenica 22 dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 a Coccaglio al Parco degli Alpini si terrà la Castagnata alpina. Nel pomeriggio è prevista animazione per i bambini. Organizza il locale gruppo ANA. A Dello, fino a Domenica (ma anche sabato) è in cartellone la Sagra del Chiodino, con stand gastronomici e vendita di funghi.

A Bovezzo domenica mattina con partenza alle 10 è prevista una escursione per famiglie su prenotazione (3297612385). Il ritrovo è nel parcheggio di via Pignole. Alle 12.30 sempre su prenotazione si pranzerà (a pagamento) alla Casa della Natura, con prenotazione al numero 320.4648707. alle 14 partirà la passeggiata verso la Pieve della Mitria a cura del Cai di Nave. Per info 333.4568457. Sempre alla Pieve della Mitria è previsto lo spiedo alle 13 (030.8375548) seguito dal pomeriggio musicale con Mama Goose. Vi sarà anche una mostra dedicata ai vecchi mestieri. Sarà attivo lo stand con le caldarroste in vendita e sarà pure possibile acquistare castagne e prodotti da esse derivati.