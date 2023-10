Mille Mila Bici a Milano, pedalata gratuita domenica 22 ottobre: orari, percorso e iscrizioni

Milano, 21 ottobre 2023 – Non solo la CorriBicocca. Domani, domenica 22 ottobre, a Milano, si terrà ‘Mille mila bici’, una pedalata nel cuore del capoluogo lombardo . Non è una manifestazione di protesta ma gli organizzatori (Legambiente e Milanoinbicicletta) assicurano che sarà “una grande pedalata cittadina gratuita e aperta a tutte le età, le abilità e i generi per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti”.

I ciclisti si troveranno domenica 22 ottobre, alle 9:3, in piazza del Cannone (iscrizione entro le 10); il ritorno è previsto per le 13:30.

Il percorso circolare è di 16 km e l’appuntamento sarà confermato anche nel caso dovesse piovere. I veicoli a motore saranno fermati durante il passaggio del corteo.

Itinerario: piazza Del Cannone, viale Gadio, via Paleocapa, piazzale Cadorna, via Boccaccio, piazza Della Conciliazione, via Alberto Da Giussano, via Guido D’arezzo, via Del Burchiello, via Giotto, piazza Buonarroti, via Buonarroti, piazzale Giulio Cesare, viale Ezio, viale Berengario, piazzale Arduino, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Serra, Sopraelevata Serra, Sopraelevata Monteceneri, Cavalcavia Bacula, piazzale Lugano, viale Bodio, viale Jenner, piazzale Maciachini, viale Marche, viale Lunigiana, viale Brianza, piazzale Loreto, corso Buenos Aires, viale Tunisia, piazza Della Repubblica, viale Ferdinando Di Savoia, viale Della Liberazione, via M. Gioia, Bastioni Di Porta Nuova, piazza 25 Aprile, viale F. Crispi, Bastioni Di Porta Volta, piazzale Biancamano, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio, ingresso Parco Sempione, piazza Del Cannone.

L’iscrizione è necessaria per attivare l’assicurazione. Sarà possibile iscriversi anche all’ultimo momento, prima della partenza. Ai primi 500 iscritti la maglietta di Mille Mila bici in omaggio. Il link per iscriversi è sul sito internet di Legambiente Lombardia.

Testimonial dell’evento Ilaria Fiorillo, creatrice di Milano in Bicicletta, account Instagram con 29.200 follower che negli ultimi anni ha saputo raccontare una città diversa vista con gli occhi di una ciclista. Ilaria è anche Sindaca della Bicicletta di Milano (BYCS Milan Bicycle Mayor), parte di un network globale di ambasciatrici e ambasciatori della ciclabilità.