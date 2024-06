Festival del Carmine 2024 a Pavia: programma completo dei concerti e degli eventi culturali

Pavia, 27 giugno 2024 – Con la “Cena sotto le stelle” di domani, venerdì 28, si aprirà ufficialmente l’edizione 2024 del Festival del Carmine che, fino al 27 luglio, terrà compagnia ai pavesi. Diciassette e soprattutto musicali gli appuntamenti in cartellone con alcune “vecchie conoscenze” della rassegna e alcuni debutti. Il primo concerto è previsto sabato 29 giugno con “Senza patria – tributo ai Nomadi”, il 4 luglio l’omaggio sarà a De Gregori e Dalla con “Rimmel e altre storie" e "Orchestra Domenico Sputo" – un tributi a De Gregori e Dalla.

La sera successiva spazio alle risate con Luca, Maury e Paolino Boffi, mentre il 6 luglio in chiesa ci sarà un concerto di violino in Chiesa a cura dell’artista Stefano Mhanna e le letture di Davide Ferrari.

Il 7 luglio il Coro Verdi interpreterà la Cavalleria Rusticana l’11 ci sarà la Festa del grest del Carmine e il 12 il concerto con Roberto Durkovic e i NoNam. Il 13 luglio sarà la volta dei I Fiö dla nebia, il 16 del Canto dell’Akathistos e il 18 di Pavia Music Friends. Il 19 sarà la volta di Amalo – tributo a Renato Zero, il 20 de I Sixties in concerto, mentre il 21 luglio i Madonnari disegneranno via XX settembre. Il 25 luglio Alberto Pellai e Barbara Tamborini saranno i relatori di "Parlare x sapere", il 26 ci saranno i Raduno e il 27 chiusura con gli Aloha in concerto - tributo ai Pooh.