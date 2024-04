Milano, orari dei mezzi Atm per il ponte del 25 Aprile

Milano, 24 aprile 2024 – Cortei e scioperi, ecco la guida dei servizi che Atm, l'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato per muoversi durante il ponte del 25 aprile a Milano. Durante la giornata di giovedì 25 aprile tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione. Sulla app, sul sito web e sul profilo X di Atminforma ci saranno aggiornamenti su cambiamenti al servizio che potrebbero essere richiesti dalle autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, è importante tenere presente che venerdì 26 aprile è stato annunciato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8:45 alle 12:45, il quale potrebbe causare ulteriori disagi nel trasporto pubblico.

Giovedì 25 aprile. Tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo.

Venerdì 26 aprile. Tutte le linee seguono l’orario del sabato.

Sabato 27 aprile. Tutte le linee seguono il normale orario del sabato.

Giovedì 25 aprile. Tutte le linee seguono il normale orario festivo.

Venerdì 26 aprile. Le linee urbane e le linee suburbane seguono l’orario del sabato e non fanno le corse scolastiche. Le linee 171, 176, 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì venerdì. Le linee 172 e 174 non fanno servizio.

Sabato 27 aprile. Le linee urbane seguono l’orario festivo. Fanno eccezione le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3, NM4, che seguono il normale orario del sabato. Le linee suburbane (senza corse scolastiche) e le linee 171, 175 e 176 seguono il normale orario del sabato. Le linee 172 e 174 non fanno servizio

Giovedì 25 aprile: segue l’orario festivo, è in servizio dalle 13 alle 20. In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è in servizio la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Venerdì 26 e sabato 27 aprile: segue orario feriale, dalle ore 6.40 alle 20.

Nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 26 e il 27 aprile sono in servizio tutti i bus delle linee notturne.

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile fanno normale servizio le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91. Non fanno servizio le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94.

Giovedì 25 aprile sono aperti solo gli sportelli di Duomo e Centrale dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14 alle 17.30. Sono chiusi tutti gli altri.

A Milano è possibile lasciare l’auto o la moto in uno dei parcheggi in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico e continuare il viaggio con i mezzi, riducendo l’impatto sul traffico e sull’ambiente. Potete consultare la mappa per individuare il parcheggio che vi interessa.

Giovedì 25 aprile. Tutti i parcheggi sono aperti e fanno orario festivo.

Venerdì 26 aprile. Tutti i parcheggi sono aperti con il normale orario feriale. I parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento.

Per conoscere gli orari dei parcheggi di corrispondenza con le linee metropolitane potete consultare questa pagina.