I campi di zucche in Lombardia 2023: dove, quando visitarli e biglietti

Milano – L’autunno sta per entrare nel vivo e Halloween si avvicina. Quale miglior occasione per godersi un pomeriggio in un campo di zucche? In Lombardia sono diversi i Pumpkin Patch stile americano, dove si possono cogliere (you pick) zucche da intagliare e decorare. Ecco qualche idea.

MILANO

Tra i campi di zucche in Lombardia, torna il Campo di Federica di Nerviano, alle porte di Milano. Il suo campo, infatti, in autunno, si trasforma in un suggestivo PumpkinPatch: protagoniste le zucche, di ogni forma e dimensione, e speciali installazioni ideate e realizzate da noi con materiali naturali e di recupero. Un progetto ambizioso, per una piccola realtà agricola ma che sta dando soddisfazione. Ma quest’anno c’è una novità: la prima edizione del Campo by Night, l’apertura serale del Festival d’Autunno. Si potrà trascorrere una serata nella natura sorseggiando speciali drink e assaporando la “Rica”, la birra agricola artigianale del Campo prodotta dal Birrificio di Legnano. Gli ospiti saranno conquistati con serate food dalle vibes zuccose e un programma di intrattenimento musicale in collaborazione con Ul Caminett. Per accedere si dovrà acquistare una speciale cup per birra e drink dal costo di 5€, che si potrà poi portare a casa come ricordo dell’esperienza.

Dove: via Tonale, 20014 Nerviano, Milano

Orari: dal 9 settembre all’1 novembre 2023

Biglietti: Acquisto di 1 zucca ed accesso al festival d’autunno € 20

Zucche al campo di Federica a Nerviano (Foto profilo Facebook)

Ogni weekend di ottobre, il mirtilleto de I Mirtilli di San Vito a Gaggiano, nel Milanese, si trasforma in un vero e proprio Pumpkin Patch in stile americano. Nel campo sarà possibile scegliere e raccogliere zucche di Halloween, decorarle e intagliarle. Saranno inoltre presenti numerosi giochi per bambini in stile country e ci sarà la possibilità di gustare deliziose merende.

Dove: Mirtilli di San Vito, Cascina Nuova, Gaggiano, Milano

Orari: tutti i week-end ottobre 2023

Biglietti: il costo del biglietto è di 20€ per bambino e comprende la raccolta della zucca in campo e laboratorio di intaglio e decorazione.

Zucche al campo dei mirtilli San Vito a Gaggiano

Anche quest’anno, l’Azienda Agricola La Campanella di Rho, nel Milanese, ha allestito il campo delle zucche. Qui, ogni bambino riceverà una zucca, che potrà decorare insieme alle animatrici. Sarà, inoltre, presente una postazione per il trucca bimbi ed un tavolo dove i più piccoli, aiutati dalle animatrici, potranno creare quello che preferiscono con la pasta di sale colorata. I piccoli potranno arrampicarsi sui trattori e le balle di fieno. Ma anche fasri scattare meravigliose fotografie sulla zucca-mobile, nella Pumpkin House, nel tunnel delle zucche o nella casa paurosa.

Dove: Azienda Agricola La Campanella, Via Ludovico Ariosto, 51, Rho, in provincia di Milano

Orari: weekend dal 16 settembre al 12 novembre 2023

Biglietti: 19 euro zucca inclusa (gratis sotto i tre anni)

Zucche a La Campanella di Rho (Foto profilo facebook)

Un campo di zucche a tema Halloween è spuntato anche a Paullo, nel Milanese. Appuntamento con ‘The Cozy Pumpkin Patch’ all'Antica Tenuta Le Querce per attività e decorazioni. Pieno il calendario eventi: si va dalle tombolate agli shooting fotografici, contest per il travestimento più mostruoso e per la zucca più spaventosa. Non manca lo “spazio creatività”, dove vengono messi a disposizione i materiali per poter decorare la zucca, colorare o gli scratch books: sarà uno spazio autogestito in cui bimbi e genitori potranno dedicarsi del tempo insieme. Imperdibile l'evento pensato per Halloween: cenone e giro del campo al buio, torce in mano.

Dove: Antica Tenuta le Querce, Cascina Bentivoglio, Paullo, in provincia di Milano

Orari: dal 7 ottobre all’1 novembre 2023, mer, gio, ven 16 – 19; sab, dom 9:30 – 19:30

Biglietti: 19 euro (zucca inclusa) – bimbi di età compresa tra 0 e 3 anni gratis

‘The Cozy Pumpkin Patch’ all'Antica Tenuta Le Querce (Foto facebooK)

L’Agricola delle meraviglie di Steflor ha allestito un mercatino delle zucche a Vimodrone, alle porte di Milano. Qui sarà possibile passeggiare nel campo ed ammirare gli allestimenti in pieno stile Pumpkin Patch Americano. Ci sarà, poi, un mercatino di Zucche di Halloween, edibili ed ornamentali. In un’area dedicata, sarà possibile anche intagliare la spaventosa zucca di Halloween Ogni fine settimana vengono organizzate attività e giochi per i più piccoli, ma ci saranno anche dei laboratori per gli adulti. Insieme a NadiaFlowersLab, si realizzeranno il cofanetto di zucca (22 ottobre) e la zucca fiorita (29 ottobre). Il 29 e il 31 ottobre adulti e bambini potranno partecipare alla sfilata degli abiti più spaventosi ed originali (con premiazione).

Dove: via Pio la Torre, 9 a Vimodrone, nel Milanese

Orari: dal 16 settembre dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19; in ottobre tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Biglietti: Si potrà accedere al campo con l’acquisto di una zucca ornamentale del valore di: € 5,00 ingresso intero; € 2,50 ingresso ridotto (bambini dai 3 ai 12 anni e over 75); € 14,90 ingresso con laboratorio intaglio della zucca; entrata gratuita per i bambini fino ai 3 anni e ai diversamente abili.

Agricola delle meraviglie di Steflor (Foto profilo Facebook)

La catena di Garden Center Viridea propone dal 7 al 29 ottobre un’immersione nellasuggestiva atmosfera country autunnale con “È qui la zucca?”, un’iniziativa per tutta la famiglia dedicata alle zucche ornamentali e alle loro incredibili forme e colori. I Garden Center di Rho, Cusago e Rodano (MI) e San Martino Siccomario (PV) saranno trasformati con uno speciale allestimento ispirato ai celebri Pumpkin Patch americani, con centinaia di zucche di ogni tipo e suggestive ambientazioni country autunnali. Oltre alla possibilità di scattare bellissime foto e acquistare le zucche ornamentali, saranno organizzati ogni fine settimana diversi eventi gratuiti rivolti ai bambini. Tutti i sabati e le domeniche pomeriggio, dal 7 al 29 ottobre, saranno proposti una serie di eventi gratuiti per i più piccoli. Le attività, diverse ogni weekend, saranno sempre intervallate dal racconto di alcune storie a tema, con il coinvolgimento diretto dei bambini. Il 21-22 ottobre, dalle 15 alle 18 “Gioco della zucca”: un grande campo, pieno di zucche da raccogliere, sarà la plancia di gioco per un’altra sfida senza tempo in versione autunnale. Ma attenzione agli imprevisti tra una casellina e l’altra. Il 28-29 ottobre, dalle 15 alle 18 “Zucche da morire dal ridere o dalla paura?”: dopo aver scelto la zucca preferita, ogni bambino avrà la possibilità di decorarla con forbici, cartoncini colorati, pennarelli e tanta fantasia, e realizzare la più spaventosa o divertente decorazione per la notte di Halloween. L’ingresso all’allestimento e la partecipazione agli eventi ludici sono gratuiti, aperti a tutti, e non è richiesta prenotazione.

Dove: Viridea di Cusago, Rho e Rodano

Quando: dal 7 al 29 ottobre, dalle 9 alle 19.30

Zucche da Viridea

MONZA

Shirin è il nome di un progetto, nato nel 2021 in Brianza. Si tratta di un campo you-pick sbocciato come simbolo di rinascita… Qui, si troveranno i tulipani in primavera; un labirinto di girasoli in estate ed un campo di zucche in autunno.

Dove: via Cascina Rossino, Ornago, in provincia di Monza e Brianza

Orari: dal 30 settembre 2023

Biglietti: biglietto ingresso a 5,00€ o biglietto ingresso + laboratorio a 15,00€. Nel biglietto ingresso è compreso l’accesso al campo e uno sconto sulla zucca che vorrai acquistare. Nel biglietto ingresso + lab sono compresi l’accesso al campo e una zucca halloween da decorare

Zucche a Shirin Tulipani a Ornago (Foto profilo Facebook)

BERGAMO

Nella splendida cornice del Castello di Malpaga sarà possibile immergersi nell’atmosfera autunnale di Halloween entrando in un magico villaggio a tema con oltre 3.000 zucche da poter scegliere e portare con voi per decorare le vostre case e tavole autunnali oppure da intagliare e trasformare in spaventose lanterne per la notte del 31 ottobre. Ecco cosa si potrà trovare: campo di autoraccolta delle zucche; bistrot per merende, pranzi veloci e aperitivi horror. Poi, ci sarà la ‘Caccia alla Zucca d’oro’: cimentatevi in una vera e propria caccia al tesoro; racconti “mostruosi” alle 11c(solo quando il villaggio è aperto la mattina) e 16:30: letture animate a tema Halloween per i bimbi di ogni età (indicata fino agli 11 anni). L’attività si terrà in uno spazio al chiuso. Laboratorio “Trucca zucche”: dopo aver acquistato le zucche preferite potranno essere decorate, ma non mancherà anche il trucca bimbi. Infine, “La casa infestata”: ogni sabato, alle 19.30 e alle 20.30, un percorso nell’oscurità, illuminato dalle luci fioche delle candele, vi condurrà nella horror zone, una zona riservata ad un pubblico maggiore di 12 anni, dove mostri, streghe e atmosfere noir vi trasporteranno in un mondo dalle sfumature inquietanti. Qui assisterete a letture dell’horror e animazioni spaventose. E un corso di cucina “Dolcetto o scherzetto”: domenica 22 ottobre dalle 11 alle 12.00 corso di cucina per bambini tenuto dallo chef Lorenzo Pozzi, per imparare a decorare dolcetti tipici di Halloween da portare poi a casa.

Dove: Castello Malpaga a Cavernago, in provincia di Bergamo

Orari: il villaggio sarà visitabile dal 7 ottobre all’1 novembre nei seguenti orari: Venerdì 20, 27 Ottobre: dalle 15 alle 21. Sabati 21 e martedì 31 Ottobre: dalle 10 alle 21. Sabato 28: dalle 10 alle 21. Domeniche 22, 29 ottobre e mercoledì 1 novembre: dalle 10 alle 18.

Biglietti: Ingresso al Villaggio €8,00 cad. (a partire dai 5 anni, sotto i 5 anni l’ingresso è gratuito)

Zucche al castello Malpaga (Foto profilo Facebook)

Con l'arrivo dell'autunno, il campo Tulipania, a Terno d’Isola, nella Bergamasca, si trasforma in un affascinante Pumpkin Patch in stile americano. Il campo, di ben 25mila metri quadrati, si anima con migliaia di zucche colorate, dando vita a un'atmosfera magica e suggestiva. I visitatori possono immergersi completamente nell'atmosfera autunnale e partecipare a varie attività coinvolgenti. Sarà possibile raccogliere le zucche più belle direttamente dal campo e si potranno scattare fotografie molto suggestive. Inoltre, i laboratori creativi permetteranno a tutti di decorare le zucche, creando opere d'arte autunnali da esporre con orgoglio. Le giornate in famiglia sono all'insegna del divertimento, con giochi, attività interattive e pic-nic e aperitivivi tra le zucche.

Dove: Via Roma,61 Terno d’Isola, Bergamo

Orari: Tulipania è aperta ogni weekend a partire dal 15 settembre all’1 novembre 2023

Biglietti: biglietti di ingresso a data fissa costano 3 euro a persona, quelli a data aperta 6 euro, esclusi i bambini di altezza inferiore ai 90 cm. Il costo delle zucche dipende dalla dimensione e varia generalmente da 3 a 15 euro; la decorazione si può fare direttamente al campo e il kit ha un costo di 2 euro.

Campo di zucche a Tulipania, Terno d'Isola (Foto profilo Facebook)

LECCO

In autunno, a ottobre, il campo dei fiori di Galbiate, nel Lecchese, si trasforma in un campo di zucche U-Pick, in pieno stile Halloween. Le zucche mangerecce sono protagoniste e si possono anche scoprire varietà dimenticate e poco conosciute come la zucca Hokkaido, Cedrina, Butternut e la buonissima zucca Spaghetti. Inoltre, ci sono zucchette ornamentali che possono abbellire le nostre case con i colori dell’autunno. Ma la vera protagonista è la zucca di Halloween da intagliare con grande creatività per creare delle Jack o’ Lantern da accendere nella notte più spaventosa dell’anno. Il campo si affaccia sul lago di Annone e se si andrà all’ora del tramonto, sarà possibile ammirare il cielo autunnale tra distese di girasoli, cosmos e zinnie, pronti per essere colti. Oltre a tantissime zucche decorate con buffe faccine da cercare in una divertente caccia al “tesoro”, non mancheranno laboratori per bambini di decoro.

Dove: Località Sala al Barro Galbiate. Il Campo dei Fiori si raggiunge percorrendo la pista ciclo-pedonale.

Orari: il campo di zucche è aperto tutti i giorni dal 15 settembre al 31 ottobre 2023

Campo di zucche a Galbiate

PAVIA

Il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia è un il Villaggio delle Zucche di Pura Vida a Sammartino Siccomario. Si tratta di un parco di 35.000 metri quadrati con alberi secolari che in autunno si colorano delle sfumature dell’oro. Qui si trascorrono giornate a stretto contatto con la natura, passeggiando tra le zucche in compagnia degli animali della fattoria, tra pony, caprette, conigli e galline. Durante la giornata sono previsti giochi con animazione e laboratori creativi , divertenti e fantasiosi, adatti alle esigenze dei bambini e in linea con l’evento. Proprio in perfetto stile americano c’è anche il toro meccanico insieme a tante altre attività e giochi tradizionali. Grazie alle numerose attrazioni e installazioni tematiche, Il Villaggio delle Zucche è anche il luogo ideale per scattare meravigliose foto ricordo. Tra un’attività e l’altra è anche possibile fare un giro al mercatino dei prodotti tipici e quando arriva l’ora di pranzo, invece, si potrà scegliere tra le prelibatezze proposte dal nostro Ristorante Pizzeria e dai differenti punti ristoro. Certamente non mancheranno piatti a base di Zucca e una varietà di menù Bimbi. Ogni weekend è dedicato a un particolare tema, ma la protagonista indiscussa rimane sempre lei, la Zucca. Il Villaggio rimarrà aperto anche nelle giornate piovose, bastano stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia. Tutte le informazioni.

Dove: via Piemonte, in località La Lanca, presso il ristorante Puravida, a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia

Orari: weekend dal 9 settembre al 12 novembre 2023 (ogni weekend è dedicato ad un tema diverso)

Biglietti: i biglietti di ingresso costano 15 euro a persona, sia per gli adulti che per i bambini di età superiore ai 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni entrano gratis.

Campo zucche a Sammartino Siccomario

LODI

Zucche di tutti i gusti e colori al campo dell’azienda Il Ceraseto a Lodi. I bambini, soprattutto, hanno la possibilità di sperimentare la magia impagabile della raccolta. Chi preferisce, invece, trova sui tavoli tutto quello che desidera.

Dove: il campo di zucche è vicino al frutteto ma non è lo stesso ingresso, si trova dietro al cimitero, impostando sul navigatore i Tulipani del Ceraseto oppure Cascina Zumala. Via Lodivecchio, Lodi

Orari: mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19, venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30

Biglietti: il costo d’ingresso è pari a 2€ a persona che verrà scalato dal singolo ingresso personale e non cumulati tra loro dall’acquisto di zucche o verdura disponibile