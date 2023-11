Bollate: Andrea Vitali presenta il romanzo “Sua Eccellenza perde un pezzo”

Bollate, 2 novembre 2023 - Appuntamento lunedì 13 novembre alle ore 18 nella sala conferenze della biblioteca di Bollate con Andrea Vitali. Medico di professione approdato ai romanzi con grande successo di pubblico, lo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo "Sua Eccellenza perde un pezzo", edito da Garzanti e nelle librerie da fine ottobre.

Si tratta di un gradito ritorno sia dell’autore in biblioteca, sia del personaggio il Maresciallo Maccadò, già protagonista del fortunato romanzo "La signorina Tecla Manzi". Gli ingredienti per un romanzo piacevole da leggere e per una serata interessante ci sono tutti: la bellezza della lacustre Bellano dove è ambientato il nuovo romanzo, le trame amorose, un furto improvviso, la scoppiettate vita di paese fra vicende private e quelle della grande Storia. Scrive la critica. "In Sua Eccellenza perde un pezzo, le inquietudini della Bellano di Andrea Vitali si mescolano con le morbidezze del paesaggio lacustre, creando quella magica combinazione che ha conquistato il maresciallo Ernesto Maccadò e affascina da sempre i suoi lettori". Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Al termine della presentazione, l'autore firmerà le copie del libro.