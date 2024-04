Design Pride, street parade e party finale: dove e come partecipare

E' considerato l'evento più inclusivo della Milano Design Week, celebra il design e la creatività in tutte le sue espressioni. E' la settima edizione del "Design Pride" l'appuntamento ideato dal brand italiano Seletti che si svolgerà questa sera, mercoledì 17 aprile, all'Arco della Pace di Milano, con tante novità.

Per l'edizione 2024 la street parade partirà alle ore 18 da piazza Affari e arriverà all'Arco della Pace per la festa finale. Un inaspettato cortocircuito artistico sorprenderà il pubblico: la scultura di Maurizio Cattelan L.O.V.E, conosciuta come "il dito medio" e simbolo dell'evento, compare proprio accanto all'Arco della Pace grazie alla collaborazione con Cinecittà, luogo di riferimento del cinema e nota per la sua capacità di creare e rigenerare il reale e il surreale.

E' qui che fino alle 24 si svolgerà il grande party a cura del Main Partner Save The Duck, marchio di abbigliamento 100% animal e cruelty free. Per il terzo anno consecutivo il party sarà animato da un’inedita line-up che porterà sul palco due attesi special guest accompagnati da artisti quali Sarafine, Angie, Dj Shorty. Il brand inoltre, celebrerà l'importanza dell’acqua per il pianeta attraverso una video installazione esclusiva. Performance coinvolgenti e scenografie immersive anche grazie al partner Sammontana (azienda familiare di gelati all'italiana), con un iconico Barattolino, dalle dimensioni giganti e in una speciale veste grafica.

"We are design" (tutti noi siamo design) è ancora una volta il messaggio e la scusa per stare insieme: per gli studenti e i giovani creativi l’evento, da anni, è un'occasione per potersi esprimere liberamente e dare voce al proprio talento nelle forme più svariate. Per chi lo desidera sono disponibili grazie a Seletti delle t-shirt su cui poter scrivere e disegnare messaggi, pensieri, idee, da indossare e con cui sfilare in corteo.

Al gruppo di designer, artisti, performer che ogni anno contribuiscono a rendere unica la grande festa quest’anno si unisce anche Adèss Pedala, progetto nato da un’intuizione di Pinky, pilastro dell’iconico club milanese Plastic, per dare nuova vita a biciclette vintage, trasformandole in vere e proprie opere d’arte. Il Design Pride è organizzato in collaborazione con l'Associazione NMG/5VIE art+design, con l'obiettivo di sostenere progetti innovativi all’interno dell’area più storica di Milano con un occhio attento al design.