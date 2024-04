Tappa al de Silva di Rho con la “Luna e i falò” per Andrea Bosca

Rho (Milano), 16 aprile 2024 – Star della tv e del grande schermo, Andrea Bosca è il protagonista de "La luna e i falò", spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese, per la regia di Paolo Briguglia, che fa tappa mercoledì 17 aprile alle ore 21 al teatro civico Roberto de Silva a Rho.

"La luna e i falò raccoglie lo smarrimento misto a malessere comune all’uomo contemporaneo. È un romanzo denso, una materia poderosa raccolta in 32 capitoli che ne fanno un’opera di grande valore, non sono letterario - spiega il regista - in questo in questo adattamento per il teatro che firmo insieme ad Andrea Bosca, c'è tanto del nostro essere giovani uomini: l’inquietudine, l’essersi allontanati dai luoghi di origine, il modo difficile di sentirci a casa da qualche parte. Ho ritenuto opportuno raccontare il qui e ora della voce narrante, trasformando il palcoscenico nella piazza del paese su cui Anguilla che 'nessuno conosce e nessuno più riconosce' fa il suo arrivo. Il pubblico diviene l’interlocutore curioso a cui restituire la memoria del proprio vissuto e quella di quei luoghi nei tempi della sua assenza".

Per l'acquisto dei biglietti https://www.vivaticket.com.