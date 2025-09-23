Pandoro gate, si apre il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata. Cos’è successo in tribunale a Milano

Milano, 23 settembre 2025 – Il Pandoro gate ha iniziato oggi il suo percorso in un’aula di Tribunale. Era prevista per oggi a Milano, infatti, l'udienza pre-dibattimentale per l’accusa di truffa aggravata per il pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi a carico di Chiara Ferragni, che non si è presentata in aula, l'ex braccio destro, Fabio Maria Damato, e il presidente del Cda di Cerealitalia (a capo di Dolci Preziosi), Francesco Cannillo. È stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per Alessandra Balocco, deceduta poco tempo fa.

Durante l'udienza predibattimentale, prevista nei casi di citazione diretta, è stata chiesta la costituzione di tre parti civili. Si tratta di due associazioni, Casa del consumatore e Adicu, e di una signora che aveva acquistato il pandoro pensando di fare beneficenza. L'udienza pre-dibattimentale è stata aggiornata al 4 novembre, quando il giudice della terza penale Ilio Mannucci Pacini deciderà se accogliere o meno due richieste di costituzione di parte civile delle due associazioni (non il Codacons che aveva ritirato la sua denuncia dopo un accordo con Ferragni). Prima le difese dovranno discutere, sempre nella prossima udienza, su queste istanze presentate oggi pomeriggio.

La cliente “persona offesa”

Rappresentata dalla sua legale in aula, una donna 70enne si è costituita come "persona offesa" per aver acquistato un Pandoro Pink Christmas. È probabile, però, che la donna, l'unica consumatrice ad entrare come parte offesa, non parteciperà poi al procedimento come parte civile per gli eventuali danni. Stando a quanto emerso dall'udienza a porte chiuse, infatti, è in corso tra i legali Giulia Cenciarelli e Mauro Di Salvia, che la assistono, e i difensori dell'influencer, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, un tentativo di conciliazione con offerta risarcitoria fuori dal procedimento. Da quanto si è saputo, il presunto danno sarebbe stato quantificato dalla persona offesa in circa 500 euro. "Voleva fare beneficienza - ha spiegato l'avvocata Cenciarelli - è una fervente cattolica, ci teneva e solo lo scorso aprile si è resa conto di quello che era successo, che la sua beneficenza non era andata a buon fine".

Le accuse

Per la procura, Ferragni avrebbe ingannato i consumatori e avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali ('Pandoro Balocco Pink Christmas', Natale 2022 e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate', Pasqua 2021 e 2022), un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili "dal ritorno di immagine". In particolare, l'operazione 'Balocco' avrebbe indotto "in errore un numero imprecisato di acquirenti" convinti che con il proprio acquisto Pink (al prezzo di 9,37 euro invece di 3,68 euro del prodotto tradizionale) avrebbero finanziato la raccolta fondi a favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. L'accordo, invece, si è rivelato diverso, per la procura: le società Ferragni hanno incassato poco più di un milione di euro per pubblicizzare via Instagram l'iniziativa benefica per la quale la società Balocco aveva destinato 50mila euro a favore dell'ospedale, indipendentemente dalle vendite. Un presunto "errore di comunicazione" che si sarebbe verificato anche nel secondo caso contestato.