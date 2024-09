Turate, si ferisce al braccio tagliando il legname: operaio di 44 anni in gravi condizioni

Turate, 30 settembre 2024 – Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito nell’infortunio avvenuto questo pomeriggio alle 16.30 alla Vodipack Italia di via Isonzo, a Turate. La dinamica al momento non è nota, ma l’uomo ha riportato una grave ferita a un braccio, mentre lavorava con una macchina per il taglio legname.

Per il suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna, in condizioni molto serie. Sul posto anche i carabinieri e Ats Insubria per ricostruire la dinamica.