Weekend 1 e 2 aprile 2023: cosa fare a Milano e nell’hinterland

Cosa può fare questo weekend chi resta a Milano? Le proposte in città e nell’hinterland sono tante, vediamole insieme

Il mercato delle meraviglie

Domenica 2 aprile allo Spirit de Milan (in via Bovisasca 59) dalle 11 alle 21 ritorna Wunder Mrkt, il mercato delle meraviglie, con oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, vinili, arte. Ma anche concerti e musica tutto il giorno, spettacoli di burattini, cibo e laboratori per bambini. Musica dal vivo alle 15.00 con La Banda d'Affori. Appuntamento alle 17.00 con l'Hot Jazz Club e alle 20.30 la rassegna Spirit in Blues con Wild Meg and the mellow cats. L'ingresso a Wunder Mrkt è gratuito.

Tulipani italiani

Ad Arese, a pochi chilometri da Milano, è iniziata la stagione di Tulipani Italiani, il più grande pick-up garden d’Italia, dove si potrà camminare tra migliaia di tulipani colorati e scegliere quali raccogliere e portare a casa. Immersi nel Parco delle Groane, in un’area coloratissima di 2 ettari (come 4 campi da calcio) si possono ammirare ben 600.000 splendidi tulipani in 450 varietà più sorprendenti. Il campo si trova in Via Luraghi 1, nei campi di fronte a Il Centro nella zona chiamata La Valera. Sul sito www.tulipani-italiani.it è possibile trovare tutte le informazioni e acquistare il biglietto d'ingresso che comprendono la raccolta di 2 tulipani, al costo di 4 euro, mentre acquistato sul campo il costo è di 5 euro.

Cascina Linterno

Alla Cascina Linterno di Milano (Via Fratelli Zoia, 194) domenica 2 aprile la primavera è protagonista di una festa. Durante la giornata sarà possibile ricevere la Benedizione degli Ulivi con Processione Pasquale nella Domenica delle Palme, scoprire il mercatino biologico e numerose attività creative, oltre ad animazione per bambini. Dalle 10 apertura del mercatino Bee Happy Family con pane, farine, biscotti, miele, fiori, formaggi, riso, salumi e verdure prodotte nelle aziende agricole della Zona 7 e del Parco Agricolo Sud Milano. Nel pomeriggio alle 15.30 A Ti Milàn Città Meravigliosa sull'aia della Cascina con i maggiori interpreti della canzone milanese.

All’Idroscalo

Sabato 1 aprile all'Idroscalo torna la Riding Season, l'appuntamento che chiama a raccolta tutti i motociclisti italiani per dare il via alla tanto attesa stagione mociclistica. Sono attesi centinaia di Harley Davidson, colorati chopper e moto di ogni genere. Per tutta la giornata sarà possibile condividere la passione per le moto, passare una giornata all’aperto cavalcando una sella, guardare le moto e le auto 'custom' nei rispettivi bike show e American cars show, mangiare, bere e curiosare tra gli stand ed ascoltare la musica. La Riding Season è organizzata da Hells Angels MC Milano, primo chapter italiano del prestigioso club motociclistico mondiale.

Macchine per caffè in mostra

Apertura straordinaria domenica 2 aprile dalle 15 alle 18 per il Mumac di Binasco, il Museo della Macchina per caffè del Gruppo Cimbali con visite libere e gratuite per tutti e senza prenotazione. Una giornata all’insegna del caffè e della storia delle macchine per caffè espresso professionali con eventi per tutti i coffee lovers che desiderano conoscere tutti i segreti di un buon caffè. Alle 16:00 è prevista una speciale visita guidata gratuita con Enrico Maltoni, tra i più grandi collezionisti mondiali di macchine da caffè. In questo caso è necessario prenotare a questa email [email protected] (posti limitati). Dalle 15.30 alle 17.30 (previa iscrizione e prenotazione) è possibile partecipare ad un’esperienza sensoriale straordinaria dedicata alla tostatura del caffè, «Coffee Roasting Experience: tosta il tuo caffè«. Insieme a un esperto tostatore e assaggiatore, si potrà conoscere il percorso del chicco di caffè, partendo dalla piantagione fino alla tostatura e infine tostare il proprio caffè da portare e gustare a casa. Info e iscrizioni al corso sul sito www.mumac.it

Andy Warhol

E' stata prorogata fino al 10 aprile la mostra di Andy Warhol in corso alla Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini 4) a Milano. Dedicata al genio della Pop Art, curata da Achille Bonito Oliva e la collaborazione di Edoardo Falcioni, ricostruisce tutti i periodi storici in cui l’artista è stato in grado di innovare la storia dell’arte del Novecento, cimentandosi in diversi ambiti, tra moda, musica e imprenditoria. Sono presenti dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri veri e propri cimeli, tra cui le cover originali disegnate e autografate da Warhol e la celebre Bmw M1 Gruppo 4 dipinta nel 1979, che partecipò nello stesso anno alla 24 Ore di Le Mans. Orari Lunedì - venerdì: 9.30 - 19.30 .Sabato, domenica e festivi: 9.30 - 20.30 . Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura.