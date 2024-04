Trenord: più treni nei giorni festivi per i laghi e la montagna. Quali sono le linee coinvolte

Lecco, 23 aprile – Più treni sulle linee per i laghi e per la montagna a partire dalle giornate festive del lungo ponte fra 25 Aprile e 1 Maggio. Trenord annuncia un potenziamento del servizio sulla Milano-Lecco-Sondrio-Milano, con fermate nella zona del Lario e in Valtellina, nonché – limitatamente a giovedì 25 Aprile e mercoledì 1 Maggio – sulla tratta Brescia-Verona Porta Nuova, in direzione lago di Garda. Ecco, nel dettaglio, le modifiche al servizio, così come annunciato sul sito dell’azienda di trasporti.

Milano-Lecco-Sondrio-Milano

Sono due i treni in più: l’R 94042 e l’R 94044. Entrambi partiranno da Milano Porta Garibaldi con termine a Sondrio. Il primo avvierà la corsa alle 8.22, giungendo a destinazione alle 11.10, mentre il secondo prenderà le mosse alle 9.22, raggiungendo il capoluogo valtellinese alle 12.10. Circoleranno nei giorni festivi a partire dal 25 aprile, fermandosi in tutte le stazioni della linea che unisce Milano alla Valtellina, passando per la Brianza e i centri della sponda lecchese del lago di Como.

Modificano la periodicità, sempre a partire da giovedì 25 aprile, l’R 10316 Lecco-Sondrio (9.15-11.10) e l’R 10318 Lecco-Sondrio (9.22-12.10), che circoleranno esclusivamente nei giorni feriali.

In direzione opposta i treni in aggiunta nei giorni festivi, da giovedì 25 aprile, saranno l’R 94043 Sondrio-Milano Porta Garibaldi, con partenza alle 15.47 e arrivo alle 18.38 e l’R 94045 Sondrio-Milano Porta Garibaldi, con partenza alle 16.47 e arrivo alle 19.38. Modificano la periodicità, dal 25 aprile, circolando nei giorni feriali, l’R 10333 Sondrio-Lecco (15.47-17.45) e l’R 10335 Sondrio-Lecco (16.47-19.38).

Milano-Brescia-Verona Porta Nuova

Si limitano a giovedì 25 Aprile e mercoledì 1 Maggio, invece, le modifiche relative alla linea per il Garda. Circoleranno anche nei giorni festivi, infatti, il RE 2621 Milano Centrale-Verona Porta Nuova (10.25-12.17) e il RE 2630 Verona Porta Nuova-Milano Centrale (12.43-14.35).

Non circoleranno in questi due giorni, invece, il RE 2601 Milano Centrale-Brescia (10.25-11.33) e il RE 2600 Brescia-Milano Centrale (13.28-14.35)