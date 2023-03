Golf in Piazza, i segreti del green si scoprono a Bergamo e Brescia

Golf in piazza Duomo

Bergamo, 29 marzo 2023 – Voglia di golf e un nuovo spot verso la Ryder Cup. Torna in Lombardia “Golf in Piazza”. Dopo la manifestazione in Piazza Duomo a Milano sarà la volta di Bergamo e Brescia.

La due città, Capitale italiana della Cultura 2023, per due giorni saranno anche Capitale del “green”: sabato 1 aprile lungo il Sentierone a Bergamo e domenica 2 a Piazza della Vittoria a Brescia. L’appuntamento è dalle 10 alle 18, con la “Road to Rome 2023”.

Costantino Rocca

Tra gli ospiti il pioniere del golf azzurro: Costantino Rocca. Primo italiano ad aver giocato la Ryder Cup nel 1993 (ha fatto parte del team Europe anche nel 1995, quando realizzò una «hole in one», e nel 1997, quando superò Tiger Woods), secondo al British Open. Rocca sarà presente a Bergamo dov'è nato e cresciuto. In Lombardia, regione dalla grande tradizione golfistica, saranno 13 le postazioni di prova.

Ryder Cup

L'obiettivo della Federgolf è quello di far scoprire da vicino uno sport in continua crescita, per tutti, valorizzando il territorio, da Nord a Sud, e il turismo, tra i punti imprescindibili del progetto Ryder Cup. L'occasione arriva a sei mesi dalla Ryder Cup, terzo appuntamento sportivo al mondo in programma, per la prima volta in Italia, a Roma - nella settimana dal 25 settembre all'1 ottobre - sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Dove il team Europe di Luke Donald affronterà il team Usa di Zach Johnson.