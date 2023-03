Week-end 31 marzo, 1 e 2 aprile 2023: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

Milano – Un nuovo week-end sta per iniziare. Sapete già come trascorrere il 31 marzo, l’1 e 2 aprile? Ecco qualche idea, provincia per provincia.

Dal 6 marzo al 2 aprile 2023 Eataly Milano Smeraldo dedica un mese di iniziative ai salumi e ai formaggi per raccontare profondità di assortimento, unicità e competenze degli specialisti e selezionatori che da oltre 16 anni lavorano dietro ai banchi dello store. Per l’occasione sono in programma inediti appuntamenti a tema - come showcooking e corsi - che culminano con la cena a cura dello chef stellato Gianni Tarabini al ristorante Pianodue. Confetture, vini e formaggi saranno i protagonisti della serata di sabato 25 marzo: dalle 19 alle 21, gli ospiti possono degustare una selezione di questi prodotti d’eccellenza e addentrarsi in tre degli sconfinati mondi dell'enogastronomia, imparando a conoscere l’arte dell’abbinamento sotto la guida di un sommelier (costo 45 euro). Domenica 26 marzo, dalle 15 alle 16.30, è in programma il corso di pasticceria guidato dalla pasticcera Alice Agus, durante cui i partecipanti possono dilettarsi nella realizzazione e decorazione di una cheesecake dal ripieno perfetto ed equilibrato in gusto e consistenza (costo 65 euro).

Da sabato 1° Aprile a domenica 14 maggio, dalle 9 alle 20, l’appuntamento è a Il Centro di Arese, uno degli shopping mall più grandi d’Europa, con I Mercatini di Primavera, la mostra-mercato che propone eccellenze gastronomiche regionali provenienti da varie parti d'Italia e originali manufatti artigianali. Tante casette tematiche, protagoniste dell’iniziativa, perfettamente personalizzate animeranno lo shopping mall per una festa per tutti i sensi, che avvolge e trasmette le più belle sensazioni della Primavera. A grandi e piccini.ì Pieni di colori, calore e profumi, I Mercatini di Primavera trasportano il pubblico in una dimensione di gioia e meraviglie da scoprire per esprimere appieno le tradizioni gastronomiche regionali e non, consentendo di assaporare delizie di ogni tipo accompagnate da bibite come BellaFresca, la speciale birra prodotta da Iper La grande i, disponibile alla spina e in bottiglia. Inoltre, casette con articoli artigianali, espressione di maestria, come manufatti in vetro soffiato con composizioni floreali all'interno, strumenti musicali da collezione in miniatura, accessori, bijoux in acciaio, pietre preziose e resine, lampade artigianali realizzate in cocco e in sale dell'Himalaya, oggetti in legno e terracotta sono solo alcuni esempi dei selezionati prodotti della mostra-mercato.

Per buona parte della primavera, incluso il periodo pasquale e dei ponti, Piazza Portello, il suggestivo shopping center nel cuore di Milano, si veste dei colori e dei profumi del mercatino di primavera, che quest'anno avrà la durata record di oltre un mese, dal 30 Marzo al 14 Maggio 2023. Le 20 casette offrono una vasta gamma di prodotti gastronomici tipici di diverse regioni italiane come Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige e, ovviamente, Lombardia. Un tripudio di salumi, formaggi, pasticceria insieme a numerose varianti di pane, olio e vino. Tutti concordano che il segnale più immediato ed evidente dell'arrivo della bella stagione è il risveglio della natura, con la comparsa dei primi boccioli. Un'ampia area, infatti, è dedicata ai fiori con un vasto e profumato assortimento: dalle varianti monocromatiche o ton-sur-ton, colori misti e in contrasto per dare un tocco di vita nuova in casa, sul proprio balcone o in giardino. E non poteva mancare l'area dedicata all'offerta culinaria.

Dal 18 marzo ha riaperto al pubblico Tulipani Italiani, l'ormai storico u-pick garden a due passi da Milano con centinaia di migliaia di tulipani colorati, tra i quali chiunque può passeggiare, fotografare e raccogliere i fiori per portarli a casa.

Dal 22 marzo al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dall'8 novembre 2022 al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Dal 25 novembre 2022 al 16 aprile 2023 lo Spazio degli Archivi del Museo del Novecento di Milano ospita, in collaborazione con la Fondazione Bonotto, la mostra Fluxus, arte per tutti: edizioni italiane dalla collezione Luigi Bonotto a cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati. La mostra analizza per la prima volta tramite pubblicazioni, opere e documenti il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus, a sessant’anni dal festival FLuXuS Internationale FesTsPiELe NEUEsTER MUSiK di Wiesbaden del settembre 1962.

Il Museo del Duomo di Milano, all'interno delle Sale degli arazzi, ospita dal 27 gennaio al 2 maggio 2023 un approfondimento alla visita tra disegni, materiale d'archivio e video, per raccontare l'affascinante storia degli Arazzi Gonzaga, tra le opere più singolari del percorso. Cuore dell'esposizione 'Intrecci di seta, rame, inchiostro. La storia degli Arazzi Gonzaga', sono i settecenteschi disegni preparatori per incisioni raffiguranti gli arazzi appartenenti alla famosa serie Storie di Mosè, per la prima volta presentati al pubblico dopo un accurato restauro.

Fino al 23 aprile la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano ospita la personale di Zerocalcare (Michele Rech). Alla mostra "Zerocalcare. Dopo il botto" è possibile ammirare oltre 500 tavole, tanto di "racconto" quanto con ritratti dei personaggi che sono ormai diventati cult per i fan di Zerocalcare, fumettista italiano tra le figure più interessanti, complesse e di denuncia della scena culturale contemporanea. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.30. Ultimo ingresso 60 minuti prima dell'orario di chiusura.

Dal 24 febbraio a fine aprile 2023, a Milano, c'è Bubble World, l’esclusiva mostra immersiva dedicata all'affascinante mondo delle bolle: l'appuntamento è negli spazi di Lampo Scalo Farini (via Valtellina 5), con 11 sale a tema bolle che accendono la fantasia e permettono di scoprire come, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di bolle Bubble World conduce i visitatori attraverso bubbleverse fantastici e immaginari: dalla stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’Uv da uno speciale robot alla sala oceano con palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi, dalla stanza di specchi senza confini alle accoglienti nuvole gonfiabili, fino alla grande vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla.

La Triennale di Milano ospita dall'8 febbraio al 26 marzo, la mostra L'arte è wow! 15 anni di Dynamo Art Factory: curata da Diva Moriani e Marco Bazzini, l'esposizione racconta l’approccio unico all’arte contemporanea promosso dal 2009 all'interno del progetto di Dynamo Art Factory. Partendo dalla convinzione dell'importanza del ruolo sociale dell’arte, Art Factory propone un nuovo modello di produzione artistica, un paradigma fondato sulla meraviglia generata dall'esperienza diretta di confronto con gli artisti e col fare arte, coinvolgente, stimolante e inclusivo.

Dal 28 gennaio al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio: l'allievo modello, prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa - post 1620), nato probabilmente nel territorio bergamasco, allievo e modello del Merisi in almeno sei dipinti. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati da questo affas ancora valorizzati.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione e dal 1° aprile lo farà in maniera continuativa per tutta la stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. A Gardaland Theatre arriva, già dal 25 marzo, Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vedrà il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure. Infine, la Miniland di Legoland Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con i colorati ed iconici mattoncini Lego.

Il 2023 porta con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Dal 29 gennaio al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento dal 23 gennaio al 18 giugno 2023.

E’ stata aperta sabato 14 gennaio e durerà fino al 31 maggio 2023 una nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi. Tutte queste armature sono oggi custodite all’Armeria Reale di Torino; acquistate dal Re Carlo Alberto di Savoia dai Martinengo nel 1839. Sono le armature considerate tra le più preziose al mondo. Il lavoro di costruzione, sbalzo e cesello è di grande artigianato, degno delle più grandi botteghe del nostro Rinascimento. La mostra rientra nelle iniziative di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura per valorizzare i luoghi del territorio, della città e della provincia oltre che il grande valore dell’artigianato bresciano. Il progetto gode del patrocinio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia e del contributo di Fondazione ASM.

Al via la stagione “Cultura Grumello 2023. La Villa del Grumello si inserisce nel “Chilometro della Conoscenza”, percorso culturale e parco urbano di grande pregio naturalistico e unicità paesaggistica che connette, attraverso i rispettivi parchi secolari, le più belle ville storiche che si affacciano sul lungolago di Como. La stagione 2023 si inaugura venerdì 31 marzo con “LIMITI Humanities Festival”, parte del progetto pluriennale “Ecotonalità” realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. Una tre giorni di eventi, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, aperti alla città. Gli eventi di apertura, venerdì 31 marzo, abbracciano le arti della danza e della fotografia. Nel Salone Centrale della Villa, alle 19, la danzatrice e coreografa Elisabetta Di Terlizzi, con le musiche originali di Teho Teardo, si esibisce nella performance di danza “L’ombra prepara lo sguardo alla luce”. La Sala Marmo inaugura e ospita fino al 16 aprile la mostra fotografica “Ophelia, annegamento di un ghiacciaio” di Luca Brunelli con la curatela di Milly Pozzi e il testo critico di Roberto Borghi. Sabato 1° aprile il focus è sul tema delle migrazioni con “Limiti in movimento” alle ore 17.30 nel Salone al primo piano. Un incontro-confronto, moderato da Giulia Galera (ricercatrice Euricse) per analizzare il tema delle migrazioni da punti di vista differenti. Si parlerà del “fenomeno migratorio. Politiche e mondo del lavoro” con Simone Baglioni, professore di Sociologia Generale all’Università di Parma ed esperto di migrazioni internazionali, per passare ad uno sguardo più storico territoriale con Fabio Cani, editore Nodo Libri con l’intervento “Dentro e fuori, le molte migrazioni del territorio”. Dell’importante e delicato tema dell’accoglienza e dell’inclusione a Como discuterà Don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio e Giorgio Bene con la testimonianza dell’impresa sociale Miledù di Como. La giornata prosegue e termina con lo spettacolo teatrale “Garò, una storia armena” con Davide Panzeri alle 18,45. Una piccola e delicata storia (con testo e regia di Giuseppe di Bello), per parlare di Armenia con la storia del giovane Garabed Surmelian, della sua famiglia e della vita a Shevan, un piccolo villaggio di montagna dove tutto scorre secondo i tempi dettati dalla natura. Domenica 2 aprile si inaugura l’apertura al pubblico del giardino storico botanico, parco urbano di unicità paesaggistica e cuore del progetto di rete Chilometro della Conoscenza, percorso panoramico pedonale che unisce tre splendide ville Comasche: Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota.

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio 2023, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi. Palermitano di nascita ma comasco d’adozione, Parisi, formato nello studio di Terragni, già dalla fine degli anni Trenta opera in una dimensione interdisciplinare che va dall’essere architetto e designer ma anche art director, fotografo, regista cinematografico, pittore e artista puro.

Dopo il grande successo dell’ottantesima edizione, il PasquaPark di Lecco inaugura sabato 25 marzo 2023 (ore 15.15) e resta in città per tutto il periodo pasquale e oltre, fino a domenica 16 aprile, portando con sé gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi. Quest’anno il PasquaPark sarà diviso in due aree: una in Zona Bione, comprensiva di ben 30 attrazioni, e una seconda in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago, dove verranno posizionate le restanti 14 giostre. Tra le novità di questa edizione anche diverse attese attrazioni: dal labirinto New York City alla nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, fino al ritorno del Crazy Round e alle sue caratteristiche navicelle sospese. Inoltre, sono confermati gli eventi collaterali, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Pasquapark di Lecco è aperto dal 25 marzo al 16 aprile 2023 con i seguenti orari: nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi il Pasquapark ha orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).

Sarà ospitata dal 25 novembre 2022 al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Il Luna Park è arrivato alla Schiranna, a Varese. Sono 70 le giostre che quest’anno resteranno a Varese fino al primo maggio, portando con sé anche due grandi novità: il “Top Spin“, inaugurato per la prima volta proprio a Varese e “Break Dance”, entrambe adrenaliniche attrazioni veloci e rotanti. Immancabili come ogni anno anche il percorso a ostacoli España, il Roller Coaster, il Brucomela e tanto altro, sia per grandi che per i più piccoli, senza dimenticare gli stand gastronomici con tantissime leccornie.

Dal 22 gennaio al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.