Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi”

Lecco, 23 settembre 2025 – Resta in carcere Krzystof Jan Lewandiwsky, il polacco di 34 anni che sabato sera a Brivio ha investito e ucciso Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due amiche 21enni di Paderno d'Adda che stavano andando alla festa del paese. Il gip ha convalidato la misura della custodia cautelare in carcere e l'accusa di duplice omicidio stradale aggravato per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

“Chiedo scusa ai familiari delle ragazze, sono distrutto per quello che è successo”, ha detto in lacrime durante l'udienza di convalida, assistito da un interprete poiché non parla una parola di Italiano. “Un automobilista che arrivava dall'altra parte mi ha abbagliato, quando le ho viste era già tardi”, ha raccontato. Si è subito fermato per soccorrere le due amiche esanimi, “ma non avevano già più polso”, le sue parole, rese con dichiarazione spontanee, senza rispondere alle domande del pm perché si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Krzystof é un autotrasportatore di professione. È papà di un bambino di 8 anni, oltre che un marito. Doveva ritirare una bicicletta da portare in Polonia. Era già stato in Italia altre 2 volte. Ha scelto di tacere sulla circostanza della positività ai cannabinoidi rilevata con il drogatest subito dopo l'incidente. Si attende ora il riscontro degli ulteriori esami svolti con un prelievo di sangue. Nonostante le spiegazioni, resta appunto in carcere per la morte di Giorgia e Milena, anche perché in Italia non conosce nessuno che potrebbe ospitarlo per eventuali misure alternative, come i domiciliari.

Le vittime

Giorgia, Milena e Chiara erano grandi amiche. Giorgia, dopo essersi diplomata al liceo scientifico Maria Gaetana Agnesi di Merate, si era iscritta a Scienze politiche in Bicocca a Milano. Giocava a pallavolo, in serie C. Dava una mano in casa con qualche lavoretto per non pesare troppo sui suoi. Sabato sera aveva cenato a casa, poi si era preparata per uscire: i capelli da lisciare, il vestito da scegliere, il trucco... “Ciao, io esco. Non aspettatemi, torno tardi, ci vediamo domani”, aveva salutato mamma, papà e fratello più piccolo.

Milena abitava a poca distanza da casa di Giorgia, a Paderno d’Adda. Era diplomata in Scienze umane a Bergamo e frequentava la facoltà di Servizi sociali. Aveva appena terminato un tirocinio curricolare a Retesalute, la municipalizzata dei servizi sociali del Meratese. Giorgia e Milena erano praticamente sempre insieme, anche sui social.

Chiara Consonni, di Robbiate, è stata urtata di striscio ed è sopravvissuta all'incidente. Ma è ancora molto provata: “Tanti sorrisi e momenti felici... Purtroppo non abbastanza. Vi voglio bene. Sarete per sempre nel mio cuore”. Poi la promessa: “Vivrò per voi”.