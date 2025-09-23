Chiude la madre in camera per avere i soldi: arrestato 48enne di Turate

Turate, 23 settembre 2025 – Per spingere la madre a consegnare i soldi di cui aveva bisogno, e che la donna non gli voleva dare, l'ha minacciata e chiusa in camera da letto. Ma la donna, che aveva con sé il telefono cellulare, è riuscita a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto.

I militari della stazione di Turate, sono quindi intervenuti nell'abitazione, arrestato il figlio, un uomo di 48 anni, disoccupato e con precedenti penali, che ora si trova in carcere. Le accuse nei suoi confronti sono di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato.

Esasperata

È stato l'episodio che ha spinto la donna, 69 anni, a denunciare il figlio, raccontando ai militari anche altri precedenti di cui era stata vittima nel tempo. Aggressioni che scaturivano sempre dallo stesso motivo: richiesta di denaro contante, che l'anziana donna cercava di non concedere.

L'episodio che lo ha portato in carcere è contestato in flagranza di reato e limitatamente a ciò che è accaduto il giorno dell'arresto, ma ora le indagini saranno integrate con il racconto della parte offesa e la ricostruzione di maltrattamenti e richiesta estorsive che proseguivano da tempo, aggravate dall'essere state commesse nei confronti della madre e dall'età della donna.