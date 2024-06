Eventi weekend del 28, 29 e 30 giugno: cosa fare a Milano e in Lombardia

Milano, 28 giugno 2024 – Secondo fine settimana d’estate e ultimo di giugno, dopo tanta pioggia la rimonta dell’anticiclone africano si fa sentire con ondate di calore su tutto il territorio. Sono tanti gli eventi in Lombardia che offrono occasioni per stare all’aperto nelle ore meno calde della giornata ascoltando musica, assistendo a spettacoli teatrali o a lezione dai premi Nobel. A Milano c’è la grande parata finale di Milano Pride 2024, la manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+. Non mancano le sagre, le serate danzati e il cinema sotto le stelle. Ecco un lungo programma di iniziative per tutta la regione.

“The District of Joy” al Parco Ravizza

Parco Ravizza, Milano

Dal 24 al 30 giugno, nell'area del Parco Ravizza, in zona Porta Romana, in occasione del Pride Month si svolge il festival “The District of Joy”, organizzata da Serravalle Design Outlet, si tratta della prima edizione di una rassegna artistica e culturale dedicata all'universo LGBTQIA+. Parte del programma Milano è Viva, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano, aderisce al palinsesto di iniziative del Milano Pride e ospita mostre fotografiche, performance teatrali, talk, sessioni di yoga, tai-chi e molto altro. Sabato alle 15:30 la Parata finale che da via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale, si concluderà davanti al palco all’Arco della Pace. Dalle 18 Grande Evento Finale che vedrà sul palco, tanti ospiti e musica per una grande celebrazione di libertà, aperta a tutti. Gli artisti protagonisti di quest’anno sono Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P., Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin. Infine domenica sera all’Elfo Puccini, conclude il Pride una maratona dedicata all’arte queer in tutte le sue espressioni, per festeggiare al grido di Saremo Liber3!

A lezione dai Nobel

Il ruolo della biochimica nell’ambito della salute umana e del benessere al centro del 48° Congresso Febs (Federazione delle Società Biochimiche Europee) che torna, dopo 13 anni In Italia, all'Allianz MiCo di Milano dal 29 giugno al 1° luglio. Quattro Premi Nobel: Bruce Beutler, Robert Huber, Venki Ramakrishnan e John Walker che terranno lezioni aperte a tutti, e oltre due mila scienziati si confronteranno sui recenti traguardi della ricerca biochimica mondiale: dalle basi molecolari della vita alle malattie contagiose, oncologiche, degenerative, dalla progettazione di nuovi farmaci alle malattie emergenti, dalla corretta nutrizione all’innovazione nelle biotecnologie e nei materiali biocompatibili. Due gli eventi in programma all’Università Statale, il primo in programma il 29 giugno, all’Orto Botanico Città Studi, dal titolo “Scienza al sole: esplorazioni scientifiche per piccoli geni e adulti curiosi”, si rivolge a un pubblico anche di non esperti ed è un’ottima occasione per conoscere da vicino i progetti di ricerca dei giovani biochimici attraverso poster session ed esperimenti dedicati ai più piccoli, il tutto nel contesto dell’Orto Botanico Città Studi della Statale. Mentre il 1° luglio, sarà la volta del convegno “The importance of doing the right thing at the right time. How the circadian rhythms improve the quality of life”, nell’aula 208 di via Festa del Perdono. Scienziate e scienziati presenteranno gli ultimi studi sull’impatto del ritmo circadiano sulla qualità della vita.

Cinema (in cuffia) sotto le stelle

Prosegue questo fine settimana, la Rassegna di cinema all’aperto in cuffia al Mare Culturale Urbano. Ogni sera, alle 21.45, si indossano le cuffie per lasciarsi trasportare dalle storie che prendono vita sul grande schermo. Ecco il cartellone: venerdì 28 One Life di James Hawes. Sabato 29, Wonka di Paul King. Domenica 30: The Old Oak di Ken Loach. Biglietti 6 euro.

Ultima serata estiva all’Abbazia di Mirasole

L'Abbazia di Mirasole (Strada Consortile Mirasole 7, Opera, Milano) ospita l'ultimo evento estivo il 29 giugno 2024, in programma una visita guidata serale alla scoperta del centro abbaziale con aperitivo finale. Organizzata da Koinè Cooperativa Sociale onlus, che illustrerà la storia dell'abbazia e gli affreschi tardo gotici della chiesa. L’appuntamento è alle 18.30, dopo la passeggiata nel chiostro, un aperitivo con prodotti a km zero sarà servito alle 19:45. Il costo dell’evento è di 20 euro, prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 02 8493 0432 o scrivere a visiteguidate@progettomirasole.it.

Milano Latin Festival

Prosegue Milano Latin Festival all’Acquatica Park (via G. Airaghi, 61 Milano), la rassegna che celebra la musica, il folclore, la gastronomia, l'artigianato e l'integrazione culturale. Venerdì 28 giugno è la volta di Noche De Travesura - La Fiesta, una serata speciale dedicata ai successi Reggaeton Old School, alle hit degli anni ‘90 e 2000 e alle canzoni più popolari di Patito Feo, Violetta, Casi Ángeles, Flor, Rebelde, Tini, CNCO e Lali. Un'occasione per ballare e cantare con le melodie che hanno segnato un'epoca. Domenica 30 giugno, arriva Lo Schiuma Party, una festa divertente e originale dove la schiuma sarà protagonista. Quattro le piazze tematiche dove ballare: Piazza Urban, Piazza Santo Domingo, Piazza Cuba e la nuovissima Piazza Azteco.

Museo a misura di famiglia

Alla Pinacoteca di Brera sabato il Museo è a misura di famiglia. Bambini e ragazzi (dai 5 ai 12 anni) diventano grandi esploratori dell’arte attraverso giochi d’osservazione, cacce ai dettagli nascosti e indovinelli che stimolano la curiosità e l’immaginazione. Ogni angolo della Pinacoteca si trasforma in una scoperta: con la mappa del tesoro, i bambini e i loro accompagnatori possono cercare indizi, risolvere enigmi e scoprire storie affascinanti dietro ogni opera d’arte. Prenotazione obbligatoria qui.

Il festival per famiglie che porta il mare a Milano

Vistamare, è il festival itinerante dedicato ai più piccoli che promette di portare il mare nella torrida estate milanese. Il programma prevede eventi gratuiti, laboratori, esperienze immersive e film per tutta la famiglia. Prima tappa dal 29 al 30 giugno al lago del Parco Nord, chiosco Sun Strac. Finanziato dal Bando 57 di Fondazione di Comunità, il progetto mira a offrire opportunità di apprendimento e intrattenimento in zone periferiche di Milano. A partire dalle ore 17, i biologi marini di Verdeacqua guideranno i bambini alla scoperta del mondo sommerso con esperimenti e visori 360 per la realtà virtuale, permettendo di "nuotare" sotto il mare e esplorare una biosfera sottomarina. Alle 20.30, Cinevan allestirà un'arena all'aperto per proiezioni di film sul mare. Il festival si sposterà per cinque weekend estivi ai quattro angoli della città, tra parchi e luoghi d'acqua. Dopo il weekend il 6, 7, 13 e 14 luglio la tappa è all'Anfiteatro Martesana, il 31 agosto e 1° settembre al Parco delle Cave, finale il 7 e 8 settembre alla biblioteca di Chiesa Rossa sul Naviglio Pavese. Tutte le attività sono gratuite.

Lazzaretto Estate

Prende il via con il tutto esaurito il Lazzaretto Estate a Bergamo. Venerdì 28 giugno, sold out per il concerto di Roberto Vecchioni che apre le danze con il suo "Tra il silenzio e il tuono tour". Sabato 29 giugno sarà la volta di Eleazaro Rossi con il suo show comico "Grande figlio di p*****a". Mentre domenica 30 giugno partirà la novità del 2024: la mini rassegna Got Sound dedicata ai giovani e agli amanti della musica elettronica. La prima serata vedrà esibirsi DJ e produttori di spicco come Pretty Rich, Twentysix, Oxlay, Wise e Leonardo (ITA), con apertura cancelli alle 17:00 per godere di musica e divertimento fino a tarda sera. I biglietti per questi eventi sono disponibili su www.lazzarettobergamo.it e sui circuiti Ticketmaster e TicketOne. La biglietteria fisica al Lazzaretto è aperta dal giovedì al sabato, dalle 14:00 alle 19:00, e nei giorni di evento dalle 11:00 fino all’inizio dello spettacolo. Quattordici le serate in programma fino al 28 luglio 2024.

Taragnafest 2024 in Valle Imagna

Torna Taragnafest, giunta alla tredicesima edizione, nei fine settimana del 29-30 giugno e del 6-7 luglio al campo sportivo in via Canale 9 a Roncola San Bernardo (Bergamo). La sagra, organizzata da oltre 80 volontari dell’Unione Sportiva Roncola, la kermesse celebra la cucina bergamasca con piatti tipici, grigliate, vino, musica e la regina della festa: la polenta taragna. Le cucine aprono dalle 19:00, si gustano specialità locali come casoncelli alla bergamasca, garganelli al ragù di capriolo, funghi porcini, brasato di manzo, e salame nostrano con panna. Ogni serata è animata da DJ Set, il ricavato va a sostenere le attività della comunità.

Natura e Cultura con il MotoTeatro itinerante

Desidera 2024 natura cultura

“Natura e Cultura” dal 29 giugno animerà la Media Pianura Lombarda grazie al MotoTeatro, il piccolissimo palcoscenico itinerante allestito sull’iconico ApeCar. Pianura da Scoprire, in collaborazione con deSidera, presenta la quarta edizione di spettacoli green coinvolgendo 17 enti tra comuni, parchi, associazioni e fondazioni delle province di Bergamo, Brescia e Cremona. Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia, BCC Treviglio e la Provincia di Bergamo, offre 17 date di spettacoli dal 29 giugno al 15 settembre. Sotto la direzione artistica di Gabriele Allevi e Walter Spelgatti, gli spettacoli sono un’esperienza teatrale immersiva nella natura, tra poesia, musica dal vivo e racconti che invitano alla riflessione sull’importanza della tutela dell’ambiente. Si potrà partecipare a piccole esperienze di ascolto camminando nei luoghi più suggestivi della rassegna, vivendo il territorio attraverso narrazioni coinvolgenti. Il via sabato 29 giugno a Canonica d’Adda (BG), nel Parco Leonardo, con “Storie Selvatiche”, Lorenza Zambon racconterà tre storie d’amore tra donne, uomini e luoghi potenti. Il primo fine settimana prosegue domenica 30 giugno a Calvenzano (BG), nel Bosco Spino, con Zambon che presenta “La dama degli argonauti”, storia di Jeannette Power, una formidabile “donna di natura” oggi dimenticata. Tutti gli spettacoli sono programmati alle ore 18.00, tranne dove espressamente indicato, sono tutti a ingresso gratuito. Per raggiungere i luoghi potrebbero esserci brevi tratti sterrati da percorrere a piedi o in bicicletta nella natura. Non tutti gli spettacoli prevedono le sedie, utile portare sempre una coperta per assistere allo spettacolo distesi nell’erba. Il programma completo qui.

Da sinistra, i Mud Pie, Marco Mariani e Simona Severini

Jazz tra Franciacorta e Lago d'Iseo

La XXXII edizione de La Casa del Jazz Italiano torna dal 28 al 30 giugno a Palazzolo sull’Oglio e Sale Marasino (BS), tra Franciacorta e il lago d’Iseo. Organizzata dall'associazione culturale Musica Oggi, propone tre appuntamenti, tutti a ingresso libero. Il primo, venerdì 28 giugno alle ore 21:00 presso la Casa della Musica di Palazzolo sull’Oglio, vede protagonisti i Mud Pie. Questo gruppo, dal forte legame con le radici afroamericane e il Blues del Delta del Mississippi, presenta un mix sonoro contemporaneo, con influenze di elettronica, rock progressivo e ritmi africani. La voce di Marta Colombo, intrisa di blues e gospel, sarà accompagnata dalla batteria di Sebastiano Ruggeri e dalla chitarra di Alex Stangoni, tecnico del suono e maestro del live electronics. Sabato 29 giugno, sempre alla Casa della Musica di Palazzolo sull’Oglio, alle ore 18:00 si esibirà il sestetto di Marco Mariani. Questo concerto rende omaggio a Wynton Marsalis, esplorando il suo ricco songbook e includendo due brani di Thelonious Monk. Mariani, trombettista e arrangiatore, guiderà il suo sestetto attraverso pezzi del disco “Black Codes”, pietra miliare del jazz contemporaneo. Domenica 30 giugno, nella suggestiva chiesa cinquecentesca di San Pietro dei Disciplini a Sale Marasino, alle ore 21:00 si terrà il recital di Simona Severini. Chitarrista e cantante, Severini proporrà un repertorio che spazia dal jazz alla musica antica, inclusi brani di Duke Ellington, Carla Bley, Monteverdi, Purcell e Joni Mitchell.

Saluber Festival in azienda

Dal 28 al 30 giugno, la Saluber Disinfestazioni di Calcinato (Brescia) ospita Saluber Jazz Festival, evento musicale unico nel suo genere in Italia, organizzato interamente all'interno dell'azienda e aperto al pubblico. L'iniziativa mira a promuovere il benessere dei dipendenti e a offrire alla comunità locale momenti di prestigiosa musica jazz. Il festival, diretto artisticamente dal cubano Ernesto Rodriguez (Ernesttico), vedrà esibirsi artisti di fama internazionale come il Nick the Nightfly 5tet, il Richard Bona Trio e Yilian Cañizares Habana Bahia. Gli spettacoli si terranno ogni sera alle 21:30 nel piazzale della sede aziendale, situata in via C. Cavour 141. Oltre ai concerti, gli spazi della Saluber ospiteranno una mostra fotografica di Massimo Di Vinci, celebre per i suoi ritratti di grandi musicisti jazz. L’evento, nato dall’idea innovativa del CEO Ciro D’Amicis, intende creare un legame tra l’azienda e il territorio attraverso la cultura e la musica. I concerti sono gratuiti e aperti a tutti, per partecipare occorre iscriversi qui.

Como Città della Musica

Il Festival Como Città della Musica, giunto alla sua diciassettesima edizione, torna a animare la città dal 27 giugno al 1 luglio, con un programma ricco di eventi organizzati dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo. L’edizione di quest’anno è intitolata “Dilegua, o notte!”, citazione tratta dall’opera "Turandot" di Giacomo Puccini, che inaugurerà il festival in occasione del centenario della morte del compositore. "Turandot" sarà messa in scena all'Arena del Teatro Sociale di Como nelle serate del 27 e 29 giugno, e l’1 luglio alle 21.30, come parte del progetto 200.Com. Oltre all’opera, il festival offrirà un'ampia gamma di spettacoli, dalla danza al musical, fino alla musica jazz e cantautorale. Gli appuntamenti non si fermano all'Arena, la rassegna Intorno al Festival, prevede eventi gratuiti in vari luoghi della città, più o meno conosciuti ma tutti socialmente significativi. Tra gli eventi più attesi, i concerti al tramonto alla Torre del Baradello, con il primo appuntamento il 28 giugno alle 20.30 con il Briar Rose Quintet, e il suggestivo concerto all'alba al parco di Villa del Grumello il 30 giugno. Alle 5 del mattino, il celebre percussionista Simone Rubino risveglierà il pubblico con un’esibizione che mescola classica e contemporanea. Qui il programma completo.

Fiera di San Pietro

Un appuntamento irrinunciabile per moltissimi cremonesi quello di domenica 30 giugno. Tornano le bancarelle della Fiera di San Pietro, tradizionale appuntamento che anima viale Po a Cremona e che idealmente segna l’avvio dell’estate in città. Lo spettacolo pirotecnico sul Po sabato 29 giugno alle ore 22:30. Domenica sarà anche la giornata finale del Luna Park di San Pietro in Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona. Inaugurato a fine maggio quest’anno ha presentato nuove attrazioni: accanto alle storiche giostre, ve ne sono tre nuove: l’Orbiter, il Crazy Raft e il tappeto volante di Aladdin.

Festa del Lago e della Montagna

Lecco torna a celebrare il suo forte legame con il lago e con le sue montagne nella tradizionale Festa del Lago e della Montagna, l'evento promosso da LTM con il contributo del Comune di Lecco. Tante e per tutte le età le attività in programma sul lungolago domenica 30 giugno. Alle ore 17.45 si terrà la tradizionale processione delle Lucie, a cui seguirà alle ore 18 la Benedizione del Lago. Dalle 20.45 al via la Regata delle Lucie Trofeo Mondonico del Gruppo Manzoniano Lucie con l'esibizione degli sbandieratori e musici della Torre di Primaluna prevista alle 21. A conclusione della serata, gran finale con l'atteso spettacolo pirotecnico. Durante la giornata, al monumento dei Caduti, verrà allestita un'area giochi gonfiabili per bambini. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento domenica 30 giugno in Lungolario Isonzo e largo Europa saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle 18 alle 24 e il divieto di transito dalle 20 alle 24.

Vien Musica dal Chiostro

Il potere della visione di Hildegard Von Bingen, è il tema centrale del secondo appuntamento di "Vien Musica dal Chiostro", intitolata “Tra scienza e arte al femminile”. Da giugno a settembre, nel Chiostro dell'Ospedale Vecchio di Lodi, quattro appuntamenti di teatro, musica e storia accompagnati nei fine settimana da attività collaterali. Venerdì 28 giugno alle ore 21, Elsa Bossi racconterà la vita complessa di Hildegard von Bingen (1098-1179), benedettina, badessa, scrittrice, musicista e visionaria, con l'accompagnamento musicale dell’Ensemble La Reverdie. Gli eventi collaterali includono, il 28 giugno dalle 20 alle 23, e il 29 e 30 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, "La bottega dello speziale", una mostra di alambicchi e strumenti antichi della Farmacia Sabbia, e un’esposizione di erbe officinali della Floricoltura Cecchini. Saranno organizzate visite guidate gratuite alla Collezione Anatomica Paolo Gorini e al Chiostro dell’Ospedale Vecchio di Lodi. Il 29 giugno alle 10, un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni esplorerà il mondo sonoro con l’uso della voce, del corpo e di vari oggetti. Il 30 giugno alle 17, il Dott. Brusoni della Farmacia Sabbia sarà intervistato sulla storia della farmacia di Lodi, seguito da un aperitivo offerto dall’Albergo Anelli. Le iniziative, promosse dalla Pro Loco di Lodi con la direzione artistica di Piera Rossi, sono a ingresso libero. I laboratori didattici per bambini, disponibili con un minimo di 10 partecipanti, devono essere prenotati all’indirizzo vienmusicadalchiostro@gmail.com.

Lodi al sole

Le 8 stagioni – Il dialogo impossibile tra Vivaldi e Piazzolla. Nel 1700, Vivaldi compose “Le Stagioni”, quattro solenni arazzi sonori noti per la loro dimensione descrittiva e il barocco sfrenato. Tra il 1964 e il 1970, Piazzolla creò “Las cuatro estaciones porteñas”, ispirandosi chiaramente al Prete Rosso ma introducendo elementi di jazz, bossa nova, emisfero australe e la vita di Buenos Aires. L'evento che li mette a confronto è in programma a Lodi al sole, il 28 giugno 2024 alle 21 nel Chiostro San Cristoforo a Lodi (in caso di maltempo, si terrà nella Sala dei Comuni). Il 29 giugno, alle 21 per Lodi al sole, in Piazza del Duomo a Lodi, "La Voce di Lodi – Vocal Contest & Dance Show", serata di esibizioni vocali e coreografie delle danzatrici dell’Accademia Gaffurio, con coreografie di Marietta Giamba e Daria Fratto. Gli 8 cantanti in gara, selezionati tramite audizioni, si contenderanno la vittoria della terza edizione del concorso. I finalisti sono Andrea Galiano, Lorenzo Marchina, Eleonora Plebani, Sara Iacobino, Silvia Raimondi, Damiano Dentella, Matilde Pivetti e Francesca Athena Coia. La serata del 29 giugno vedrà anche esibizioni di ospiti speciali come Alberto Bignamini, Annabella Salzano, Alessia Bertonasco e le "Gaffurio Voices". La conduzione sarà affidata a Francesco Venezia. Questo evento nasce dalla collaborazione tra “La Voce di Lodi” e l’Accademia di Musica e Danza Gaffurio, grazie all’iniziativa dei direttori artistici Federico Finotello e Marcoemilio Camera, ideatori del format.

ArciFesta

Edizione speciale quest’anno per ArciFesta Mantova che, a causa dei lavori di ristrutturazione dell’area di Piazzale Te, si sposta dal 27 giugno al 28 luglio 2024 nella suggestiva location di campo canoa con lo skyline di Mantova a fare da cornice a 21 serate di musica, cibo e divertimento. Invariata la ricetta della programmazione musicale, che mescola nelle giuste proporzioni rock, rap, jazz, blues, world music e tribute band dei più grandi cantautori italiani. Lo stand gastronomico, aperto ogni sera dalle 19.30, proporrà come sempre i grandi piatti della tradizione mantovana, con un’attenzione particolare alle proposte vegetariane.

Expo Beer 2024

Nel weekend dal 28 al 30 giugno 2024 torna Expo Beer, la festa delle birre artigianali nell’Area feste di San Giacomo Po (Mantova). L’evento, giunto alla sua sesta edizione, si svolge presso l’area festa, con stand gastronomici, manifestazioni, divertimento, musica e ovviamente un fiume di birra. Nell’occasione, sabato 29 giugno 2024 si svolgerà la Golena Bike, primo memorial Alessio Margonari, una gara non competitiva per mountain bike nella suggestiva golena del fiume Po. E domenica 30 giugno torna l’appuntamento con la “Expo Run 2024 – La corsa sporca”, quest’anno chiamata Alesia Golena Run. Sabato 29 giugno ci saranno i Jackson One in concerto, la tribute band di Michael Jackson con Frontman il vincitore Tali e Quali 2023 Roy Paladini. Alle 19 di domenica 30 giugno spazio invece allo spettacolo di burattini del Centro Teatrale Corniani.

FluoRun al Parco di Monza

FluoRun Monza

Una festa all’insegna del divertimento e della luminosità: magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer sono gli ingredienti della manifestazione Fluo Run 2024, che torna al Parco di Monza. Appuntamento sabato 29 giugno con partenza al tramonto e traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente. Una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti, per grandi e piccoli, runner esperti e principianti, un percorso di 5 km all’interno del parco storico. L'area food situata all'interno del Village FluoRun aprirà alle ore 18.00

Carmine Cena in piazza, Pavia

Festival del Carmine

Con la “Cena sotto le stelle” di domani, venerdì 28, si apre l’edizione 2024 del Festival del Carmine a Pavia. Diciassette gli appuntamenti musicali in cartellone con alcune “vecchie conoscenze” della rassegna e alcuni debutti. Il primo concerto sabato 29 giugno con “Senza patria – tributo ai Nomadi”. Il programma dei concerti prosegue fino al 27 luglio.

Sagra della Patata 2024 a Caspano

Il piccolo borgo di Caspano, incastonato nelle verdi valli della Valtellina, ospita la sua tradizionale “Sagra della Patata” il 29 giugno 2024, un evento che celebra la cucina locale. La festa giunta alla 17ma edizione sarà ospitata al Campo Sportivo di Caspano, dove il G.S. San Bartolomeo ha organizzato una serata all’insegna del gusto e del divertimento. Il menù, ricco e variegato, mette in risalto le molteplici ricette a base di patata: dagli gnocchi di patate ai quattro formaggi o al ragù, alle patate in cartoccio di speck con cuore di formaggio, fino ai tradizionali taroz. Non mancherà il roastbeef con patatine fritte, panini con salsiccia o affettato e, per concludere, dolci assortiti e vino della casa. Musica e dai balli con Fabalà 3.0 e Lupo Alberto, gonfiabili per i più piccoli. La festa si terrà anche in caso di pioggia in quanto la struttura è parzialmente al coperto. Info e prenotazioni: dopo le ore 18.00 al numero 3479804780.

La Valle Olona in bicicletta

Domenica 30 giugno al via la seconda edizione del programma di escursioni gratuito promosso dal Parco Pineta per esplorar in bici la Valle Olona. Lungo il fiume Olona si possono incontrare tesori storici, artistici e naturalistici: il modo migliore per conoscere e assaporare questi luoghi è attraverso percorsi lenti, alla portata di tutti, seguendo la ciclopedonale e le strade dei paesi cresciuti lungo questo importante fiume. Per farlo, il Parco Pineta propone in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella promozione dei beni culturali della provincia di Varese, un programma composto da otto escursioni, arrivato alla sua seconda edizione. “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta” è un programma di escursioni in bicicletta che prosegue ottobre in appuntamenti sia mattutini sia serali. Si parte domenica 30 giugno alle ore 14.30 per un percorso nella storia del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore e dell’Osservatorio del Centro Didattico Scientifico, nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Per chi non avesse una bicicletta, Archeologistics mette a disposizione un servizio di noleggio di e-bike al Monastero di Torba: bit.ly/noleggioebike. Tutte le visite guidate sono gratuite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei parchi Insubria-Olona. È necessario iscriversi tramite il modulo che potete trovare qui.

Ars Sonora a Villa Panza

Villa Panza Varese

La rassegna "Ars Sonora" torna dal 30 giugno a Villa e Collezione Panza di Varese. Proposta dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con il Comune di Varese, la serie di eventi nelle serate del 30 giugno, 13 luglio e 21 luglio 2024, dalle 18:30 alle 23:00, con inizio concerti alle 19:45. esplora la musica contemporanea e sperimentale, in dialogo con la poetica minimalista della collezione Panza. Domenica 30 giugno, il duo Giuseppe Ielasi e Nicola Ratti inaugurerà la rassegna nel parco della Villa con il live set “Bellows”, caratterizzato da suoni acusmatici e melodie spettrali. Ad accompagnarli, la violinista serba Manja Ristić, nota per la sua collaborazione alla piattaforma SHAPE+. Nel corso della serata è possibile consumare cibi e bevande prodotti da TuMiTurbi e visitare la mostra "Nel tempo", curata da Gabriella Belli, che esplora il tema del tempo attraverso cinquantanove opere di ventitré artisti della Collezione Panza. Biglietti interi 19 euro, con visita guidata alla Villa 25 euro. Per maggiori informazioni e il calendario completo degli eventi, visitare www.serefai.it.