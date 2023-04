Week-end 14, 15 e 16 aprile 2023: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 13 aprile 2023 – Un nuovo fine settimana alle porte. Siete pronti? Hai avete già le idee chiare su come trascorrere le giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile? Ecco qualche spunto per qualche ora di relax o divertimento.

EVENTI

Dall’11 al 16 aprile l’arte moderna e contemporanea invade la città per Milano Art Week 2023. Un fitto programma di eventi, mostre ed happening animerà musei, spazi espositivi e luoghi pubblici. Appuntamento centrale della settimana è MiArt, la fiera di settore che si terrà dal 14 al 16 aprile all’Allianz MiCo e che ospiterà gallerie da tutto il mondo. L’ingresso costa 18 euro e potete pre-acquistarlo qui.

MERCATINI

Domenica 16 aprile torna Fiori e sapori, il mercato che due volte all’anno colora le sponde del Naviglio Grande. Ad attendervi ci saranno oltre duecento espositori da tutta Italia tra aziende florovivaiste, scuole di floricultura, artisti e produttori eno-gastronomici, per una giornata all’insegna della bellezza, della natura e del buon cibo.

Tanti fiori anche alla quindicesima edizione di Flora et Decora che, come suggerisce il nome, offre anche una vasta proposta di decorazioni per giardini e terrazzi. Ma non solo: all’ombra dei tre giganti di Citylife troverete anche artigianato, abbigliamento, arte orafa, cibo e tanto altro. Appuntamento dal 14 al 16 aprile.

Flora et Decora CityLife

Migliaia di dischi, CD e anche musicassette saranno protagonisti alla nuova edizione di East Market che domenica 16 aprile anticipa i festeggiamenti per Record Store Day. East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, si unisce alle celebrazioni internazionali dedicate proprio ai dischi. Assieme ai negozi di musica in tutto il mondo, East Market allestirà una speciale area con decine di espositori musicali specializzati, che saranno all’evento tra i consueti 300 selezionati venditori da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Tra i più ricercati capi d'abbigliamento vintage, artigianato, complementi d'arredo e tutte le particolarità di East Market, avranno uno spazio dedicato migliaia di dischi tra CD, musicassette, vinili tra LP, 45’’, picture, flexi, rarità e edizioni speciali per i semplici amanti della musica come per i più esigenti collezionisti. Domenica 16 aprile dalle 10 alle 21. Via Mecenate, 88/A – Milano. Ingresso Euro 5.

Quella di aprile 2023 sarà la 52esima edizione del Sabato di Lambrate, uno degli eventi di quartiere più amati di Milano est. Sabato 15, infatti, via Conte Rosso e piazza delle Rimembranze di Lambrate si animeranno con banchetti artigianali, esposizioni di illustrazione e arti visive, musicisti di strada, laboratori e bookcrossing. Per i fan dello yoga, inoltre, alle 11:30 è prevista una sessione in piazza. Poi, per concludere in bellezza, potreste fare due passi in Città Studi.

East Market Milano speciale Record Store Day 2023

FOOD

A Cologno Monzese, dal 14 al 16 aprile, c’è la Festa della Birra con le migliori birre artigianali, Street Food, Musica e divertimento per grandi e bambini.

Wine See Sicily in Tour debutta per la prima volta a Milano venerdì 14 e sabato 15 aprile presso lo spazio C30 OneDay Group, in viale Cassala 30, con due giornate di degustazioni ed attività pensati per wine & food lovers; sono presenti circa 30 produttori. I partecipanti vengono coinvolti in una degustazione multiprodotto di vino, birre artigianali e caffè, dopo essere stati sottoposti al test del gusto di Vinhood, un algoritmo in grado di suggerire un percorso di assaggi personalizzato in base al rispettivo carattere. Il programma della manifestazione prevede, oltre ai momenti di degustazione, diversi focus e confronti tra operatori del settore vitivinicolo. L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 17.00 alle 23.00 e i biglietti sono acquistabili in loco al costo di 20 euro (15 euro se acquistati on line).

BAMBINI

La Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana, il Museo del Duomo, il Museo del Castello Sforzesco e le Gallerie d’Italia sono solo alcune delle 18 attrazioni artistiche e culturali di Milano e provincia incluse nel progetto Disegniamo l’arte di Abbonamento Musei, nel weekend di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023. Rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie, Disegniamo l’arte è l’occasione perfetta per vivere un’esperienza insolita e divertente tra le mura museali. Il tema dell’edizione 2023 è la scoperta: armati di matite e pennarelli, colori e pennelli, i giovani abbonati reinterpretano le opere, gli spazi e le architetture, e possono imparare la bellezza della scoperta in un percorso museale fatto sia della visione delle opere, che delle suggestioni che arrivano dai corridoi, dalle modalità espositive e dai profumi del luogo. Le iniziative sono a pagamento: per conoscere maggiori dettagli e informazioni e per prenotare il proprio posto basta consultare il sito di Abbonamento Musei.

La Pinacoteca di Brera (foto di archivio)

Sabato 15 aprile il Museo di Storia naturale propone la visita guidata “Rainbow: tutti i colori dell’evoluzione”(dai 9 anni fino agli adulti) nella quale esplorare i colori presenti in natura e scoprire come vengono utilizzati dagli animali per sopravvivere e riprodursi e “Miti e leggende” (dai 6 agli 11 anni), percorso tra i reperti animali e vegetali che nel corso della storia sono stati oggetto di mistificazioni generando miti e credenze.

Domenica 16 aprile il Museo di Storia naturale con “Le avventure di Babydino” (dai 4 ai 6 anni) guiderà i bambini attraverso un viaggio nel tempo per aiutare un cucciolo di dinosauro a tornare a casa e in “Fantasia Bestiale” (dai 6 ai 10 anni), i partecipanti alla visita/workshop, partendo dall’osservazione di alcuni bestiari illustrati della Biblioteca scientifica del Museo, saranno guidati alla conoscenza degli animali descritti e si cimenteranno nella creazione del proprio animale immaginario.

Il Teatro Bruno Munari per stimolare la fantasia dei piccoli propone sabato 15 aprile e domenica 16 aprile lo spettacolo dal titolo “Perché” (da 4 anni) e domenica 16 - “La Stanza delle Storie di Aurelia - Storia di un uccellino...Cipì” (dai 3 anni)

MUSICA

Domenica 16 aprileal Teatro Repower di Assago arrivano in concerto i Cugini di Campagna, che celebrano i 50 anni di ‘Anima mia’ con uno spettacolo antologico che ripercorre mezzo secolo di storia della band e della musica italiana attraverso inediti contributi in video.

Sabato 15 aprile torna in concerto al Mediolanum Forum di Assago Renato Zero nell'ambito del suo nuovo tour Zero a Zero: una sfida in musica.

TEATRO

Torna a Milano “La vie en rose…Bolero” del Balletto di Milano, in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber, venerdì 14 aprile, sabato 15 aprile alle ore 20:45 e domenica 16 aprile 2023, alle ore 16. Dedicata al mondo degli chansonnières francesi, la prima parte scorre sulle note di Aznavour, Brel, Piaf, Montand che giganteggiano nelle vivaci proiezioni in alternanza alle atmfosmere di una Parigi bohèmienne e anticonformista. Adriana Mortelliti “racconta” l’amore, la nostalgia, l’indifferenza dei testi ricchi di provocazioni poetiche e sottili ironie in un gioco coreografico che reinterpreta a passo di danza e con il gusto di oggi un mondo che fu fonte d’ispirazione per i primi cantautori. Chiude la prima parte Dans te bras di Aznavour il cui sottofondo musicale scandisce un ritmo inconfondibile: quello del celebre Bolero di Maurice Ravel che il Balletto di Milano presenta in una versione esclusiva. Rappresenta l’eterna storia di una nascita e di un’attrazione verso un essere simile. L’intenso crescendo musicale accompagna il crescendo coreografico, in un moltiplicarsi di incontri fino all’impetuoso e travolgente finale.

Dal 13 al 19 aprile, al Teatro Fontana di Milano va in scena lo spettacolo Cechov ‘Zio Vanja’, per la regia di Simona Gonella. In scena Stefano Braschi, Stefanie Bruckner, Marco Cacciola, Anna Coppola, Stefania Medri, Woody Neri e Donato Paternoster. Produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatro Metastasio di Prato. L’allestimento si addentra in una delle opere più celebri di Anton Cechov esplorando le relazioni tra personaggi e indagando i confini della loro ferocia.

Dall’11 al 16 aprile al Piccolo Teatro Strehler di Milan, Leonardo Lidi porta in scena Il gabbiano, primo capitolo del Progetto Čechov, dedicato al grande maestro russo. Scritto da Anton Čechov nel 1895, per sua stessa ammissione “andando contro le convenzioni teatrali in un modo terribile”, ‘Il gabbiano’ fu accolto alla sua prima rappresentazione da un fiasco clamoroso. La poesia racchiusa nel testo, quel suo mondo di amori non corrisposti e illusioni perdute non vennero compresi. Tanto che Čechov pensò seriamente di abbandonare per sempre la scrittura teatrale. Fortunatamente, già dalle repliche successive, le reazioni del pubblico furono via via più favorevoli e un vero e proprio trionfo salutò, due anni più tardi, la produzione diretta da Stanislavskij.

Dal 7 al 23 aprile, la stagione del Teatro Martinitt di Milano prosegue con lo spettacolo ‘Il sequestro’ di Fran Nortes, tradotto da Piero Pasqua e diretto da Rosario Lisma: in scena Nino Formicola, Roberto Ciufoli, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti. Produzione La Bilancia e PipaMar. La commedia, inedita in Italia, coinvolge il pubblico con il suo meccanismo comico con ironia e mai con volgarità, nei sempre attuali temi del potere, della burocrazia, della corruzione e del lavoro.

Dal 13 al 16 aprile, al Teatro Carcano di Milano va in scena ‘Il dio bambino’, con testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini: lo spettacolo è interpretato da Fabio Troiano con la regia di Giorgio Gallione. E’ un testo di tragicomica e potente contemporaneità sulla crisi di un uomo di mezza età, in bilico fra responsabilità ed eterna adolescenza. Uno spettacolo disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia. Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo prosegue e approfondisce, dopo Parlami d’amore Mariù e Il Grigio, il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni.

Dall'11 al 23 aprile va in scena al Teatro Studio Melato di Milano, lo spettacolo ‘Pupo di zucchero’, con cui Emma Dante ritorna a Lo cunto de li cunti: esaltazione del ricordo, celebrazione della morte, festa della vita. Impastando una fiaba di Giambattista Basile con un’antica tradizione meridionale, la regista crea il suo Pupo di zucchero: un dolce da offrire ai defunti, venuti a trovare coloro che sono rimasti.

Dal 14 al 16 aprile va in scena presso il Teatro San Babila di Milano, lo spettacolo ‘L'Avaro’ di Molière, con Andrea Buscemi e Eva Robin's, e con Livia Castellana, Francesco Tammacco, Pantaleo Annese, Martina Benedetti, Nicola Fanucchi e Rebecca Fanucchi.

Sabato 15 aprile, alle 21, sul palco di Zelig Cabaret (viale Monza 140) va in scena la comicità di Ale e Franz e di Natalino Balasso, per una serata a due spettacoli al prezzo di uno.

Ale e Franz

MOSTRE E MUSEI

Dal 14 aprile al 12 luglio presso il centro commerciale Il Centro di Arese è aperta al pubblico la mostra Candy World Experience dedicata al mondo delle caramelle e pensata per coinvolgere ed emozionare adulti e bambini. Il percorso emozionale è fatto di 12 installazioni artistiche immersive ideate dalle designer Elena e Giulia Sella: i visitatori hanno la sensazione di entrare in scenari magici e surreali, muovendosi tra lollipop giganti, incredibili ambienti scenografici, una grande piscina di marshmallow in cui immergersi e tanto altro ancora. La mostra Candy World Experience è allestita al primo piano del centro commerciale Il Centro di Arese, in via Luraghi 11. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 20; dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso sempre un'ora prima della chiusura). Biglietti: 14 euro (12 euro dal lunedì al giovedì); ridotto 12 euro (10 euro dal lunedì al giovedì); bambini da 4 a 10 anni 10 euro (8 euro dal lunedì al giovedì); i bambini da 0 a 3 anni entrano sempre gratis.

Candy World Experience

Dal 22 marzo al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dall'8 novembre 2022 al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Dal 25 novembre 2022 al 16 aprile 2023 lo Spazio degli Archivi del Museo del Novecento di Milano ospita, in collaborazione con la Fondazione Bonotto, la mostra Fluxus, arte per tutti: edizioni italiane dalla collezione Luigi Bonotto a cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati. La mostra analizza per la prima volta tramite pubblicazioni, opere e documenti il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus, a sessant’anni dal festival FLuXuS Internationale FesTsPiELe NEUEsTER MUSiK di Wiesbaden del settembre 1962.

Fino al 23 aprile la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano ospita la personale di Zerocalcare (Michele Rech). Alla mostra "Zerocalcare. Dopo il botto" è possibile ammirare oltre 500 tavole, tanto di "racconto" quanto con ritratti dei personaggi che sono ormai diventati cult per i fan di Zerocalcare, fumettista italiano tra le figure più interessanti, complesse e di denuncia della scena culturale contemporanea. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.30. Ultimo ingresso 60 minuti prima dell'orario di chiusura.

Zerocalcare alla Fabbrica del Vapore

Dal 24 febbraio a fine aprile 2023, a Milano, c'è Bubble World, l’esclusiva mostra immersiva dedicata all'affascinante mondo delle bolle: l'appuntamento è negli spazi di Lampo Scalo Farini (via Valtellina 5), con 11 sale a tema bolle che accendono la fantasia e permettono di scoprire come, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di bolle Bubble World conduce i visitatori attraverso bubbleverse fantastici e immaginari: dalla stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’Uv da uno speciale robot alla sala oceano con palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi, dalla stanza di specchi senza confini alle accoglienti nuvole gonfiabili, fino alla grande vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla.

Il Museo del Duomo di Milano, all'interno delle Sale degli arazzi, ospita dal 27 gennaio al 2 maggio 2023 un approfondimento alla visita tra disegni, materiale d'archivio e video, per raccontare l'affascinante storia degli Arazzi Gonzaga, tra le opere più singolari del percorso. Cuore dell'esposizione 'Intrecci di seta, rame, inchiostro. La storia degli Arazzi Gonzaga', sono i settecenteschi disegni preparatori per incisioni raffiguranti gli arazzi appartenenti alla famosa serie Storie di Mosè, per la prima volta presentati al pubblico dopo un accurato restauro.

Dall'8 aprile al 4 giugno presso lo Spazio Ventura XV di Milano (via privata Ventura 15) apre al pubblico in anteprima mondiale la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, ideata ed allestita da Venice Exhibition Srl: si tratta di un nuovo format internazionale dedicato all'esplorazione degli angoli più remoti ed oscuri della mente umana.

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile 2023 a Treviglio si svolge la Sagra degli arrosticini e della pasta cacio & pepe: l'appuntamento è presso gli spazi della Fiera di Treviglio, in via Roggia Moschetta. Il menù della sagra prevede piatti tipici di Abruzzo e Lazio: grandi protagonisti del weekend sono gli arrosticini (10 pezzi 10 euro) e i pasta fresca cacio & pepe, alla carbonara, all'amatriciana e alla gricia (10 euro), ma si possono anche gustare supplì pomodoro e mozzarella (2 pezzi 6 euro) e guanciale affogato al Montepulciano (12 euro). La Sagra degli arrosticini e della pasta cacio & pepe si svolge in ambiente coperto il venerdì e il sabato in orario 19 all’1 e la domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24. La prenotazione è consigliata on line o telefonando al al 349 5382384.

Arrosticini abruzzesi

Electric Bicycle Power Festival è l’evento principale per gli amanti delle e-bike, il cicloturismo e della mobilità elettrica leggera. Questa fiera internazionale, completamente gratuita e all’aperto, si prepara alla nona edizione che si prospetta ancora più coinvolgente delle precedenti. La fiera si terrà a Bergamo, dal 14 al 16 aprile.

Dal 28 gennaio al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio: l'allievo modello, prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa - post 1620), nato probabilmente nel territorio bergamasco, allievo e modello del Merisi in almeno sei dipinti. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati.

Un nutrito e selezionatissimo numero di vivaisti, artigiani e specialisti in oggettistica da giardino sarà protagonista di Fiori nella Rocca, la raffinata rassegna primaverile di giardinaggio ospitata dal 14 al 16 aprile nella storica cornice della quattrocentesca Rocca di Lonato del Garda (Brescia). Giunta alla sua XV edizione, la rassegna dà il benvenuto alla primavera. I visitatori avranno la possibilità di scoprire ed acquistare le novità presentate dai vivaisti per rendere incantevoli giardini e terrazze e, nello stesso tempo, potranno visitare una delle principali fortificazioni del Nord Italia e l’affascinante complesso museale della Fondazione Ugo Da Como in cui è inserita, con i giardini e la straordinaria Casa Museo del Podestà di cui si ammireranno le facciate policrome da poco restaurate. Sarrano presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi, ortensie, camelie. Accanto a loro, gazebo con arredi e complementi per esterno, decorazioni per il giardino, editoria specialistica, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per il giardino e per il tempo libero, cappelli di paglia e tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda a tema floreale, olii ed essenze profumate, mieli e prodotti dell’alveare, decorazioni vegetali e minerali profumate.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Dal 29 gennaio al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento dal 23 gennaio al 18 giugno 2023.

Torna a Manerbio, il 15 e 16 aprile, la seconda edizione della manifestazione “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco & Festa Piazza Italia - Festa Della Musica" che ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Manerbio (Assessorato al Commercio) con lo scopo di vivacizzare il centro storico favorendo le attività locali e la socializzazione dei cittadini: Mercatini prodotti tipici e artigianato, Street food & beverage, area giochi gonfiabili, laboratori creativi, musica dal vivo, musicisti di strada, giochi e spettacoli per bambini.

E’ stata aperta sabato 14 gennaio e durerà fino al 31 maggio 2023 una nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

Gardaland: è partita la missione "Jumanji"

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio 2023, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi.

Il 16 aprile Piazzaga, sopra Torno, si anima per la festa di Primavera, organizzata dal Crotto Piazzaga e dall'azienda agricola Albarosa. La festa comincia alle 10 per entrare nel vivo intorno all'ora di pranzo. Nel primo pomeriggio suoneranno la Blevio Blues Band e la Mosquitos Band.

Tour speciale al “Cuore inaccessibile della Spina Verde”, un sito misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti. Un appuntamento interessante e coinvolgente, nel verde del Parco, che prevede la visita a due diversi siti: la vecchia cava e il Castel Baradello. Evento in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Ritrovo in Piazza Camerlata/angolo Via Colonna ore 14 (durata circa 2,5 ore) di sabato 15 aprile. Costo: adulti 15€, dai 6 ai 14 anni 10€ (fino ai 5 anni gratis).

La torre del Baradello

Domenica 16 aprile, un incontro tematico inserito all’interno di un percorso tradizionale del Parco Regionale Spina Verde che saprà stupire i partecipanti unendo alle bellezze del territorio le narrazioni e, importantissima, la musica… per un racconto a due voci. Tour dal centro di Cavallasca fino alle sorgenti del Seveso, passando per la Chiesetta dei pittori (al momento non visitabile), costeggiando poi le fortificazioni della Linea di difesa Nord conosciuta come “Linea Cadorna”. Nel percorso di musica e parole, a cura del filosofo Roberto Sala e del cantautore Cristiano P.A.S.P.O. Stella, i nostri passi seguiranno i testi letterari e le ispirazioni tratte da “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati, “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores e “Sagapò” di Renzo Biason. Ritrovo di fronte a Villa Imbonati di Cavallasca ore 14.30 (durata circa 2 ore). Costo: adulti 15€, dai 6 ai 14 anni 10€ (fino ai 5 anni gratis).

Il 15 e il 16 Aprile, Cremona&Bricks colorerà con mattoncini e contenuti divertenti ed interessanti 24000mq di esposizione a Cremona Fiere: dalla riproduzione del più grande Diorama City mai realizzato con paesaggi mozzafiato, skyline di mattoncini, monumenti, personaggi incredibili, alle Aree Star Wars, Castello, Pirati e West, Mercatino, Ravanata per i più tenaci appassionati e collezionisti di mattoncini, otto aree gioco (dedicate a bambini di tutte le età), Musical con tantissimi spettacoli a tema Disney e Harry Potter, Convegni con approfondimenti e momenti formativi dedicati ad appassionati e collezionisti di mattoncini, insegnanti, genitori, e mondo business. Non mancherà il coinvolgimento di professionisti della formazione che forniranno strumenti utili ed efficaci ad operatori del settore, insegnanti e genitori.

Dal 15 aprile all’11 giugno 2023 a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

Torna Crema.comX, la rassegna del Fumetto giunta alla sua sesta edizione. Due giorni dedicati all’arte del Fumetto. Sketch, gadget, giochi da tavolo, steampunk, cosplay, magia, hobbistica. Appuntamento sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 10 alle 19 - Museo Civico. Ingresso libero.

Il PasquaPark di Lecco resta aperto fino a domenica 16 aprile, portando con sé gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi. Quest’anno il PasquaPark sarà diviso in due aree: una in Zona Bione, comprensiva di ben 30 attrazioni, e una seconda in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago, dove verranno posizionate le restanti 14 giostre. Tra le novità di questa edizione anche diverse attese attrazioni: dal labirinto New York City alla nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, fino al ritorno del Crazy Round e alle sue caratteristiche navicelle sospese. Inoltre, sono confermati gli eventi collaterali, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. Nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi il Pasquapark ha orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).

Pasqua Park a Lecco

Fino a domenica 16 aprile 2023 è aperto il Campo dei Fiori di Galbiate, il coloratissimo giardino di tulipani e narcisi in riva al Lago di Annone, sulla strada provinciale 51, al civico 4, in frazione Sala al Barro. È qui che per tre settimane adulti e bambini possono visitare il suggestivo you pick field, passeggiare tra i fiori, fare foto dalle tinte primaverili e soprattutto raccogliere i fiori. Il Campo dei Fiori di Galbiate è aperto al pubblico in orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, tutti i giorni compresi weekend e festivi. In settimana l’ingresso è libero senza prenotazione fino alle ore 16.00, mentre dalle ore 16.00 in poi è richiesta la prenotazione. Nei weekend e nei giorni festivi la prenotazione è obbligatoria in qualsiasi orario. dalle ore 16:00 in poi occorre prenotarsi. Nei weekend e nei giorni festivi l’ingresso è solo esclusivamente su prenotazione cliccando sul seguente link: L'accesso al campo prevede l'acquisto di un buono da 3 euro valido per la raccolta di 3 fiori; per i bambini di età inferiore ai 12 anni l'ingresso è gratuito.

Campo di tulipani (Ansa)

Sarà ospitata dal 25 novembre 2022 al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Mirko Montini torna con una nuova storia. Per i piccoli lettori e le loro famiglie che aspettano le storie di Mirko, l'appuntamento è per sabato 15 aprile con la lettura scenica tratta dal suo ultimo libro "Stilla & Scintilla". Un'occasione per poter incontrare l'autore, facendosi coinvolgere dalla sua lettura, dove le parole, la musica, il canto e il ballo raccontano una storia ricca di emozioni. Evento inserito nella rassegna “Cresciamo Insieme” - Lodi for kids. Due spettacoli sabato 15 aprile. Ore: 10.30 e 16.30. Aula Magna Liceo P. Verri - via San Francesco n.11.

Associazione Italiana Cultura Classica - Delegazione Lodi propone la conferenza del prof. Lorenzo Zamboni, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, sul tema “La cucina greca antica: pentole e ricette”. L’evento si terrà il 15 aprile alle 18, presso la Fondazione Cosway, in Piazza Zaninelli a Lodi, e prevede la presentazione, con l’ausilio di immagini, di reperti archeologici inerenti all’ambito degli utensili da cucina. Saranno poi riferite, attraverso la lettura di fonti letterarie, le abitudini alimentari nel mondo antico, i loro mutamenti in base alle aree geografiche, epoche e mode, e alcune ricette culinarie.

Domenica 16 aprile si svolge a Mezzago l'evento Asparago in Padella, un evento diffuso che rappresenta l'anteprima della attesa Sagra dell'Asparago Rosa in programma da sabato 22 aprile a domenica 21 maggio 2023. Asparago in Padella è una giornata per camminare tra i campi, incontrare i produttori, ascoltare il racconto dell’asparago da chi lo cura ogni giorno, durante la quale è possibile acquistare le primizie della nuova raccolta di asparago rosa presso i produttori e degustare i piatti a base di asparago preparati con cura e professionalità dai ristoratori mezzaghesi. Le primizie della nuova raccolta di asparago rosa possono invece essere acquistate presso la Cooperativa Agricola Asparagicoltori Mezzago, in via Vitelunga 1 (info 347 340345), oppure presso la Agricola Rino, in via Marconi 1 (info 347 2232288).

Asparago Rosa di Mezzago

Il tour del Mercatino da Forte dei Marmi torna a toccare la Lombardia facendo tappa, domenica 16 aprile, in piazza Cambiaghi a Monza. E’ aperto dal pubblico dalle 8 alle 19.

ACI Storico Festival ritorna a Monza, domenica 16 aprile. L’autodromo sarà infatti teatro del primo appuntamento stagionale tra gli eventi targati Club ACI Storico, per una giornata che si prospetta ricca di fascino per gli amanti dell’heritage, della tradizione e delle auto d’epoca. L'ingresso è gratuito.

A Giussano il Parco di Villa Sartirana si prepara ad accogliere “Brianza Medievale Fraternitas”, una speciale Giornata Medievale domenica 16 aprile. Sarà allestito un accampamento medioevale e di un quartiere delle arti e mestieri che aprirà con ingresso gratuito dalle prime ore del mattino di domenica 16 aprile per concludersi nel tardo pomeriggio. Cavalieri, arcieri ed armati racconteranno le loro gesta insieme ai cavalieri degli ordini monastici esistiti nell’epoca delle crociate. Artigiani e artisti riprodurranno i mestieri, con i materiali e le attrezzature utilizzate a quel tempo. Non mancheranno poi combattimenti, duelli cortesi, simulazioni di scontri fra milizie e sarà allestita un’area per il tiro con l’arco storico.

Domenica 16 aprile si svolge a Cardazzo, la decima edizione della Sagra delle Torte, con il suo ormai celebre concorso dedicato a pasticceri principianti (non sono ammessi alla gara i professionisti), che possono presentare la loro dolce creazione entro le 12 presso lo stand gastronomico della Pro Loco di Bosnasco, situato in via Mandelli a Cardazzo. Oltre alla dolce competizione, la sagra prevede, a partire dalle ore 12.30, un pranzo con la tradizionale polentata con piccola di cavallo, frittura e formaggi, nonché panini con salamelle e buon vino. La band Gufolk allieta la giornata con grandi classici italiani e canzoni contemporanee riarrangiate in chiave folk.

Da giovedì 13 a domenica 16 aprile fa tappa a Pavia l'International Street Food, manifestazione itinerante organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada: l'appuntamento è al Ponte dell'Impero, in piazza Ciceri. Gli orari di apertura: giovedì 13 aprile dalle 18.00 alle 24.00; venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile dalle 12.00 alle 24.00. Per info 347 5792556

Dopo il grande successo dell'edizione 2022, "EcoRun" ritorna a Varese con la sua IV edizione. Una manifestazione sportiva che unisce due grandi temi come quelli dello sport e dell'ecologia, attraversando la città di Varese. La corsa si terrà nel weekend del 15 e 16 Aprile 2023 con le sue classiche gare 5K e 10K non competitive, la 10K competitiva e una grande novità, mezza maratona EcoRun Varese 21100. I punti di partenza e di arrivo saranno posizionati in Corso Matteotti e il percorso si snoderà tra le vie del centro cittadino. A tutti i partecipanti verranno consegnati i consueti pacchi gara, i gadget dell’evento e le medaglie, completamente rinnovate per questa edizione.

Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, venerdì 14 aprile, alle 21, Gene Gnocchi torna in teatro con ‘Se non ci pensa Dio, ci penso io’, uno spettacolo in cui la stralunata comicità che lo caratterizza da sempre si mescola con riflessioni a volte sarcastiche, a volte amare.

Gene Gnocchi

Sabato 15 aprile alle 21 e domenica 16 aprile alle 15.30 torna sul palco del Giuditta Pasta Federico Buffa, il più importante storyteller sportivo italiano e grande narratore di storie e di uomini, con “RIVADEANDRÈ- amici fragili”, uno spettacolo-racconto incentrato sullo storico e unico incontro tra Fabrizio De André e Gigi Riva. Prodotto da International Music and Arts, lo spettacolo è scritto a quattro mani da Federico Buffa e Marco Caronna, che oltre a curare la regia interpreterà in scena alcune canzoni di De André (tra le altre, Hotel Supramonte, Anime salve, Preghiera in gennaio) accompagnato dal pianoforte di Alessandro Nidi. Speciale è l’intervento del musicista Paolo Fresu, che compare in Amici Fragili con un cameo sulle note della sua versione del brano No potho reposare.

Sempre domenica 16 aprile alle 19 il Foyer del Teatro risuonerà con RonZip Theater: quando il suono unisce di Filippo Borella. L’artista mette in mostra le sue originali creazioni: tele enigmatiche realizzate intorno al ricorrente tema della zip, elemento centrale della sua “poetica”.

Il Luna Park è arrivato alla Schiranna, a Varese e ci resterò fino all’1 maggio. Sono 70 le giostre che quest’anno resteranno a Varese fino al primo maggio, portando con sé anche due grandi novità: il “Top Spin“, inaugurato per la prima volta proprio a Varese e “Break Dance”, entrambe adrenaliniche attrazioni veloci e rotanti. Immancabili come ogni anno anche il percorso a ostacoli España, il Roller Coaster, il Brucomela e tanto altro, sia per grandi che per i più piccoli, senza dimenticare gli stand gastronomici con tantissime leccornie.

Dal 22 gennaio al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee