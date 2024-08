Cosa fare a Milano e in Lombardia nel week-end del 23, 24 e 25 agosto: tutti gli eventi provincia per provincia

Milano, 22 agosto 2024 – L’estate corre veloce, ferragosto è ormai alle spalle, e in Lombardia è tempo di sagre. Sono numerosi gli appuntamenti previsti per questo weekend, dal 23 al 25 agosto 2024, perfetti per immergersi nelle tradizioni enogastronomiche, artistiche e culturali della regione. Ce n’è per tutti i gusti: dalla Sagra della Brusadela, la focaccia tipica dell'Oltrepò pavese citata anche dalla CNN e dal Guardian, un esempio di come le tradizioni locali possano diventare un punto di incontro e di scambio culturale, oltre che un modo per valorizzare i prodotti del territorio. In Val Masino si svolge il Trofeo Kima 2024, la super corsa sul Sentiero Roma, un grande evento che include due gare non federali: la Kima Trail e la Minikima di 6 km, perfetta per le famiglie. Mentre a Bergamo si celebra la montagna con la rassegna il Grande Sentiero, a Milano è ancora possibile visitare la mostra di Philippe Halsman, un evento da non perdere. Ecco una guida alle iniziative per trascorrere al meglio il fine settimana.

Palazzo Reale. "Philippe Halsman. Lampo di genio"

Ultimi giorni per vedere "Philippe Halsman. Lampo di genio", 100 scatti del celebre fotografo ritrattista a Palazzo Reale. Si tratta della prima retrospettiva italiana, realizzata in collaborazione con l'Archivio Philippe Halsman di New York, c’è tempo fino al 1° settembre per visitarla. Philippe Halsman è tra i più grandi fotografi ritrattisti della storia della fotografia, avendo firmato 101 copertine di LIFE, più di ogni altro fotografo, e creando ritratti straordinari per la loro forza e profondità psicologica.

Estate al Castello 2024

Venerdì 23 agosto 2024 (ore 21) il cartellone del festival estivo Estate al Castello Sforzesco di Milano 2024, propone lo Dietro e oltre (storie a due voci), scritto e diretto da Serena Andreani e interpretato da Carlo Bussetti e Alfonso Carlino. Lo spettacolo racconta le storie dei protagonisti Carlo e Alfonso, due attori ex detenuti che hanno fatto del Teatro un vero mezzo di rinascita, dopo una vita segnata dal peso della detenzione. Una produzione Le Crisalidi Società Cooperativa Sociale. Biglietti 15 euro

E-state al cinema

Riprende “E-state al Cinema – Arena Chiesa Rossa”, la rassegna cinematografica estiva del Municipio 5 organizzata nel campo dell’oratorio di via Neera dal Centro Asteria, dalla parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa e dall'Associazione Alveare. Fino a venerdì 20 settembre, 20 proiezioni in programma con titoli del cinema italiano, per famiglie e d'autore. In programma: "Anatomia di una caduta" di Triet venerdì 23 e "Oppenheimer" di Nolan sabato 24 agosto. Le proiezioni inizieranno alle ore 21. Info e programma completo qui.

“Le Cannibale” all’Ex Macello

Dalle 19 all’Ex Macello (Viale Molise 62, Milano) sabato 24 agosto si balla con la musica elettronica firmata da Le Cannibale. Tutti in pista all’aperto con dj Cobra, con suoni spaziali, onirici e Velasco che unisce world music all’elettronica. Ingresso libero con registrazione online. Anche in caso di pioggia.

I Grandi autori italiani

Si chiude sabato 24 agosto “I Grandi autori italiani”, il ciclo di film a cura di Franco Dassisti in Arena Milano Est (via Riccardo Pitteri 60, Milano). Ultima serata sabato con “Palazzina Laf”, un riuscito esempio di cinema civile, esordio alla regia di Michel Riondino, anche co-protagonista con Elio Germano. Biglietto 7 euro.

La vita accanto, proiezione e incontro con Marco Tullio Giordana

Doppio appuntamento domenica 25 agosto a Milano con il regista e le attrici di La vita accanto. Nel dettaglio, alle ore 15 l’appuntamento è in Anteo Palazzo del Cinema con la proiezione del film e a seguire lezione di cinema con il regista Marco Tullio Giordana e le attrici Beatrice Barison e Sonia Bergamasco. Si replica alle ore 20.45 in AriAnteo Fabbrica del Vapore con l’introduzione di Marco Tullio Giordana e Beatrice Barison e Sonia Bergamasco, a seguire proiezione di La vita accanto. Biglietti 3,50 (Cinema Revolution)

Infinity World Quartet in concerto

Sono tre gli appuntamenti all’insegna della musica live in programma nella seconda metà di agosto, tra le province di Varese e Milano, che fanno parte del cartellone di JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 promuove le musiche del mondo, dal jazz al folk, dal blues al tango, dalla world allo swing, coinvolgendo artisti di primo piano della scena italiana e internazionale lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona. Sabato 24 agosto alle 21, al Castello Visconteo di Legnano (piazza della Concordia, 1), è di scena l’Infinity World Quartet, composto da Michele Fazio (pianoforte), Aska Maret Kaneko (voce e violino), Fausto Beccalossi (fisarmonica) e, di nuovo, Carlos Buschini (al basso acustico): un gruppo di spessore internazionale che proporrà, per lo più, i brani di Infinity, l’ultimo album di Michele Fazio nel quale si fondono culture musicali lontane e in cui convivono felicemente jazz, con echi di folklore sudamericano. Ingresso libero con libera donazione.

Viva Las Vegan 2024, festival vegano

Domenica 25 agosto il Circolo Magnolia di Segrate (via Circonvallazione Idroscalo 41, Segreta) ospita una nuova edizione di Viva Las Vegan, una giornata interamente dedicata al mondo vegano tra cibo, musica, incontri e workshop. Dalle 11.00 alle 23.00 nel Parco dell'Idroscalo si alternano percorsi di degustazione, workshop e incontri. Come impattare meno sull’ambiente? Quali alimenti possono rendere la nostra dieta più sostenibile? Cosa significa essere vegani? Queste e tantissime altre domande troveranno risposta a Viva Las Vegan. Una giornata intera con food stand, talk, workshop e tanto altro ancora dal mondo vegano. Una giornata unica per prendersi cura di sé e del pianeta intero. Viva Las Vegan 2024 è a ingresso gratuito con iscrizione online.

“Il Grande Sentiero”, 16esima edizione

Da non perdere dal 22 agosto all'8 settembre “Il Grande Sentiero” la rassegna dedicata a montagna, natura, sport, viaggi e ambiente a cura di Laboratorio 80. Tra Bergamo, Ponteranica, Carona, Vedeseta, Vilminore, Erbanno, Gromo, Valcanale, Averara, Cedegolo e Sovere, si snoda Il Grande Sentiero 2024 giunto alla 16ma edizione. Più di 25 appuntamenti e 12 luoghi speciali che, tra la città e le Valli bergamasche (con un’incursione anche in Valcamonica) tra rifugi alpini, baite, orti sociali, piazze e musei, ospitano proiezioni cinematografiche, spettacoli, incontri e workshop. Stasera 22 agosto all’arena cinematografica estiva Esterno Notte di Bergamo la grande apertura con l'anteprima del film Pericolosamente vicini di Andreas Pichler. La rassegna prosegue il suo viaggio verso la Maresana con Sapiens? (presentato da Bruno Bozzetto) e Fiabe tra le foglie. Si andrà poi in alta quota, al Rifugio Longo con Un pasteur di Louis Hanquet, alla Stalla sociale di Reggetto di Vedeseta con Contadini di confine di Michele Trentini, in Val di Scalve, con una visita guidata all’Arboreto Alpino, un incontro su ghiacciai, sostenibilità e cambiamenti climatici e la proiezione di Olympic Halftime di Haruna Honcoop. Domani 23 agosto tappa a Erbanno, in Valcamonica, con Six inches of Soil di Colin Ramsay. Sabato 24 agosto, dalle 15,30 alle 16,30, per chi assiste alle proiezioni del 22 e 23 agosto a Esterno Notte, è in programma una visita guidata alla mostra di Lin May Saeed al GAMeC a Bergamo: un percorso alla scoperta delle opere dell'artista tedesco-irachena, popolate da animali e figure umane tratte da storie, favole e miti. Ingresso ridotto di 3 euro mostrando il biglietto del cinema, prenotazione obbligatoria a biglietteria@gamec.it. Il Grande Sentiero è anche una mostra, Guardare Lontano è un'esposizione di tavole originali realizzate da Sergio Castelletti che regalano una percezione unica del paesaggio. Sala dell'Orologio, Piazza Libertà, Bergamo, tutti i giorni (escluso il lunedì), l’ingresso è libero.

Gerundium Fest 2024

Prosegue fino all'8 settembre al Pala Gerundium di Casirate d'Adda (Bergamo) la venticinquesima edizione del Gerundium Fest, la tradizionale sagra con cucina tirolese, birra e concerti. Nel menù canederli, spinat spatzle, stinco di maiale e bratwürst, ma anche pizze, panini e hamburger. La musica inizia alle ore 22.30, questo il programma dei concerti del fine settimana: venerdì 23 agosto “The Funky Machine, disco dance party”. Sabato 24 agosto “Doc Live Band, cover band italiana/internazionale” e domenica 25 agosto “Cristoni D'Avena, cartoon rock band. Lo spazio Garden del Gerundium Fest 2024 è ad accesso libero, mentre per il ristorante è consigliata la prenotazione. Info al numero 3403295082.

Visita guidate tra i tesori di Brescia e provincia

Agosto non è ancora finito, proseguono le visite guidate organizzate da "Oltre il Tondino" per esplorare le bellezze artistiche di Brescia e provincia. Nel prossimo fine settimana, tre appuntamenti da non perdere. Sabato 24 agosto alle 15, si partirà dal Monastero di San Pietro in Lamosa, incastonato nel Parco delle Torbiere, per un viaggio tra antichi affreschi e storia monastica (14 euro visita + biglietto d’ingresso). Domenica 25 agosto, il Castello di Brescia sarà al centro dell’attenzione: alle 16 si visiterà il Museo delle Armi, con la collezione Marzoli, e alle 18.30 si proseguirà con "All’attacco!", un’affascinante esplorazione del Falcone d’Italia al tramonto (18 euro, visita guidata + biglietto d’ingresso al Museo). Le visite, della durata di circa un'ora e 45 minuti, info e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it.

Sagra del Missoltino di Mezzegra 2024

Sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 al parco comunale di Mezzegra, frazione di Tremezzina (Como), torna la tradizionale Sagra del Missoltino, manifestazione di fine estate inaugurata nel 1964 e oggi alla sua cinquantanovesima edizione. I missoltini (in dialetto comasco misultitt) sono una specialità culinaria tipica del Lago di Como, e in particolare della Tremezzina: si tratta di agoni, pesci del lago che vengono pescati esclusivamente tra giugno e luglio, privati delle interiora, strofinati con sale e deposti in una marmitta, ancora con sale. Dopo un paio di giorni, vengono risciacquati e infilzati in uno spago, per poi essere messi ad essicare all’aria aperta per alcuni giorni. I pesci vengono infine disposti in una latta (misolta, originariamente di legno), insieme a foglie di alloro. Apertura delle cucine sabato 24 agosto dalle 19 alle 23 e domenica 25 agosto dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.00. Si balla tutte le sere con musica dal vivo dalle ore 20.30

Sagra del Marubino

Come ogni estate gli ultimi due weekend d'agosto torna la Sagra del Marubino, 18a edizione. Il celebre tortellino ripieno di brasato, pistum (impasto di salame cremonese), grana padano, noce moscata che viene cotto e servito nei tre brodi ottenuti utilizzando manzo, maiale e gallina, viene celebrato a Casteldidone, piccolo paese della provincia di Cremona. Preparato da mani esperte secondo le ricette tradizionali, sarà servito in diverse varianti e accompagnato da altri piatti tipici della tradizione culinaria casalasca. Cucine aperte venerdì 23 e sabato 24 agosto dalle 19, la sagra è ospitata nella piazza del comune Giovanni Paolo II, Casteldidone (Cr). Info al numero 340.2821642. Ingresso gratuito.

L’arte Naïf torna a Varenna (Lc)

Prende il via sabato 24 agosto la 54ma edizione Premio Internazionale Pierantonio Cavalli a Varenna, mostra e concorso per artisti Naïfs. Tema dell’edizione 2024: Musica e colori. L’arte Naïf non è solo un genere artistico, ma un modo di essere che continua a entusiasmare per la sua impalpabile immediatezza, orgogliosa sregolatezza e fresca semplicità e mentre qualcuno continua a dire “sarei capace anch’io”, altri seguitano a entusiasmarsi e a tuffarsi in quel mondo di colori dove non succede nulla di straordinario, ma si sente il profumo della vita nella sua normalissima e rassicurante essenza. Le opere esposte provengono da tantissimi Paesi: Brasile, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay. Organizzata dalla Pro Varenna con il patrocinio del Comune di Varenna, l’appuntamento è dal 24 agosto al 15 settembre alla Chiesa di Santa Marta in piazza S. Giorgio a Varenna. Gli orari: da lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 12:30; da venerdì a domenica dalle 20:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30. L’ingresso è libero.

Omaggio a Fabrizio De Andrè

Per la rassegna estiva "Lodi al Sole" l’evento del fine settimana è un omaggio a un grande cantautori italiano, Fabrizio De Andrè. La cover band Gli Ottocento si esibirà in piazza della Vittoria a Lodi dalle 21.30 di sabato 24 agosto. Alla voce e alle chitarre Claudio Zanini, Alessandro Lampis alla batteria e alle percussioni, Fernando Tovo si occuperà delle chitarre e dei cori, Luigi Suardi delle tastiere, del pianoforte e dei cori, Andrea Gustinetti del basso elettrico e dei cori e infine Vincenzo Albini al violino.

Tour guidato alla ricerca di animali fantastici

Visita guidata a cura di "Lombardia Segreta" sabato 24 agosto nel centro storico di Lodi alla ricerca di animali e creature fantastiche che si affacciano dai balconi e dai cornicioni dei palazzi, scolpiti sulle facciate o dipinti sui muri delle chiese o delle case. Una passeggiata misteriosa e divertente tra simboli e allegorie. Dai Bestiari medievali ad Harry Potter, alla scoperta dell’arte e della storia della città, dal Romanico al Liberty. L’appuntamento e alle 21 di sabato 24 agosto il ritrovo è in piazza Broletto a Lodi. Qui le iscrizioni.

Fiera Centenaria di Sant'Agostino Governolo

E’ iniziata giovedì la Fiera centenaria di Governolo (Mantova) “Il Mincio e i suoi sapori”, che fino al 28 agosto propone specialità di pesce del fiume Mincio e piatti tradizionali mantovani. Oltre a luna park, giochi di strada, bancarelle, musica, spettacoli a ingresso gratuito e gran finale mercoledì 28 agosto con i fuochi Piromusicali. Sabato 24 agosto nella splendida cornice della Conca del Bertazzolo e per la prima volta a Governolo arriva la Diapasonband con un Tributo a Vasco Rossi, prima e dopo il concerto dj set. Mentre domenica 25 agosto tocca ai Tre amigos, l'esilarante programma del mattino di Radio Pico. Apertura dello stand gastronomico alle ore 19, 30.

Sagra di San Bartolomeo

Torna nel fine settimana la tradizionale Sagra di San Bartolomeo in piazza Tito Zaniboni a Monzambano (Mantova). La festa di San Bartolomeo è un evento molto atteso e significativo a Monzambano. Ogni anno, in occasione del 24 agosto, la comunità si riunisce per celebrare il proprio patrono con una festa. Durante i tre giorni della sagra fino al lunedì 26 agosto si possono gustare prelibatezze locali, tra cui piatti tipici della cucina mantovana dal risotto con il tastasal (la salamella), ai tortelli di zucca, al luccio con la polenta e vini delle colline moreniche. Nei mercatini si trovano prodotti artigianali e souvenir. Immancabili le tradizionali trippe servite alla mattina dalle 7.30, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 anche da asporto. La sera dalle 21 protagonista è la musica, sabato dalle 21: Dicono di Cesare (tributo a Cesare Cremonini) e domenica tocca all’Orchestra Gigio Valentino.

AriAnteo Palazzo Reale 2024: cinema all'aperto

Prosegue l’AriAnteo Palazzo Reale 2024, il cartellone del cinema all’aperto ha in calendario per questo fine settimana: sabato 24 agosto, La chimera di A. Rohrwacher con J. O’Connor, I. Rossellini e domenica 25 agosto, Napoleon di R. Scott con J. Phoenix, V. Kirby. L'orario di inizio degli spettacoli è indicativo alle ore 21: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione. In caso di pioggia prima dell'inizio del film o entro la prima metà del film è previsto l'annullamento della proiezione e il biglietto di ingresso acquistato resta valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo Palazzo Reale. Per informazioni telefonare allo 02 43912769. Biglietti 3,50 euro.

Sagra della Brusadèla

Nel cuore dell’Oltrepò Pavese domenica 25 agosto 2024 torna la Sagra della Brusadèla, l’antica focaccia di Romagnese (Pavia), comune montano dell’alto Oltrepò Pavese, finita nel 2022 sulle pagine del Guardian e in tv sul canale della CNN. La manifestazione, organizzata dalla Romagnese Pro Loco, giunta alla 28ma edizione è un invito a gustare questo gustosissimo prodotto locale accompagnato dai vini tipici. Per la cottura della Brusadèla vengono mobilitati i vecchi forni a legna rimasti nella valle (una ventina circa) che dalle ore 9:30 cominceranno a sfornare questa deliziosa focaccia croccante nata oltre un secolo fa quasi per caso, quando le famiglie di Romagnese, prima di cuocere il pane, per verificare la temperatura dei forni a legna, mettevano una piccola pagnotta d’impasto. Il risultato era, ed è tutt’ora, una focaccia tonda fatta di acqua, farine, lievito e sale e bruciacchiata, da qui l’origine del nome. In occasione della sagra potrà essere degustata insieme a salumi del territorio o in versione dolce. Per tutta la giornata saranno presenti bancarelle per le vie del borgo.

Trofeo Kima 2024: un grande evento… per tutti

Questo fine settimana in Val Masino si corre per un evento sportivo imperdibile: il Trofeo Kima 2024. Mentre i riflettori saranno puntati sulla spettacolare Grande Corsa sul Sentiero Roma, l'attenzione si rivolge anche alle gare non federali aperte a tutti, perfette per chiunque voglia mettersi alla prova. Sabato 24 agosto, alle 9:00 partirà il Kima Trail Running, un percorso di 14 km attraverso la suggestiva Val di Mello, mentre alle 9:15 sarà la volta del Mini Kima, un tracciato di 6 km adatto a famiglie, bambini e giovani runner, prevede il raggiungimento di San Martino lungo la ciclabile che costeggia gli argini del Masino, per poi tornare all’area di Filorera seguendo il medesimo itinerario. Le iscrizioni per entrambe le gare sono ancora aperte online e, per i ritardatari, sarà possibile iscriversi anche in loco fino a un'ora prima della partenza. La quota d'iscrizione per il Kima Trail è di 15 euro, mentre per il Mini Kima è di 10 euro. L'evento è pensato per coinvolgere grandi e piccoli, con percorsi mozzafiato e punti di ristoro lungo il tragitto. Non è richiesta un'esperienza specifica, ma solo la voglia di godere della natura e del piacere di correre. Festa di chiusura a Filorera Val Masino (So), a partire dalle 18 con dj set e aperitivo.

Fa tappa a Olgiate Olona JAZZaltro 2024, la manifestazione che dal 2010 promuove le musiche del mondo, dal jazz al folk, dal blues al tango, dalla world allo swing, coinvolgendo artisti di primo piano della scena italiana e internazionale lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona. L'ultimo appuntamento della rassegna, domenica 25 agosto, nello spazio antistante la chiesa di Sant’Antonio Abate a Olgiate Olona (Varese), prevede lo spettacolo del duo della cantante Sonia Spinello con l’emergente pianista Eugenia Canale; alle percussioni il polistrumentista curdo Ashti Abdo (tembûr, duduk, hulusi e voce). Il concerto ruoterà intorno all’album Flow, l’ultimo lavoro discografico di Sonia Spinello ed Eugenia Canale. Realizzato in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona, il concerto inizierà alle ore 21.30 (ingresso libero con libera donazione).