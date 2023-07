Como, uomo trovato morto all’interno di un’auto in via Colonna

Como, 21 luglio 2023 – Sarebbe stato vittima di un malore l’uomo di 60 anni, trovato senza vita all’interno della sua auto, oggi alle 14.30. E’ stato avvistato in via Michelangelo Colonna, nella zona di Camerlata, praticamente sotto la sua abitazione, ormai esanime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con il medico che ha subito constatato il decesso, e i carabinieri di Como per l’identificazione dell’uomo e per verificare le circostanze del suo ritrovamento.

I primi accertamenti hanno stabilito che quasi certamente è stato stroncato da un malore, mentre aveva appena parcheggiato o mentre stava per partire, ma comunque con l’auto ferma: il decesso potrebbe essere avvenuto già ieri.

Ora il magistrato di turno della Procura di Como, Giuseppe Rose, valuterà se disporre esami medico legali, o se le cause e circostanze del decesso appaiono già sufficientemente chiari.